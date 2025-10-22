La lujosa escapada de Sabrina Rojas con su hija Esperanza al Caribe: hotel exclusivo y playas paradisíacas

Sabrina Rojas disfrutó de sus días de vacaciones con su hija

Buscando desconectar del ritmo incesante de la televisión y del streaming, Sabrina Rojas decidió agendar unos días personales lejos de la rutina y los compromisos. De esta manera, la conductora armó las valijas rumbo a un destino soñado: República Dominicana, donde eligió perderse en las playas paradisíacas y las aguas turquesas del mar Caribe. Esta vez, Sabrina no solo se embarcó en un viaje de relax y desconexión, sino que priorizó a su familia y se regaló tiempo de calidad con su hija Esperanza, dejando atrás cualquier polémica o discusión mediática.

Acompañada por la niña que tuvo con Luciano Castro, Sabrina eligió alejarse de las polémicas y el estrés para vivir días a pleno sol, mar y familia. Las imágenes que compartió en sus redes sociales dieron cuenta de ese disfrute: se la vio recostada sobre el borde de una piscina infinita, con el agua turquesa de telón de fondo y una bikini fucsia y negra, dejando claro que encontró su rincón soñado para descansar y olvidarse de las preocupaciones cotidianas. “El paraíso”, escribió como epígrafe de esa imagen que despertó la atención de sus seguidores.

Otra de las postales más celebradas mostró a Sabrina en plena tarde de piscina junto a Esperanza, quien también lució un traje de baño fucsia acompañando la complicidad con su mamá. Ahí, descalzas en la reposera sumergida, compartieron risas y miradas que reflejaron la cercanía y la elección consciente de vivir este viaje solas las dos. Ambas posaron relajadas y felices, mostrando que la maternidad y la adolescencia pueden ser aliadas si se les da el espacio para la conexión genuina.

Sabrina Rojas se entregó al disfrute del día tropical

Esperanza luciendo su look veraniego

La actriz también registró su paso por la playa, entre palmeras y con el mar de fondo. Para la ocasión, eligió un vestido tejido al cuerpo en tonos tierra, que resaltó frente a la cámara y sumó al detalle relajado y caribeño para el álbum de recuerdos. El agua clara y la arena blanca conformaron el escenario ideal para un break soñado, donde la belleza natural y el bienestar fueron protagonistas de cada jornada.

Desde distintos puntos del hotel, entre ellos la barra de tragos y la piscina, Sabrina subió imágenes disfrutando de un chapuzón en el espacio de agua con vista al océano. En otras, se mostró jugando con la cámara, posando entre risas y gestos espontáneos, dejando ver un costado mucho más íntimo y relajado, lejos del perfil de conductora de televisión. No faltaron las fotos de juegos en la piscina ni las miradas cómplices de Esperanza, que ya muestra seguridad en cada nuevo entorno y acompañó a su mamá en todo el viaje.

Madre e hija disfrutaron de su tiempo juntos en el hotel

Entre la piscina infinita y el paisaje de República Dominicana, Sabrina encontró el equilibrio para recargar energías

En una historia que enterneció a todos, Sabrina retrató a Esperanza posando en soledad en el muelle. La adolescente llevó un conjunto de bikini rosa y pollera negra, mirando a cámara con firmeza y dejando ver cuánto creció, junto al lazo especial que la une a su mamá.

Cada minuto de la estadía, Sabrina lo aprovechó para conectar con la naturaleza: disfrutó de los amaneceres caribeños, los colores intensos del agua, las caminatas silenciosas por la arena, las charlas a corazón abierto, los juegos en el agua y los momentos de absoluta calma alejados de las cámaras. Todo quedó retratado en fotos y videos que compartió desde allá, donde el clima de relax logró imponerse al ritmo vertiginoso de la vida diaria y las polémicas.

La conductora lució un vestido tejido color tierra y se robó todas las miradas en el paraíso dominicano

Sabrina posó sus looks veraniegos en la amplia piscina del alojamiento (Instagram)

Al finalizar la jornada, quedó claro que estas vacaciones quedarán guardadas en la memoria familiar. Rojas ofreció una postal de presente luminoso y simple entre madre e hija disfrutando el mar, una comida frente al atardecer, complicidad y admiración mutua. La confirmación de que, más allá de las luces y las historias públicas, priorizar el amor de la familia, los pequeños placeres y el tiempo compartido es la mejor manera de recargar energías para regresar a la rutina.