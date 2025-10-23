Teleshow

La intimidad del cumpleaños de Charly García: invitados famosos, regalos musicales y una emotiva dedicatoria

El artista celebró sus 74 años en un gran festejo junto a músicos, fotógrafos, periodistas y familiares. Las mejores fotos de una noche de grandes reencuentros

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
La fotógrafa Andy Cherniavsky y
La fotógrafa Andy Cherniavsky y el músico David Lebón junto a Charly García (Agustín Dusserre)

Charly García cumplió 74 años y lo festejó en el lugar en el que surgieron algunas de sus canciones más emblemáticas. Con amigos, colegas y familiares, el artista tuvo una celebración acorde con su leyenda en La Fábrica, el espacio que fue su usina creativa durante 20 años, ahora resignificado como sala de música en vivo abierta al público. Allí fue donde realizó semanas atrás el lanzamiento de “In the city”, la sorpresiva colaboración con Sting, y parece ser el sitio en el cual proyecta este tan esperado reencuentro con su vida social activa.

Del encuentro participaron músicos que formaron parte del universo García en diferentes momentos de su carrera. Estuvieron desde David Lebón y Pedro Aznar -integrantes junto al recordado Oscar Moro de Serú Girán-; hasta habituales colaboradores en distintas etapas de su vida solista como el Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, los chilenos Toño Silva y Kiuge Hayashida, Rosario Ortega y Fernando Kabusacki y su actual manager, Guillermo Tato Vega.

El beso de Migue García
El beso de Migue García a su papá, frente a la torta con la leyenda Say No More

El rubro de la música se completó con invitados que de alguna manera u otra forman parte del universo García. Joaquín Levinton, Lea Lopatín y los músicos de Turf; la cantante Brenda Asnicar; los artistas Benito y Lisa Cerati, hijos del inolvidable Gustavo; las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano, el productor José Palazzo y los conductores Beto Casella y Mariana Fabbiani. Entre los familiares, estuvieron su hijo Migue y sus hermanos Dani y Josi García Moreno,

Entre brindis varios y anécdotas de a carcajadas, Charly recibió con especial alegría cada uno de los regalos curados naturalmente a imagen y semejanza del artista. Vinilos afines a su gusto musical, de Los Beatles a Paul Simon y de Pink Floyd a The Mamas and the Papas, maridaron con algunos artistas, como Turf o Peces Raros, que le obsequiaron su propio material.

Mariana Fabbiani, Dani García Moreno,
Mariana Fabbiani, Dani García Moreno, David Lebón y Fernando Kabusacki

Entre tanta música, un gesto de Pedro Aznar se robó los flashes. El bajista de Serú le regaló una antología de “cuentos escalofriantes” titulado Vampiros. Un guiño directo al tema que Charly compuso a los 12 y que grabaron casi treinta años después en el disco Tango 4. De puño y letra se lee la dedicatoria de Pedro, a pura complicidad según pasa el tiempo y la letra que se vuelve casi un ruego en la canción: “Déjame dormir tranquilo”.

Entre la sonrisa y el
Entre la sonrisa y el relax: Josi García Moreno, Hilda Lizarazu y Charly García

De esta manera, Charly celebró su cumpleaños en un panorama en el que su salud se encuentra en franca recuperación. Luego de un período en el que alarmó a su entorno y a sus seguidores, García viene transitando en el último tiempo un período de alta exposición pública y se lo ve cada vez en mejor forma y en actividades bien diversas.

Rosario Ortega, corista en la
Rosario Ortega, corista en la última etapa del músico

Como si fuera el protagonista de alguna de sus canciones, Charly pasó por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para recibir el Doctor Honoris Causa, se juntó con Porsugiego para celebrar la reedición de los 50 años del supergrupo folk que integró con Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio; fue a ver a la selección y estrechó su mano con la de Lionel Messi y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como los brasileños de Paralamas en el C Art Media y el habitual colaborador de los Stones Bernard Fowler en el mismo lugar donde empezó toda esta historia. Y donde sopló las velitas de un nuevo aniversario, en una torta con la simbología SNM y la tonalidad en rojo y negro que acompañó buena parte de su carrera.

Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García

Los ángeles de Charly: Hilda
Los ángeles de Charly: Hilda Lizarazu, Andy Cherniavsky y Nora Lezano
A Charly parece gustarle el
A Charly parece gustarle el regalo de Pedro: un libro de relatos escalofriantes que los vincula a una historia en común
La dedicatoria de puño y
La dedicatoria de puño y letra de Pedro Aznar con una cita a Vampiro, el tema que registraron en el disco Tango 4 (1991)
El look de Joaquín Levinton
El look de Joaquín Levinton para el cumpleaños de "Garzi", como lo saludó en las redes
Con el baterista chileno Toño
Con el baterista chileno Toño Silva, quien le obsquió un vinilo de The Mamas and the Papas
Facu Iñigo, Toño Silva, Kiuge
Facu Iñigo, Toño Silva, Kiuge Hakashida, David Lebón y Fernando Kabusacki
Charly García con Brenda Asnicar
Charly García con Brenda Asnicar y un regalo especial: una guitarra hecha de metal
Lucio Consolo y Marco Viera
Lucio Consolo y Marco Viera de Peces Raros le obsequiaron un ejemplar de Dogma, el cuarto disco del dúo
Beto Casella le regaló una
Beto Casella le regaló una remera con una de las fotos más emblemáticas de Diego Maradona
David Lebón y Charly García,
David Lebón y Charly García, una amistad de años y a prueba de todo
Acá con el Zorrito Von
Acá con el Zorrito Von Quintiero, compañero en diferentes momentos de su etapa solista
Mariana Fabbiani y Charly García
Mariana Fabbiani y Charly García a pura sonrisa
Joaquín Levinton y los músicos
Joaquín Levinton y los músicos de Turf le obsequiaron un teclado al cumpleañero
El productor José Palazzo y
El productor José Palazzo y su pareja Natalia Gudino
Beto Casella, Rosario Ortega y
Beto Casella, Rosario Ortega y Charly García a la luz de la noche
Hilda Lizarazu con su hija
Hilda Lizarazu con su hija Mía Folino y Charly García con su hijo Migue
Sergio Ponfil, Nacho Soler y
Sergio Ponfil, Nacho Soler y Damián Amato de Sony Argentina junto a Charly García y entre vinilos de Pink Floyd
El diálogo entre Benito Cerati
El diálogo entre Benito Cerati y Charly García
El abrazo de Migue García
El abrazo de Migue García con su tía Josi
La charla íntima de Charly
La charla íntima de Charly García con Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade

Fotos: Agustín Dusserre

Temas Relacionados

Charly GarcíaPedro AznarDavid LebónHilda LizarazuRosario Ortega

Últimas Noticias

El exnovio de Lourdes se enfrentó con las cámaras: “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte"

Leandro García Gómez habló luego de la denuncia de la madre de la cantante. Las imágenes

El exnovio de Lourdes se

Mario Pergolini contó la increíble reacción de Daniel Grinbank cuando renunció a la Rock & Pop: “Vino con una Filcar”

El conductor de Deja que entre el sol, por Vorterix, relató la anécdota del día que decidió irse por primera vez de la icónica emisora, donde su programa “¿Cuál es?" lideraba la FM

Mario Pergolini contó la increíble

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La cantante debió cancelar el debut de Futttura, previsto para este viernes 24 de octubre. Los motivos y la fecha en que se reprogramó

Tini Stoessel anunció la suspensión

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La pareja viajó a la ciudad de Chubut para conocer a la fauna típica del lugar y escribir un nuevo capítulo en su relación

La aventura de Celeste Cid

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”

La actriz mostró como pasa el tiempo en Estambul, mientras se adapta a su nueva vida junto a Mauro Icardi

La nueva actividad que comenzó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un grupo empresario encabezado por

Un grupo empresario encabezado por Leonardo Scaglione es el nuevo dueño de Telefe

“Se van a dar cuenta de que estoy re bien”: el video de Lourdes Fernández de Bandana en diálogo con la Policía

Imputaron al conductor de la lancha que chocó en el río Paraná y dejó un nene de 10 años en grave estado

Clima de rebelión en el sindicato de Moyano: asambleas en favor de Aparicio y una fuerte amenaza

Con Kicillof y Massa, Fuerza Patria cerró la campaña en PBA y espera con expectativa la elección del domingo

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio afirmó que Estados

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene una postura “positiva” pero advierte “obstáculos importantes” para consolidar la tregua en Gaza

La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El Partido Comunista impulsa la transformación tecnológica y ecológica para impulsar una economía china que se desacelera

Un ambicioso proyecto editorial mexicano busca revitalizar la lectura entre los jóvenes latinoamericanos

Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance

TELESHOW
Entre besos y chapuzones, Cinthia

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video

El exnovio de Lourdes se enfrentó con las cámaras: “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte"

Mario Pergolini contó la increíble reacción de Daniel Grinbank cuando renunció a la Rock & Pop: “Vino con una Filcar”

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles