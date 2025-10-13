Teleshow

El mal momento de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la relación con Nico Vázquez: “Está angustiado, remal”

El bailarín enfrenta un momento difícil luego de la confirmación pública del vínculo entre su expareja y el actor

La confirmación del romance entre Dai Fernández y Nico Vázquez generó un fuerte impacto en el entorno de ambos artistas (Video: Puro Show, Eltrece)

Nico Vázquez confirmó que mantiene una relación sin etiquetas que va más allá de la amistad con Dai Fernández, un vínculo incipiente que comenzó los últimos días, luego de que el actor de Rocky anunció su separación y ella, el final de su noviazgo con Gonzalo Gerber, expareja de la actriz. La noticia habría tomado por sorpresa al actor y bailarín.

Tras siete años de relación y una reciente separación, el campeón del Bailando, junto a Flor Vigna, estaría atravesando un momento de angustia y desconcierto. Gerber, que compartió proyectos y una relación cordial con Vázquez, estaría impactado por la novedad.

En Puro Show (Eltrece) aseveraron que el bailarín está “remal” y “muy angustiado” tras enterarse del nuevo romance de su expareja. La situación resulta aún más compleja porque, hasta hace poco, Gerber y Vázquez mantenían una relación amistosa y compartieron escenario en la obra Tootsie. Matías Vázquez, conductor del ciclo, expresó que el bailarín: “No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja”.

Dai Fernández y Gonzalo Gerber
Dai Fernández y Gonzalo Gerber antes de su reciente ruptura (Instagram)

La ruptura entre Gonzalo Gerber y Dai Fernández se produjo menos de dos meses antes de la confirmación del romance entre la actriz y Nico. Según Pampito, el otro conductor del programa, la convivencia en el departamento de la actriz se había vuelto tensa en las semanas previas a la separación. “Dai es una chica que tiene un buen pasar, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me dice que en las semanas previas a la separación se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos”, relató el periodista. Tras la ruptura, Gerber debió dejar el departamento y buscar un lugar mucho más pequeño, lo que sumó un componente material a su malestar emocional.

A pesar de la distancia, Gerber y Fernández continúan siguiéndose en redes sociales, aunque el vínculo cambió rotundamente. La separación fue silenciosa hacia afuera, pero venía gestándose desde tiempo atrás, con discusiones y un clima de tensión creciente. El entorno de Gerber, se habría mostrado sorprendido por la rapidez con la que ella inició una nueva relación, especialmente con alguien tan cercano al círculo de ambos, según comentaron en el programa.

La relación entre Fernández y
La relación entre Fernández y Vázquez comenzó como una amistad durante la obra 'Rocky' y fue creciendo con el tiempo

En este contexto, Gerber decidió enfocarse en su carrera y mudarse temporalmente a México. El bailarín se sumó a un espectáculo de danza junto a su colega y amigo Ernesto “Tito” Díaz. Esta decisión, interpretada como una forma de “dar vuelta la página”, le permite centrarse en su desarrollo artístico y alejarse del entorno mediático que rodea a su expareja. En sus redes sociales, Gerber compartió imágenes desde el país centroamericano, mostrando su participación en nuevos proyectos y su intento de reconstruir su vida personal y profesional.

La relación entre Nico y Dai comenzó a gestarse durante la obra Rocky, donde comparten elenco. Según contaron en SQP (América), el vínculo surgió como una amistad y fue creciendo a partir del apoyo mutuo en momentos difíciles. “Ella lo contuvo en el momento de separación y, de a poco, la relación fue creciendo”, detallaron en el ciclo. La confirmación pública del romance llegó pocas semanas después de la ruptura de Fernández y Gerber, lo que generó sorpresa tanto en el entorno cercano como en el público.

La ruptura entre Gerber y Fernández se produjo menos de dos meses antes de la oficialización del nuevo romance (Video_ SQP, América TV)

En las últimas horas, Nico Vázquez se mostró sereno ante las cámaras y negó formalmente tener algo que oficializar. “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, expresó con un tono calmo en un móvil de Infama (América TV). A su lado, la insistencia —ya característica— de los panelistas: ¿hay, o no hay, una relación? Él insistió: “Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”.

Marcela Tauro apuró la definición. Y entonces la frase, que para muchos vale como un cierre: “¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad”. Lo que Nico no oculta es el cariño y la confianza que lo conectan con Fernández: “Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”.

