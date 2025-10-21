Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video

Luis Ventura tuvo un inconveniente durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe)

El episodio más reciente de MasterChef Celebrity quedó marcado por un incidente que alteró el ritmo habitual del certamen: Luis Ventura sufrió una quemadura en la mano tras un incendio inesperado en su estación de cocina. El periodista, conocido por su carácter y su presencia mediática, se encontraba preparando una tortilla cuando la sartén se prendió fuego, generando una escena de tensión y sorpresa entre los presentes.

La reacción de Ventura no se hizo esperar. Mientras intentaba controlar la situación, pronunció en voz alta: “Tengo que dar vuelta la tortilla...”, justo cuando las llamas comenzaban a propagarse. El accidente obligó al conductor a actuar con rapidez para evitar que el fuego se extendiera, aunque no pudo evitar la lesión en su mano.

Con su habitual ironía, el participante comentó: “Un gran periodista puede convertirse en un paciente del Instituto del Quemado”, minimizando el incidente y provocando el asombro de los jurados, que quedaron sin palabras ante lo ocurrido. El impacto del accidente se reflejó tanto en el estudio como en las redes sociales. Mientras algunos compañeros de MasterChef acudieron a ayudarlo, otros permanecieron inmóviles, sorprendidos por la magnitud del incidente. En internet, la audiencia reaccionó con una oleada de comentarios y memes, convirtiendo la torpeza del periodista en tendencia apenas finalizó la emisión.

El problema de Luis Ventura mientras daba vuelta una tortilla

A pesar de la quemadura, Ventura optó por continuar en la competencia tras recibir atención médica. Fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de bromear sobre lo sucedido y demostró su temple ante la adversidad. El propio periodista, que suele afirmar que tiene “más calle que cocina”, volvió a evidenciar su capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y transformar el susto en espectáculo.

El jurado de MasterChef Celebrity reconoció la decisión de Ventura de seguir cocinando a pesar del dolor y la tensión del momento. El ambiente en el estudio recuperó la normalidad entre bromas y comentarios, aunque el olor a comida quemada persistió durante un tiempo considerable. Con la mano vendada, Luis Ventura regresó a su puesto para finalizar su plato, aunque con menor entusiasmo que al inicio. El episodio concluyó con una frase del periodista que rápidamente se viralizó: “Doy vuelta... como quedé”.

Se calentaron las hornallas

El cruce de Luis Ventura y Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

El esperado reencuentro entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity generó un cruce cargado de ironías y reproches durante la primera gala de eliminación del certamen emitido por Telefe. El intercambio, que tuvo lugar frente a las cámaras y el jurado, incluyó referencias a viejas disputas mediáticas y comentarios sobre el Martín Fierro, máximo galardón de la televisión argentina. En una de las devoluciones, Ventura respondió con su habitual sarcasmo: “En función del resultado de hoy, le veo grandes posibilidades”, aludiendo a las chances del programa en los premios. La tensión aumentó cuando Nara recordó: “Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí”, a lo que el periodista replicó: “Bueno, andá con Verónica Lozano”. El cruce continuó con insinuaciones sobre supuestos sobornos y viejas cuentas pendientes, mientras los participantes y el público reaccionaban con asombro y risas.

Durante otra gala, la conductora lanzó: “Me echó un montón de veces de este canal”, y sumó preguntas directas sobre el pasado profesional compartido. Ventura mantuvo su postura y afirmó: “Siempre fui un número uno”, mientras Esteban Mirol sugirió que el periodista buscaba estar cerca de su supuesta enemiga pública. El propio Ventura ironizó sobre su relación con Nara: “Y sí, guita me diste... si habré vendido ejemplares”.

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura

El enfrentamiento sumó un nuevo capítulo cuando la modelo propuso poner en discusión el reparto ganancial: “Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”, y Ventura concluyó: “Vos ganaste más, quedate tranquila”. La dinámica entre ambos se mantuvo como uno de los focos principales del programa, combinando humor, competencia y viejas rivalidades en la pantalla.