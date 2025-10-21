Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

A meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson fue consultada por la posibilidad de volver a tener una relación con un futbolista (Desayuno Americano – América)

Hace apenas unos meses, el mundo del espectáculo y el deporte se sorprendió con la noticia de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, luego de una historia de amor que duró casi dos décadas. En medio de rumores de infidelidad, continuos viajes y mudanzas por distintas partes del mundo, la pareja decidió ponerle un punto final a su relación y comenzar nuevos rumbos. La modelo, lejos de refugiarse en el bajo perfil, mostró su lado más fuerte y renovado al encarar su regreso a la Argentina y poner el foco en su nueva vida de soltera. No tardaron en llegar las preguntas de si volvería a apostar al amor con otro futbolista.

La modelo y panelista respondió con franqueza en una breve entrevista transmitida por Desayuno Americano (América), recogiendo también lo que había contado días antes en Los 8 Escalones (El Trece) sobre su experiencia y “retiro” de la vida botinera. “Yo ya me retiré, estoy jubilada. Yo estudié mucho los años que vivía afuera, estudié marketing, hice de maestra de inglés, estudié oratoria y me recibí de profesora de yoga; hice de todo y aparte crié a tres hijos. Además, conozco a muchas chicas que son emprendedoras. No hay que caratular a las personas”, explicó Anderson sobre su presente, marcado por la versatilidad, el estudio y la maternidad.

“Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo por todo lo que viví, por mis hijos y todo fue tan lindo que no tengo más que palabras de agradecimiento. Ahora, ¿si estaría de vuelta con un jugador? No, no, basta. Nunca más botinera”, sentenció, con tono decidido y sin dar lugar a segundas lecturas. De esta forma, Anderson dejó en claro que su etapa ligada al ambiente del fútbol quedó cerrada, y que ahora sus energías están puestas en el crecimiento personal y profesional.

"Nunca más", aseguró Anderson ante la posibilidad de volver a salir con un futbolista (Instagram)

Sus declaraciones tuvieron eco porque, apenas unas noches antes, Evangelina había contado detalles de su vida en la época “botinera” y las amistades que tejió lejos del país, particularmente con Karina La Princesita. El disparador fue una pregunta en la trivia del certamen, donde Pampita consultó a una participante: “¿Con qué futbolista tuvo un romance esta cantante? ¿Con Cristian Cuti Romero o con Sergio Kun Agüero?”. La respuesta correcta fue el Kun, dato que dio pie a la anécdota más divertida de la jornada.

Anderson aprovechó la referencia para compartir recuerdos de aquellos años en Manchester, cuando Demichelis jugaba en el City y ella aprovechó el exilio europeo para tejer lazos. “Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”. La vida fuera del país propició que varias argentinas se unieran como un clan de contención. Pampita, atenta y curiosa, fue por más: “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito, se juntan, van al súper juntas?”. La respuesta de Evangelina sirvió para desmitificar el glamour de la vida de las esposas de futbolistas: “Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos”.

En pleno programa, Evangelina Anderson recordó sus momentos como botinera (Los 8 Escalones – El Trece)

La presentadora continuó indagando sobre la parte más doméstica y real del día a día: “¿Los fines de semana hay asados?”. Anderson no titubeó: “Sí, hicieron pizza una vez, hicimos karaoke”. La perlita llegó cuando recordó el karaoke compartido con Karina, un dato que desató la risa del estudio y el repaso nostálgico de una época dorada: “Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas. Éramos un grupo grande de argentinas, estaba la mujer de (Nicolás) Otamendi, Celeste, la mujer de Marcos Rojo, Eugenia, que somos todos un grupo de amigas, éramos un montón en esa época”.

Lejos de cualquier resentimiento, Evangelina dejó en claro que no tiene intención de regresar a ese mundo. Hoy, enfocada en el crecimiento personal y en su vida familiar y profesional, la modelo celebra el cierre de un ciclo y la gratitud por todo lo aprendido. Atrás quedaron las noches de Manchester, los asados entre amigos y hasta los karaokes improvisados. Por delante, nuevos desafíos y un presente en el que Evangelina es, para sí misma y para el público, mucho más que una primera dama del fútbol.