Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

En pleno streaming, Melody Luz se sinceró al hablar sobre la situación económica de su pareja, Alex Caniggia (Más minas que mamás - Resumido)

En los últimos días, Melody Luz se convirtió en el centro del debate mediático y digital tras la decisión de poner en pausa su marca de ropa. Las redes sociales estallaron en opiniones de todo tipo, pero el comentario recurrente fue siempre el mismo: muchos usuarios apuntaron que Alex Caniggia, su pareja, debía brindarle más ayuda económica y respaldo en este momento profesional. La reacción fue inmediata y la polémica se encendió, pero ahora fue la propia Melody quien eligió salir al cruce, sincerarse y exponer públicamente cómo se organizan las finanzas y el día a día de la pareja.

Desde el ciclo Más minas que mamás (Resumido), que conducen Juana Repetto y Vicky Gils, la bailarina se animó a relatar cómo es la dinámica de su economía y su vida laboral siendo mamá de Venezia, la hija de ambos, y pareja de una de las figuras más mediáticas del país. Comenzó detallando cómo fue su realidad antes de la reconciliación con Alex. “La verdad que al principio tenía a mi mejor amiga, que era la niñera de Venezia. Y yo trabajaba para pagarle a ella básicamente. Pero como trabajo de lo que me gusta, que es bailar, era un poco también mi terapia”, comentó al comienzo de la charla

Melody admitió que, aunque sentía la presión del gasto, priorizaba poder dedicarse a su carrera, aun cuando esto implicaba resignar buena parte de su sueldo a la niñera: “Era un poco decir: ‘Qué paj…’. La mitad de mi sueldo se me va, pero bueno, a la vez alguien tiene que cumplir ese rol de cuidadora cuando yo estoy generando. Y también estoy siguiendo con mi carrera, porque por suerte, ya te digo, me estoy dedicando a algo que me gusta, tengo la edad para seguir haciéndolo. Entonces, bueno, nada, era resignar un poco esa mitad, pero que también confiaba en que mi amiga lo estaba haciendo súper bien”.

"Yo trabajaba para pagarle a ella", explicó Melody sobre el gasto de tener una niñera que se ocupara de su hija mientras trabajaba (Instagram)

La anécdota generó la pregunta inevitable de Repetto sobre cómo habían resuelto con Alex la cuestión económica cuando ambos venían de realidades financieras muy diferentes. Ante esto, la bailarina fue directa: “Bueno, ese era uno de los temas que yo decía: ‘Che, me estoy gastando la mitad de mi sueldo en la niñera cuando vos podrías pagarla’. Pero, yo creo que él tenía un tema… Obviamente, se ocupaba de otras cosas pero él me veía y decía: ‘No estás en todo el día’. Y bueno, pero estoy trabajando para pagar la niñera”.

La bailarina ahondó aún más y reveló una tensión común en muchas familias: los modelos heredados sobre el rol parental y laboral de las mujeres. “Sí, un poco al principio porque él supongo que fue criado así, con una madre que estaba siempre para ellos. Está bien, son elecciones, pero las mías no porque yo quiero seguir trabajando”. Melody insistió en que le resultaba fundamental mantener su independencia y no resignar su vocación por maternidad o pareja.

El interrogante sobre los ingresos del mediático tampoco quedó sin respuesta. Ante la curiosidad de Gils y Repetto, Melody aclaró con total franqueza: “Él trabajó con Marley hace poco, no fue gratis a China. También grabó un reality en Italia, él es internacional. Cobra por su imagen y por quién es. Él cobra todo lo que hace, no va a ningún lugar gratis”. De inmediato, dejó en claro que para Alex la exposición pública y la participación en proyectos de televisión o streamings internacionales representan trabajo remunerado y no solo celebridad gratuita.

"Él cobra todo lo que hace, no va a ningún lugar gratis", explicó la bailarina respecto a la manera en que el mediático genera dinero (Instagram)

La bailarina también contó una interna habitual en la pareja, en la que su pareja le recrimina no ponerse firme al pedir cachets por presentarse en programas. Pero Melody lo toma con humor y defensa de su estilo de vida: “Yo no quiero ser la novia de Alex Caniggia, si tengo que ir por el pancho y la gaseosa siendo su mujer lo seguiré haciendo hasta encontrar mi lugar en los medios que tanto me gusta”.

Así, mientras la marca de ropa queda en pausa, Melody y Alex apuestan a la familia, al trabajo y a un día a día construido sobre acuerdos, discusiones y, ante todo, la decisión de no dejar de intentarlo, juntos o cada uno a su manera, en busca del propio sueño.