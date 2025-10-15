Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Mariano Martínez respondió a los cuestionamientos

El actor Mariano Martínez afronta nuevamente el foco de las críticas en redes sociales. Esta vez, lo hizo con la tranquilidad y la frontalidad que lo caracterizan: respondió a quienes lo cuestionaron duramente por usar un monopatín eléctrico llamado longboard, como medio de transporte. Y así compartió su experiencia a través de una historia de Instagram.

Las redes sociales, ese espacio donde los seguidores muchas veces se convierten en jueces implacables, volvieron a poner la lupa sobre la vida cotidiana del actor. Todo comenzó cuando Martínez publicó un video usando su longboard, reemplazo forzoso de su auto, que se encontraba en el service, según él mismo relató. ¿Por qué generó tanto revuelo este simple hecho? El propio actor lanzó la pregunta al aire, incrédulo por la viralización y la reacción de parte del público.

“Hola, buen día. ¿Cómo están? Acabo de entrenar, estoy desayunando, escuchando “Sígueme besando así”, este temazo de Manuel Turizo. ¿Por qué se viraliza que ando en longboard? O sea, ¿qué les molesta? Dejé el auto en el service, es un transporte que por donde vivo me lleva perfecto, treinta cuadras caminando, y le meto la mitad. Porque me gusta andar, ando de chico. ¿jode?“, preguntó el intérprete desde una cercanía desarmante. En ese mensaje, resaltó la naturalidad de elegir un medio distinto a los convencionales desde muy joven.

Mariano Martínez en otra de las imágenes compartidas en las últimas horas

Pero no es la primera vez que el actor enfrenta este tipo de controversias. Las críticas, poco amables muchas veces, se repiten ante cada episodio que decide compartir en sus redes sociales: bailes, poses, paseos en monopatín.

En una conversación anterior, el artista ya había expuesto su desconcierto: “No lo entiendo, no sé por qué tanta polémica. Yo no me hago tantas preguntas, hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me ca... de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé”. Con esas palabras, reiteró su decisión de ser auténtico, más allá de la mirada ajena.

El actor, habituado a mostrar momentos de su vida cotidiana en redes, parece comprender el precio de la exposición, aunque no deja de cuestionar el motivo de la intolerancia. En su defensa más reciente, enfatizó: “Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?”.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré volverán a actuar juntos sobre las tablas (RS Fotos)

Pero no todo es polémica para Martínez, quien también aprovechó el eco de sus historias para dar buenas noticias profesionales. “Aprovecho que están mirando bastante las historias, vamos a estar con Nicolás Cabré y el Bicho Gómez. Volvemos con Nico al teatro después de 20 años, vamos a hacer Ni media palabra en Carlos Paz a partir del 26 de diciembre, una comedia que se van a cag... de risa. Prometemos dejar todo, como siempre. Y aguante el longboard. Salud. Nos vemos”.

¿Qué hay detrás de esta seguidilla de cuestionamientos? ¿Es la edad una vara para medir la libertad de divertirse? Las redes sociales vuelven a mostrar un espejo donde conviven admiración y prejuicio. Pero Mariano Martínez ya tomó una postura: seguir fiel a sí mismo, aunque el ruido externo insista en opinar sobre cada paso. El actor elige responder con autenticidad y, también, con proyectos: una vuelta al teatro y la promesa de seguir dejando todo, arriba y abajo de las tablas.