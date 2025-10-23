Teleshow

El exnovio de Lourdes se enfrentó con las cámaras: “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte"

Leandro García Gómez habló luego de la denuncia de la madre de la cantante. Las imágenes

Iván Basso

Por Iván Basso

Cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas se arremolinaron en torno a Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández o más conocida como Lowrdez de Bandana, luego de la denuncia que radicó su madre. A la tarde (América) captó la salida del empresario de su casa en Palermo.

Exaltado, se molestó por las preguntas sobre la cantante. “Quieren hacer circo”, señaló, sin detenerse mientras recorría su barrio y paraba en lugares como un kiosco y una despensa para realizar compras, mientras los cronistas buscaban su palabra, luego de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 pidió abrir una causa contra la pareja de la cantante por averiguación de delito.

“La gente no lleva a fin de mes, Milei. Se te termina el circo y la bicicleta”, lanzó, mientras las preguntas sobre Lourdes y si la había visto últimamente no cesaban. “¿Qué denuncia te consta? ¿Ayer me denunciaron?“, siguió, para después comenzar a reírse y empezar a correr para que no continúen siguiéndolo mientras seguía sin dar respuestas.

Leandro García Gómez se enfrentó
Leandro García Gómez se enfrentó con los medios mientras Lourdes Fernández sigue sin aparecer (A la tarde, América)

“En vez de ocupar la mañana hablando falacias... Allanaron mi domicilio tres veces a ver si estaba Lourdes. Me patotearon y me dijeron ‘peroncho, kuka de mierda’. Eso me dijo la policía”, lanzó. “¿Qué tiene que ver? Ustedes distraen con estas noticias de mierda para las elecciones que vienen dentro de poquito... vamos a ver qué pasa con esta farsa", arrojó, mientras entraba a un negocio.

“Vinieron a la una de la mañana ayer y me dieron vuelta la casa”, dijo, mientras no paraba de caminar seguido por las cámaras. “¿Cuando fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte", siguió, de forma inconexa. “La madre no presentó ninguna denuncia, muchachos... Hizo un post por mi cumpleaños. ¿Entendés? No tengo nada que ver. ¡Déjense de joder!“, siguió.

Después se refirió a la oportunidad en la que se presentó en el mismo programa de Karina Mazzocco, luego de que la integrante del grupo realizara un video en el que mostró todos los moretones en su cuerpo mientras estaba en pareja con él. “Cuando ya fui a poner la cara al otro día me defenestran con mentiras que me costaron mi trabajo. Lean en el juzgado que no tengo ningún tipo de fallo ni nada en contra”, dijo.

“Lourdes está en la casa
“Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS, muchachos. Que se yo”, señaló

Luego de entrar en una despensa, con un chupetín en la boca, continuó hablando sin frenar. “Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS, muchachos. Que se yo”, dijo, y completó diciendo que lo sabía porque “me lo dijo una amiga de ella”. “Lo informó en el juzgado. ‘Lean, quedate tranquilo que ya está todo resuelto”, señaló, mientras hacía alusiones a Milei, a Donald Trump y del dólar.

“Lourdes está bien, no me preocupa eso. Me preocupa, ¿sabés qué? Que estén distrayendo toda la mañana con un tema tan falso, tan nefasto", exclamó. “Mira, soy un caballero, me reservo hablar de la madre, porque tendría que hablar cosas que no estoy de acuerdo. De salud mental”, dijo, para terminar entrando a su departamento.

Mientras la preocupación por Lourdes Fernández continúa generando inquietud entre allegados y la opinión pública, las autoridades insisten en que la aparición de un video no basta para despejar todas las dudas sobre la integrante de Bandana. La propia Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, al formular un requerimiento formal ante el Juzgado N°13, solicitó la apertura de una investigación penal focalizada en Leandro Esteban García Gómez, pareja de la cantante, cuyo historial de denuncias por violencia de género se remonta a 2022.

Mario Pergolini contó la increíble

Tini Stoessel anunció la suspensión

La intimidad del cumpleaños de

La aventura de Celeste Cid

La nueva actividad que comenzó
