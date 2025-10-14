Teleshow

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

La ex Gran Hermano anunció la apertura de un espacio que combina naturaleza y gastronomía, impulsado junto a su familia

Sol de María

Juli Poggio abrirá un emprendimiento gastronómico y vivero boutique en Pilar junto a su familia (Video: Bondi Live)

Juli Poggio anunció la apertura de un emprendimiento gastronómico familiar en Pilar que fusiona un vivero boutique con una cafetería bajo el nombre Raysa by JuliPo. La noticia marca una nueva etapa en la carrera de la artista, quien suma así una faceta empresarial a su trayectoria.

El anuncio se realizó durante una entrevista en la que la actriz compartió detalles sobre el proyecto y la motivación que la llevó a asociarse con sus padres. “Voy a poner un negocio. Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un vivero y yo adentro voy a poner un café”, explicó la actriz, en El Ejército de la Mañana, ciclo emitido por Bondi Live.

La mudanza de sus padres a Pilar fue el punto de partida para esta iniciativa, que busca unir el espíritu emprendedor de la familia con el deseo de crear un espacio diferente en la zona norte del Gran Buenos Aires. Poggio remarcó la importancia de invertir y de apostar por nuevos desafíos: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”, expresó en la misma entrevista.

Juli Poggio abrirá el emprendimiento
Juli Poggio abrirá el emprendimiento junto a su familia

El emprendimiento, que se ubicará en Pilar, propone una experiencia que integra naturaleza, diseño y gastronomía. El espacio está concebido como un vivero boutique donde cada detalle, desde las macetas hasta el mobiliario, responde a una estética cálida, moderna y natural. Dentro de este entorno, la cafetería ofrecerá un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de un café en un ambiente relajado y rodeado de vegetación.

La incursión de Juli Poggio en el mundo de los negocios no es nueva. Tal como se mencionó en la charla en Bondi, la artista ya cuenta con experiencia como emprendedora a través de su marca de maquillaje, So Cute by Juli Poggio. Esta trayectoria previa refuerza su perfil multifacético y su interés por diversificar sus actividades más allá del ámbito artístico. “Empresaria, amor”, dijo a modo de broma durante la conversación en vivo, al recordar su marca de make up.

Recientemente, Julieta dio un paso enorme: logró comprar su primer departamento propio, actualmente en proceso de refacción y remodelación. La actriz mostró el avance en su cuenta de Instagram, comenzando el recorrido por la cocina, uno de sus ambientes favoritos. “El diseño es lo que siempre soñé, súperaesthetic y femenino”, contó en el reel. Con mobiliario en tonos Himalaya y blanco, y detalles dorados en grifería, bacha y utensilios, el espacio combina elegancia y funcionalidad. Incluye sistemas de cierre suave en puertas y cajones y un compartimiento sobre la heladera especialmente ideado para guardar botellas de vino.

La actriz mostró la remodelación de su primer departamento propio, destacando diseño y funcionalidad en cada ambiente (Video: Instagram)

En el pasillo, Julieta se detuvo para mostrar el primer baño, al que definió como “de princesas” por su estética en blanco y dorado. “Toda la grifería en detalles dorados”, destacó, señalando que la elección de tonos claros y metales busca dar amplitud y sofisticación.

Luego, la cámara recorrió el living, aunque la actriz prefirió reservar un tour completo para una próxima publicación. Se aprecian tonos neutros, muebles de líneas simples y una gran entrada de luz natural gracias al ventanal principal, lo que genera una sensación de apertura y calidez.

La estrella del departamento es el vestidor, diseñado en madera con luces LED incorporadas y sectores específicos para cada tipo de prenda. “Nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso... Este antes y después fue mi favorito”, confesó Julieta. El mobiliario incluye cajones pequeños para ropa interior, compartimentos amplios para calzado y percheros que optimizan cada rincón del espacio.

El vestidor del nuevo hogar
El vestidor del nuevo hogar de Juli Poggio se convirtió en el espacio favorito por su diseño personalizado y organización

Siguiendo la tendencia de ambientes flexibles, uno de los dormitorios fue adaptado como sector de maquillaje. Aunque la obra aún continúa, ya se observan placares integrados y estanterías para cosmética y productos de cuidado personal.

Por último, la actriz mostró el segundo baño, muy distinto al anterior: “Este baño es súperamplio, así que queríamos aprovecharlo bien. Hicimos un diseño en madera y negro que combine con mi bacha y con mis sanitarios”, explicó la ex Gran Hermano. Con mobiliario en madera, sanitarios marrones y estanterías abiertas, el ambiente combina calidez y funcionalidad, pensado para organizar desde toallas hasta artículos de higiene.

