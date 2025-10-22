La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Paola Krum con Eloísa, la hija que tuvo con Joaquín Furriel

Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, cumplió 17 años y recibió un homenaje especial en las redes sociales a través de un mensaje de su madre. En un sentido posteo, la actriz expuso de manera abierta su vínculo y los sentimientos que le despierta su hija. Allí compartió detalles de su vida cotidiana y el paso del tiempo en el marco de la celebración, y expresó en palabras que compartió con sus seguidores: “El amor más grande posible y el chiquito, el de todos los días, lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas”, comienza el posteo en el que ambas posan en modo selfie con la sonrisa dibujada en los rostros.

La artista agradeció públicamente el vínculo construido con la adolescente: “Mi compañera, mi amor de hija, mi hija única, tan única. Qué tremendo orgullo de madre tengo. Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias Elo, Eloísa”. Durante la publicación, la protagonista de Montecristo repasó recuerdos y sensaciones: “El espejo amoroso de su mirada, esos ojos donde me pierdo porque no puedo más de amor. Lo que me hace reír mi hija, lo que me calma, lo que me sabe… Nadie me conoce así. Y viéndome en las carencias, en las faltas, en mi entrega más total, sin ningún retaceo, me siento tan amada, cuidada, acompañada”.

El mensaje cosechó miles de “me gusta” y reacciones positivas. Colegas como Nancy Dupláa, Natalia Oreiro, Viviana Saccone, Gloria Carrá y Eleonora Wexler destacaron tanto las palabras de Paola como la bella imagen compartida, aprovechando para saludar a Eloísa. Su padre, Joaquín Furriel, celebró el posteo con dos corazones rojos, demostrando el buen vínculo que tienen a pesar de la distancia.

El posteo de Paola Krum para su hija Eloísa

¿Y la cumpleañera? Al leer la carta de la madre, respondió con la espontaneidad propia de su edad y movilizada por la fecha: “Mami, te amo todavía más sos lo mejor que tengo en la vida. SOS MI VIDAAAA (sic). Sus palabras emocionaron a todos, incluida Krum: “Lloro acá en la calle”, escribió como respuesta.

El nacimiento de Eloísa, el 9 de febrero de 2008, marcó un hito en la vida de la actriz y de Joaquín Furriel, quien compartió escenario por primera vez con Krum en Sueño de una noche de verano en el Teatro San Martín. El vínculo profesional creció cuando ambos integraron el elenco de la novela Montecristo, lo que derivó en una relación que se mantuvo durante seis años y, más tarde, en la llegada de su única hija.

La respuesta de Eloísa para su madre

La separación de Paola Krum y Joaquín Furriel ocurrió en 2011, pero el entendimiento entre ambos quedó plasmado en la manera en la que gestionaron la maternidad y paternidad compartida. Durante un tiempo, la proximidad habitacional —menos de dos cuadras de distancia— facilitó la dinámica familiar y favoreció el bienestar de Eloísa. El propio Furriel rememoró años después: “Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella”, según sus declaraciones en una entrevista televisiva.

El actor expresó su satisfacción con la decisión de la maternidad compartida: “No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí me imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”.

Joaquín Furriel con Eloísa durante unas vacaciones (Crédito: Instagram @elofurriel_)

A lo largo de los años, Eloísa Furriel creció acompañada por el afecto de sus padres y dentro de una convivencia equilibrada que priorizó siempre sus necesidades ante el cambio del escenario familiar. El mensaje público de Paola Krum en este aniversario pone en primer plano el efecto persistente del amor filial y la gratitud que define su relación con su hija.