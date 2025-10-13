Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Vivian El Jaber compartió cómo fue su boda con su pareja Carlos Algabal (Instagram)

Algunas fechas quedan grabadas para siempre, y para Vivian El Jaber el recuerdo de su casamiento por iglesia será uno de los tesoros más grandes de su vida. Tras una extensa carrera sobre los escenarios y en la televisión argentina, la reconocida actriz celebró sus 60 años uniéndose en matrimonio con Carlos Algaba en una ceremonia cargada de emoción, gestos íntimos y mucho amor familiar. Rodeada de sus seres queridos y de la calidez de su comunidad, Viviana volvió a apostar por el amor y decidió compartir cada detalle de este día tan especial con sus seguidores.

Fiel a su estilo agradecido, sensible y auténtico, Vivian eligió Instagram para condensar sus sentimientos y extender el festejo mucho más allá de la iglesia. En su mensaje, la actriz repasó todo lo vivido y lo que sintió. “La bendición de entrar con mi papá a la iglesia. Y mamá de testigo. Gracias a toda la familia y amigos por acompañar en este día, los amigos que cantaron, las flores, los bellos aros, la luna de miel, la comidita árabe, lo dulce y la torta, las fotos, la luna de miel fueron algunos de los regalos que recibimos del amor. Gracias a mis alumnos amados por estar ahí, ¡los amo! Me casé con mi amado. ¡Te amo Carlos Algaba! ¡Brindo por una vida juntos!”, compartió, palabras que en minutos se llenaron de corazones y felicitaciones virtuales.

Las postales que acompañaron el relato mostraron la felicidad genuina y la calidez de la ceremonia: la salida de la iglesia de la mano de su flamante esposo, los abrazos y las miradas cómplices con familiares y amigas, y un festejo cargado de detalles personales. El look de la protagonista no quedó afuera. Vivian se decantó por un vestido blanco elegante al que le sumó, para sorpresa de todos, un enorme moño a juego en la cabeza. “Ponete el moño en la cabeza, el amor es un moño en la cabeza”, expresó con simpatía, fiel a su costumbre de darle a cada paso un toque distintivo y propio.

A la fiesta posterior tampoco le faltaron los ingredientes de una noche única: la actriz celebró rodeada de afectos en una seguidilla de abrazos, bailes y hasta la infaltable tirada del ramo, símbolo de deseo y buenos augurios. No faltó el homenaje a sus raíces y a la familia con platos de comida árabe, torta casera y dulces que acompañaron los brindis, mientras la emoción y los recuerdos invadían cada rincón del salón.

Entre los mensajes más emotivos estuvo el de su hermana, Loreley El Jaber, que compartió el orgullo y la emoción vividos. “¡Ayer se casó mi hermana! ¡Entró del brazo de mi papá! ¡Qué fortuna! Y ahí estuvimos. Costó ir sin Tizi, pero ahí estuvimos. ¡Felicidades! Todo el sol para vos”, posteó junto a una imagen imborrable de Vivian caminando hacia el altar y sumó un corazón rojo, señal de hermandad y del valor de la familia incluso cuando faltan seres queridos.

La comunidad artística también celebró el casamiento de Vivian, llenando su publicación de comentarios y ‘me gusta’. Entre algunas de las figuras que destacaron entre mensajes y emojis fueron Natalia Oreiro, Mirta Wons, Julieta Nair Calvo, entre otros, que dejaron en claro su felicidad por El Jaber.

La repercusión no tardó en hacerse visible: en minutos, la publicación de Vivian se colmó de mensajes, celebraciones y buenos deseos, mostrando el cariño y el respeto que la actriz cosechó a lo largo de su carrera y de su camino de vida.

Así, entre dedicatorias, abrazos, baile y detalles entrañables, Vivian dejó en claro que el amor y la felicidad no tienen fecha de vencimiento, y que es posible llegar a un altar por voluntad, deseo y plenitud. Un vestido blanco, un moño para el recuerdo, una familia que acompaña y el deseo de una vida compartida son, más allá de los flashes y las redes, el mejor final y, sobre todo, el mejor comienzo para un capítulo que está hecho de emociones verdaderas.