El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

El Día de la Madre se vivió este domingo 19 de octubre con una carga especial de emociones, reflejada tanto en las calles como en el universo digital. Los famosos, siempre atentos a dejar su huella y mensaje en fechas tan significativas, llenaron sus redes con imágenes y recuerdos, sumando anécdotas personales y saludos para las mujeres más importantes de sus vidas. Entre todos, Cris Morena sobresalió con un homenaje distinto: celebró no solo a su mamá y a ella misma, sino también a los personajes que personificaron la maternidad en tantas de sus exitosas novelas juveniles. Así, conmovió a sus seguidores y a toda una generación que creció de la mano de sus historias, en particular a casi 3 meses del trágico fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, ocurrido el 28 de julio en un accidente náutico en Estados Unidos.

En su publicación especial, Cris eligió la palabra y la imagen para reunir en un solo mensaje la fuerza de la maternidad real y la de la ficción. “Hola, soy Cris Morena y mi sueño siempre fue ser mamá y cambiar el mundo. Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es ser tierra, raíz, semilla, brotes de pura esperanza”, fueron sus primeras palabras, mientras pasaban recuerdos junto a sus hijos Romina y Tomás Yankelevich, y postales de las figuras maternas más queridas de ficciones como Casi Ángeles, Chiquititas y Margarita. En esa misma línea, sumó: “Es la vida en su máxima expresión. Gracias, mamá. Aquí soy por tu inmenso amor”.

El video no solo mostró escenas familiares y de sus producciones, sino que incluyó un fragmento musical especialmente emotivo: sonó de fondo “No me desabraces”, canción que formó parte de Margarita y cuyos versos hablan del deseo de permanecer cerca, con frases como “No me desabraces todavía. Mis pies con tus pies bailan al ritmo de la vida. No me desabraces todavía que no llega la hora, que aún no es el día. No me desabraces que me deshago. No me desabraces que te amo”. Hacia el final del clip, volvió a aparecer una foto de Romina y Tomás en su juventud, cerrando el círculo de amor y recuerdos.

Cris junto a sus dos hijos, Tomás y Romina, fruto de su matrimonio con Gustavo Yankelevich

Cris Morena, además, amplificó su mensaje en el pie del posteo: “Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es alegría, es luz, es semilla de un mundo mejor, es un autodescubrimiento, es la bendición del universo creador. Es ser tierra, raíz, semilla, brote de pura esperanza, ¡es la vida en su máxima expresión! ¡Gracias mamá, aquí soy, por tu inmenso amor! Feliz día de la madre”, afirmó, subrayando la profundidad y significado de este vínculo.

La publicación recibió cientos de mensajes y comentarios de cariño, especialmente sensibles al contexto reciente de Cris, que hace tan solo semanas recordó el aniversario número 15 de la muerte de su hija, Romina. “Gracias por tu magia”; “Gracias por ser la mamá que nos lee cuentos”; “¡Feliz Día de la Madre para vos, Cris! Y también para Romina, para Sofía y para cada mamá presente en tu vida”; “Sos la gran madre para tantas generaciones”; “Feliz día a vos y a Romi, que te mira desde arriba”, fueron solo algunos de los mensajes más destacados que reflejaron el nexo profundo de Cris con el público.

Como broche de oro del video, la productora volvió a mostrar una foto de sus hijos (Instagram)

El posteo y el video de la productora cruzaron generaciones y sirvieron de homenaje colectivo, ya que no solo celebró el amor de su propia mamá, sino también el de tantas otras madres reales y de ficción que acompañaron el crecimiento, la esperanza y los sueños de millones de jóvenes a lo largo de los años. En cada proyecto, Cris supo poner en pantalla el valor de maternar, acompañar, contener y dejar huella, y en este Día de la Madre, desde su rol como abuela, creadora y referente, eligió agradecer y bendecir ese lazo universal.

Marcada por la ausencia y el dolor, pero también por la gratitud infinita y la capacidad de transformar el amor en creación, Cris se convirtió nuevamente en protagonista del Día de la Madre. En una fecha que a veces es sinónimo de alegría y otras veces de nostalgia, dejó en claro la fuerza de la maternidad y la importancia de agradecer a quienes, en la vida y en la ficción, nos abrazan y empujan siempre hacia adelante.