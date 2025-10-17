Teleshow

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

Vestida de intenso carmesí y cubierta de destellos, la modelo dejó una frase que es toda una declaración de su actualidad

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Evangelina Anderson y su salida de soltera

La noche de Evangelina Anderson —figura, participante de MasterChef Celebrity y referente en redes— confirmó una transformación personal y mediática que atraviesa mucho más que los flashes de la moda. En una noche que parecía solo prometer glamour en la pasarela, se convirtió, inesperadamente, en el escenario donde la exesposa de Martín Demichelis dejó una frase contundente sobre su presente.

Evangelina apareció con un impactante vestido largo rojo íntegramente cubierto de piedras y brillantes, ajustado a la silueta, escote sugerente y espalda al descubierto, haciendo de la prenda un manifiesto y de su presencia una prueba viva de un nuevo comienzo.

Aquella noche, el auditorio se llenó de susurros. Los ojos no la perdieron de vista mientras desfilaba entre filas de sillas negras, envuelta en el resplandor multiplicado del vestido. Los tirantes finos dejaban los hombros al desnudo y la espalda abierta era enmarcada por la caída precisa de los cristales, resaltando su figura con fuerza pero sin estridencia. El rojo, encendido y feroz, refulgía en cada movimiento y se destacaba contra el fondo verde oscuro y la disposición geométrica de las sillas.

La elección del peinado y el maquillaje acompañaron la sofisticación del atuendo: ondas suaves peinadas hacia atrás, rostro despejado, piel luminosa, labios nude y una mirada que reflejaba determinación. Sin accesorios llamativos, apostó a la pureza del vestido y la seguridad de su porte, al llevar como único complemento visible un pequeño bolso negro.

Evangelina Anderson y el impactante
Evangelina Anderson y el impactante vestido elegido para la noche

Nada de esto quedó en la privacidad del evento. Evangelina compartió orgullosa en sus redes sociales una serie de imágenes producidas y un video donde podía vérsela, no solo posando con la prenda, sino ya en el umbral de la despedida: un selfie al salir del desfile, captada en el estacionamiento, el vestido aún vivo bajo la luz artificial, el clutch oscuro en las manos y una energía que atravesaba la pantalla. Para coronar esa instantánea, se animó a escribir en la imagen: “Así me voy del desfile... Brillando y solariii (sic)”. La frase, breve y poderosa, confirmaba mucho más que su atuendo: era una declaración de independencia, de soltería reconocida y de apertura total a una nueva etapa.

Es imposible separar la elección de cada detalle de lo que atraviesa su vida: la separación de Martín Demichelis —luego de dieciocho años de vínculo— se evidencia en los gestos, en los textos, en el lenguaje visual con el que la modelo se dirige a sus seguidores. No es menor que, días antes, la influencer haya compartido, junto a un carrusel de imágenes de una producción fotográfica cuidadosamente seleccionada, una frase cargada de sentido, tomada de Frida Kahlo: “Y puedo jurar que no me quedaban ganas de ver a nadie más. En ese preciso momento comprendí, que los ojos siempre, siempre le pertenecen a las personas que los hace brillar”. Citando a la mítica artista mexicana, dejó ver, sin explicaciones forzadas, el proceso de duelo y sanación que la ocupa.

La selfie espontánea de Evangelina
La selfie espontánea de Evangelina Anderson con sus hijos: el sostén de sus días (Instagram)

La reacción fue inmediata: en cuestión de horas, su publicación acumuló miles de likes y cientos de comentarios. Palabras de apoyo, halagos y algunas sentencias tajantes sobre el final de su relación llenaron la sección de mensajes: “Qué bonita, por favor, lejos la más linda de Argentina, Demi no podés...”, “Dios santo, más hermosa no viene”. La empatía digital se transformó en un respaldo colectivo, y cada imagen reforzó la noción de que Evangelina se sostiene en el amor de sus hijos y el impulso renovador de su carrera. Solari, como ella misma escribió, para dejar atrás los rumores que la involucraban con el futbolista Leandro Paredes.

¿Puede una noche de moda multiplicar resonancias personales y sociales? Evangelina Anderson muestra que sí. Camina hacia el futuro con el brillo de quienes eligen renacer y dan testimonio con cada detalle: desde la textura del vestido hasta la frase que acompaña su imagen, desde la producción de fotos hasta el gesto desenfadado mientras, entre autos estacionados y luces de la ciudad, decide irse —y brillar, aunque sola.

Temas Relacionados

Evangelina Anderson

Últimas Noticias

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

En medio del revuelo por el romance con su compañera de Rocky, el actor se manifestó contra lo que considera uso de información engañosa

El enérgico descargo de Nico

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

La conductora y el periodista tuvieron el primer cara a cara en el certamen y, en un clima distendido, sacaron a la luz algunos asuntos pendientes

El pase de facturas entre

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

El exparticipante de Gran Hermano transita este renacer junto a sus hijas y su expareja, Daniela Celis después de estar internado casi un mes en terapia intensiva

Thiago Medina mostró cómo avanza

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

En #TeRecomiendoUnLibro, Mel explicó cómo la saga de J.K. Rowling se convirtió mucho más que una historia de magia: halló un refugio y una forma de entenderse a sí misma

Mel Brizuela y Harry Potter,

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

El periodista falló en una de las primeras pruebas del certamen y puso en riesgo su continuidad. La reacción de Wanda Nara

El error de Luis Ventura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: en

Dólar hoy en vivo: en al Banco Nación sube a $1.465 para la venta

El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos: esta vez intervino en el dólar financiero

Cuáles son los 4 gigantes de Wall Street que negocian con EEUU un fondo de USD 20.000 millones para la Argentina

Elecciones 2025: todos los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

INFOBAE AMÉRICA
Kelly Reichardt cuenta en “Mente

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

Un impactante hallazgo desconcierta a la ciencia: descubrieron un pez con dientes en la cabeza

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”