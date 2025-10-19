Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo

Una imagen del pasado de Jimena Barón generó una ola de comentarios en redes sociales al revelar el sorprendente parecido físico entre la artista y su hijo Momo. La actriz y cantante compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter una fotografía de su infancia, tomada durante su debut televisivo en la tira Gasoleros, cuando tenía solo diez años. El posteo, que pretendía ser un repaso emotivo de su trayectoria, se transformó rápidamente en un fenómeno viral por la reacción de sus seguidores, quienes destacaron la similitud entre madre e hijo.

En la publicación, Barón mostró una escena junto al actor Juan Leyrado, correspondiente a su primera aparición en televisión. Acompañó la imagen con el mensaje: “Buenos días a yo misma hace 28 años”, reflejando la emoción que le produjo el recuerdo. La fotografía, que data de hace casi tres décadas, exhibe a la joven Jimena con gestos y rasgos que, según los usuarios, resultan idénticos a los de Morrison, su hijo mayor de once años. Comentarios como “Sos Momo”, “Momo con peluca”, “Pensé que era tu hijo” y “Son el calco” inundaron las redes, sorprendiendo incluso a la propia artista por la magnitud de la repercusión.

Jimena Barón sorprendió con una foto suya de la infancia y la similitud con su hijo Momo estalló en comentarios (Instagram)

La reacción de los seguidores no se limitó a destacar el parecido físico. Muchos expresaron ternura y nostalgia al ver a la pequeña Jimena en sus inicios, mientras otros celebraron la autenticidad de la publicación. La imagen se viralizó tanto en Instagram como en Twitter, generando una conversación que trascendió el ámbito de los fanáticos habituales de la cantante.

La relación entre Jimena Barón y Momo ha sido siempre cercana y visible en redes sociales. A lo largo de los años, la artista ha compartido momentos cotidianos y anécdotas que reflejan la complicidad y el cariño que los une. En diversas ocasiones, Barón mostró cómo la llegada de su segundo hijo, Arturo, impactó en la dinámica familiar, especialmente en Momo, quien atravesó una etapa de mayor demanda de atención materna. Con el tiempo, Morrison se adaptó al nuevo rol y se consolidó como un hermano mayor atento y afectuoso.

Los cientos de comentarios que recibió la publicación de Jimena Barón a la misma edad que su hijo Morrison (Instagram)

El contexto familiar de la artista también quedó reflejado en sus publicaciones. Barón ha contado que el nombre de su hijo menor, Arturo, era una elección personal desde su infancia, aunque no pudo utilizarlo con su primer hijo. Sobre el nombre de Morrison, la cantante confesó: “No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. La verdad es que me gustaba el nombre, le tomé cariño, pero no es un nombre que elegí yo”, en alusión a la etapa que compartió con su expareja y padre de Momo, Daniel Osvaldo. Estas revelaciones aportaron una dimensión más íntima y emocional a la historia familiar que la artista comparte con sus seguidores.

La publicación de la foto retro no solo despertó nostalgia, sino que también reforzó la conexión de Barón con su público. En un entorno digital donde predominan los filtros y las imágenes cuidadosamente editadas, la cantante optó por mostrar una faceta genuina y personal, lo que generó empatía y reconocimiento entre quienes la siguen. El gesto de abrir el “baúl de los recuerdos” permitió a sus fans revivir junto a ella un momento clave de su carrera y, al mismo tiempo, celebrar el lazo inquebrantable con su hijo.

Con una comunidad de más de seis millones de seguidores, Jimena Barón mantiene un vínculo sólido con el público, mostrando que la autenticidad y la cercanía en su vida familiar son parte fundamental de su identidad fuera de los escenarios.