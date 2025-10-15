Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Buenas Noches Familia en Canal Trece

La solidaridad y el afecto familiar se convirtieron en protagonistas en el programa Buenas noches Familia, cuando un joven de 15 años logró emocionar al público al interpretar una canción dedicada a su abuela, gesto que fue recompensado con más de siete millones de pesos.

El adolescente, identificado como Santiago, subió al escenario acompañado de su abuela Julia, quien no pudo ocultar la emoción ante la muestra de cariño de su nieto. El conductor Guido Kaczka se dirigió a la mujer para destacar el motivo que impulsó a Santiago a participar: “Vos sabés para qué quiere el premio, el premio lo quiere para vos dice”, expresó Kaczka mientras el joven abrazaba a su abuela. La respuesta de Julia, visiblemente conmovida, fue inmediata: “Lo quiero mucho, es mi nietito”, expresó la abuela.

El joven de 15 años subió al escenario junto a su abuela Julia, quien no pudo ocultar su emoción ante el gesto de su nieto

Antes de la actuación, Julia aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda su familia: “Me atrevo a hablar, ya que estoy acá. Le doy un beso grande a todos mis nietitos porque los amo”. Además, compartió detalles de su vida, mencionando: “Nací en Jujuy, viví en Ledesma, es hermoso”. La emoción la llevó a confesar: “No sé qué decir”, justo antes de que Santiago interpretara la canción que conmovió a la audiencia.

La historia de Santiago y su abuela Julia generó una inmediata repercusión y reconocimiento del público

La repercusión de la presentación fue inmediata. El público, sensibilizado por la historia y el gesto de Santiago, decidió premiarlo con una suma que superó los siete millones de pesos, reconociendo así el valor de su acto y el vínculo especial con su abuela. Los ecos de “Como vivo sin ti”, la canción de Jorge Rojas que Santiago regaló a todos, todavía retumban en el estudio.

La noche de Alejandro Lerner

Alejandro Lerner en Buenas Noches Familia

La entrega de más de 58 millones de pesos en el programa Buenas Noches Familia se convirtió en el desenlace de una jornada marcada por la solidaridad y la emoción, en la que la música de Alejandro Lerner ocupó un lugar central. El evento, organizado para respaldar la labor de la Fundación María Cecilia, reunió a reconocidas figuras del espectáculo y a niños beneficiarios de la organización, generando un ambiente de compromiso colectivo y sensibilidad compartida.

La actuación de Alejandro Lerner fue el momento más esperado de la noche. Sentado al piano y acompañado por un grupo de niños atendidos por la fundación, el artista interpretó “Después de ti”, uno de sus temas más emblemáticos. Esta presentación provocó una reacción inmediata tanto en el público como en el conductor del ciclo, Guido Kaczka, quien, visiblemente conmovido, se acercó al músico para abrazarlo. En ese instante, Kaczka expresó: “Sos todo lo que está bien, Alejandro”, remarcó el conductor.

Alejandro Lerner en Buenas Noches Familia

Durante la transmisión, Guido Kaczka elogió la sensibilidad y el compromiso social de su invitado, destacando el impacto positivo que la música puede tener en la vida de las personas. El conductor manifestó: “Nos ayudaste tanto, viniste a musicalizarnos la vida. No sé cómo hacés. Alejandro es un tipo al que no se le pelea el cerebro con el corazón”

Por su parte, Alejandro Lerner compartió con la audiencia su visión sobre la importancia de la solidaridad y el acompañamiento. El compositor afirmó: “Yo no estoy para entender todo, estoy para sentir. Desde que me invitaron a acompañar a la fundación siento muchas cosas. Soy yo el agradecido. Nosotros nos curamos dando, devolviendo”.,

La Fundación María Cecilia se dedica a ofrecer tratamiento médico y apoyo integral a niños de bajos recursos que enfrentan enfermedades hematológicas y oncológicas. El episodio de Buenas Noches Familia puso de manifiesto el impacto que la música y la empatía pueden tener en causas sociales, así como la manera en que la colaboración entre artistas, conductores y organizaciones se traduce en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.