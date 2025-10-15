Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

A principio de este año, Rocío Oliva confirmó su romance con el exfutbolista Néstor Ortigoza. Enamoradísima, la expareja de Diego Maradona celebró el cumpleaños de su pareja con amigos y familiares y le dedicó unas palabras en sus redes para celebrar su amor.

“¡Feliz cumple, mi amor! ¡Y por muchos más juntos! Te amo, mi capitán", escribió la expareja de Diego Maradona junto a varias fotografías que documentan la celebración. "Gracias a todos por venir y hacer una noche espectacular”, resaltó.

Las imágenes muestran a la exfutbolista y al exvolante paraguayo posando en una fiesta con detalles alusivos al fútbol, en especial una torta decorada con la imagen de Ortigoza portando la camiseta número 20 y adornada con pequeños pelotas, velas y pasto sintético simulando una cancha. Sobre la torta se puede leer el mensaje “Happy Birthday” y el número 41, acompañado de una bengala encendida.

Rocío Oliva celebró el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una fiesta temática de fútbol y emotivas dedicatorias (Instagram)

La torta de cumpleaños de Ortigoza incluyó detalles futboleros y el número 41, en alusión a su nueva edad

La ambientación del festejo incluyó luces, globos negros y plateados, y un letrero luminoso de “Feliz cumpleaños”, marcando un entorno festivo e íntimo. En una de las fotografías, la pareja aparece besándose, muy acaramelados, en una celebración en la que Rocío se encargó de todos los detalles.

El avance de la relación entre Rocío Oliva y Néstor Ortigoza dio de que hablar ante la aparición de anillos en la mano de la periodista deportiva que alimentaron rumores de un posible compromiso. En declaraciones ofrecidas a Infama (América), Oliva zanjó las especulaciones sobre la imagen: “No, este es un anillo que uso. Uno me lo regalaron mi papá y mi mamá hace muchos años y el otro es mío. Por ahora, estamos bien, de novios, conociéndonos y muy felices. El tiempo dirá”. La mediática atribuyó el valor sentimental de la joya a su historia familiar, desestimando cualquier referencia a planes inmediatos de boda.

La expareja de Diego Maradona compartió imágenes del festejo íntimo junto al exfutbolista y familiares

El beso de Rocío Oliva y Néstor Ortigoza en el cumpleaños 41 del exfutbolista

Rocío Oliva en aquel momento se mostró tranquila saliendo del restaurante de Balvanera junto al exfutbolista, declarando abiertamente el estado actual de su noviazgo y el impacto positivo que este nuevo vínculo tuvo en sus sentimientos: “La verdad es que puedo decir que es un caballero. Él me hace muy feliz y, a veces, uno cree que está todo medio perdido hasta que encontrás a una persona y volvés a confiar en el amor”, manifestó al equipo del ciclo que conduce Marcela Tauro. La expareja del Diez aseguró estar viviendo una etapa serena y sin misterios, después de varios encuentros capturados por cámaras y prolongados rumores en el ambiente mediático argentino.

La relación entre ambos comenzó a tomar forma pública a principios de 2025, aunque los indicios habían antes. Durante el cierre de 2024, fueron sorprendidos en un boliche de Buenos Aires y, poco después, un video viralizado en diciembre los exhibió besándose, situación que desató una oleada de rumores respecto al carácter romántico de su vínculo. A estos episodios le siguieron apariciones juntos en diferentes espacios públicos —como cenas en Rosario—, consolidando así su exposición como pareja.

La torta del cumpleaños de Nestor Ortigoza en el festejo que organizó Rocío Oliva

El gesto que terminó de oficializar su romance se produjo en las redes sociales. En una historia de Instagram, ella compartió una imagen de sus manos entrelazadas con las de Ortigoza, acompañada de la frase: “Este 2025 es nuestro”, junto a varios emojis de corazones y copas, lo que intensificó las versiones de un potencial casamiento.

No obstante, alrededor de la figura de Ortigoza persiste la polémica judicial. El exdeportista fue denunciado por su expareja, Lucila Cassiau, en noviembre de 2024 por violencia de género, con la causa radicada en la UFI N°3 de Ezeiza, dedicada a delitos de género. La denuncia incluye episodios de presunta violencia física y psicológica desde 2015, acompañados de pruebas y testimonios. Además, Ortigoza también enfrenta una denuncia por incumplimiento de cuota alimentaria hacia sus hijos, cuyo pedido de detención, impulsado por la parte denunciante en octubre del año pasado, fue desestimado por la Justicia.