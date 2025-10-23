La intimidad del cumpleaños de Charly García: invitados famosos, regalos musicales y una emotiva dedicatoria

La fotógrafa Andy Cherniavsky y el músico David Lebón junto a Charly García (Agustín Dusserre)

Charly García cumplió 74 años y lo festejó en el lugar en el que surgieron algunas de sus canciones más emblemáticas. Con amigos, colegas y familiares, el artista tuvo una celebración acorde con su leyenda en La Fábrica, el espacio que fue su usina creativa durante 20 años, ahora resignificado como sala de música en vivo abierta al público. Allí fue donde realizó semanas atrás el lanzamiento de “In the city”, la sorpresiva colaboración con Sting, y parece ser el sitio en el cual proyecta este tan esperado reencuentro con su vida social activa.

Del encuentro participaron músicos que formaron parte del universo García en diferentes momentos de su carrera. Estuvieron desde David Lebón y Pedro Aznar -integrantes junto al recordado Oscar Moro de Serú Girán-; hasta habituales colaboradores en distintas etapas de su vida solista como el Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, los chilenos Toño Silva y Kiuge Hayashida, Rosario Ortega y Fernando Kabusacki y su actual manager, Guillermo Tato Vega.

El beso de Migue García a su papá, frente a la torta con la leyenda Say No More

El rubro de la música se completó con invitados que de alguna manera u otra forman parte del universo García. Joaquín Levinton, Lea Lopatín y los músicos de Turf; la cantante Brenda Asnicar; los artistas Benito y Lisa Cerati, hijos del inolvidable Gustavo; las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano, el productor José Palazzo y los conductores Beto Casella y Mariana Fabbiani. Entre los familiares, estuvieron su hijo Migue y sus hermanos Dani y Josi García Moreno,

Entre brindis varios y anécdotas de a carcajadas, Charly recibió con especial alegría cada uno de los regalos curados naturalmente a imagen y semejanza del artista. Vinilos afines a su gusto musical, de Los Beatles a Paul Simon y de Pink Floyd a The Mamas and the Papas, maridaron con algunos artistas, como Turf o Peces Raros, que le obsequiaron su propio material.

Mariana Fabbiani, Dani García Moreno, David Lebón y Fernando Kabusacki

Entre tanta música, un gesto de Pedro Aznar se robó los flashes. El bajista de Serú le regaló una antología de “cuentos escalofriantes” titulado Vampiros. Un guiño directo al tema que Charly compuso a los 12 y que grabaron casi treinta años después en el disco Tango 4. De puño y letra se lee la dedicatoria de Pedro, a pura complicidad según pasa el tiempo y la letra que se vuelve casi un ruego en la canción: “Déjame dormir tranquilo”.

Entre la sonrisa y el relax: Josi García Moreno, Hilda Lizarazu y Charly García

De esta manera, Charly celebró su cumpleaños en un panorama en el que su salud se encuentra en franca recuperación. Luego de un período en el que alarmó a su entorno y a sus seguidores, García viene transitando en el último tiempo un período de alta exposición pública y se lo ve cada vez en mejor forma y en actividades bien diversas.

Rosario Ortega, corista en la última etapa del músico

Como si fuera el protagonista de alguna de sus canciones, Charly pasó por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para recibir el Doctor Honoris Causa, se juntó con Porsugiego para celebrar la reedición de los 50 años del supergrupo folk que integró con Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio; fue a ver a la selección y estrechó su mano con la de Lionel Messi y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como los brasileños de Paralamas en el C Art Media y el habitual colaborador de los Stones Bernard Fowler en el mismo lugar donde empezó toda esta historia. Y donde sopló las velitas de un nuevo aniversario, en una torta con la simbología SNM y la tonalidad en rojo y negro que acompañó buena parte de su carrera.

Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García

Los ángeles de Charly: Hilda Lizarazu, Andy Cherniavsky y Nora Lezano

A Charly parece gustarle el regalo de Pedro: un libro de relatos escalofriantes que los vincula a una historia en común

La dedicatoria de puño y letra de Pedro Aznar con una cita a Vampiro, el tema que registraron en el disco Tango 4 (1991)

El look de Joaquín Levinton para el cumpleaños de "Garzi", como lo saludó en las redes

Con el baterista chileno Toño Silva, quien le obsquió un vinilo de The Mamas and the Papas

Facu Iñigo, Toño Silva, Kiuge Hakashida, David Lebón y Fernando Kabusacki

Charly García con Brenda Asnicar y un regalo especial: una guitarra hecha de metal

Lucio Consolo y Marco Viera de Peces Raros le obsequiaron un ejemplar de Dogma, el cuarto disco del dúo

Beto Casella le regaló una remera con una de las fotos más emblemáticas de Diego Maradona

David Lebón y Charly García, una amistad de años y a prueba de todo

Acá con el Zorrito Von Quintiero, compañero en diferentes momentos de su etapa solista

Mariana Fabbiani y Charly García a pura sonrisa

Joaquín Levinton y los músicos de Turf le obsequiaron un teclado al cumpleañero

El productor José Palazzo y su pareja Natalia Gudino

Beto Casella, Rosario Ortega y Charly García a la luz de la noche

Hilda Lizarazu con su hija Mía Folino y Charly García con su hijo Migue

Sergio Ponfil, Nacho Soler y Damián Amato de Sony Argentina junto a Charly García y entre vinilos de Pink Floyd

El diálogo entre Benito Cerati y Charly García

El abrazo de Migue García con su tía Josi

La charla íntima de Charly García con Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade

Fotos: Agustín Dusserre