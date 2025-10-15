Teleshow

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

El actor respondió con firmeza a los cuestionamientos de sus seguidores. Además, confirmó su vuelta al escenario junto a Nicolás Cabré

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mariano Martínez respondió a los cuestionamientos

El actor Mariano Martínez afronta nuevamente el foco de las críticas en redes sociales. Esta vez, lo hizo con la tranquilidad y la frontalidad que lo caracterizan: respondió a quienes lo cuestionaron duramente por usar un monopatín eléctrico llamado longboard, como medio de transporte. Y así compartió su experiencia a través de una historia de Instagram.

Las redes sociales, ese espacio donde los seguidores muchas veces se convierten en jueces implacables, volvieron a poner la lupa sobre la vida cotidiana del actor. Todo comenzó cuando Martínez publicó un video usando su longboard, reemplazo forzoso de su auto, que se encontraba en el service, según él mismo relató. ¿Por qué generó tanto revuelo este simple hecho? El propio actor lanzó la pregunta al aire, incrédulo por la viralización y la reacción de parte del público.

“Hola, buen día. ¿Cómo están? Acabo de entrenar, estoy desayunando, escuchando “Sígueme besando así”, este temazo de Manuel Turizo. ¿Por qué se viraliza que ando en longboard? O sea, ¿qué les molesta? Dejé el auto en el service, es un transporte que por donde vivo me lleva perfecto, treinta cuadras caminando, y le meto la mitad. Porque me gusta andar, ando de chico. ¿jode?“, preguntó el intérprete desde una cercanía desarmante. En ese mensaje, resaltó la naturalidad de elegir un medio distinto a los convencionales desde muy joven.

Mariano Martínez en otra de
Mariano Martínez en otra de las imágenes compartidas en las últimas horas

Pero no es la primera vez que el actor enfrenta este tipo de controversias. Las críticas, poco amables muchas veces, se repiten ante cada episodio que decide compartir en sus redes sociales: bailes, poses, paseos en monopatín.

En una conversación anterior, el artista ya había expuesto su desconcierto: “No lo entiendo, no sé por qué tanta polémica. Yo no me hago tantas preguntas, hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me ca... de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé”. Con esas palabras, reiteró su decisión de ser auténtico, más allá de la mirada ajena.

El actor, habituado a mostrar momentos de su vida cotidiana en redes, parece comprender el precio de la exposición, aunque no deja de cuestionar el motivo de la intolerancia. En su defensa más reciente, enfatizó: “Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?”.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré
Mariano Martínez y Nicolás Cabré volverán a actuar juntos sobre las tablas (RS Fotos)

Pero no todo es polémica para Martínez, quien también aprovechó el eco de sus historias para dar buenas noticias profesionales. “Aprovecho que están mirando bastante las historias, vamos a estar con Nicolás Cabré y el Bicho Gómez. Volvemos con Nico al teatro después de 20 años, vamos a hacer Ni media palabra en Carlos Paz a partir del 26 de diciembre, una comedia que se van a cag... de risa. Prometemos dejar todo, como siempre. Y aguante el longboard. Salud. Nos vemos”.

¿Qué hay detrás de esta seguidilla de cuestionamientos? ¿Es la edad una vara para medir la libertad de divertirse? Las redes sociales vuelven a mostrar un espejo donde conviven admiración y prejuicio. Pero Mariano Martínez ya tomó una postura: seguir fiel a sí mismo, aunque el ruido externo insista en opinar sobre cada paso. El actor elige responder con autenticidad y, también, con proyectos: una vuelta al teatro y la promesa de seguir dejando todo, arriba y abajo de las tablas.

Temas Relacionados

Mariano MartínezMonopatín eléctricoLongboardCríticasRedes sociales

Últimas Noticias

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

La exesposa de Marcelo Tinelli cumplió un nuevo año de vida y sus dos hijas la festejaron en las redes sociales

Así homenajearon Cande y Mica

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

En medio del proceso de rehabilitación del joven, la influencer compartió algunos detalles que atraviesan y agradeció el apoyo de sus seguidores

Daniela Celis habló de la

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

La dolorosa noticia fue comunicada este miércoles por la cuenta oficial de Instagram de la emisora. Sus compañeros y amigos plasmaron palabras de cariño y angustia en las redes

Murió a los 52 años

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Paloma Silberberg hizo mención a las infidelidades del futbolista que derivaron en la separación y la conductora no se quedó callada

El fuerte cruce entre Sabrina

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

El adolescente se presentó en Buenas noches Familia y conmovió a todos con su talento y su sensibilidad

Tiene 15 años y conmovió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron en Uruguay el auto

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El diario Financial Times aseguró que “no conviene a nadie que Argentina fracase”

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tucumán

INFOBAE AMÉRICA
Noboa atribuyó el coche bomba

Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

Paro Nacional en Ecuador: gobierno e indígenas de Otavalo reabren el diálogo tras 24 días

Yamandú Orsi dijo estar sorprendido por el Nobel para Corina Machado y opinó que debió quedar desierto

TELESHOW
Así homenajearon Cande y Mica

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”