Cristina Pérez conmovió a Mirtha Legrand al confesarle una antigua costumbre de su infancia: “Me dan ganas de llorar”

El emotivo recuerdo de Cristina Pérez con Mirtha Legrand

Como cada sábado, Mirtha Legrand volvió a llevar adelante una mesaza cargada de personalidades del mundo del espectáculo y especialistas destacados en analizar la coyuntura del país. En ese marco, la diva vivió un emocionante momento luego de que Cristina Pérez, una de sus invitadas, le hiciera una tierna dedicatoria en la que le revelaba una antigua costumbre de su infancia.

Todo comenzó mientras la periodista le contaba a la histórica conductora sobre su nuevo libro “Mujer samurái: En busca de Tomoe Gozen, la más célebre guerrera de Japón”. Luego de relatarle los pormenores de la historia, la comunicadora le aclaró a la diva que, en una de las primeras páginas, había escrito unas sentidas palabras. “Tiene una dedicatoria. Su admiración por Mirtha Legrand viene desde que era niña. Tengo una foto al lado del televisor porque yo de chica le hablaba a Mirtha desde el televisor”, leyó Legrand.

Acto seguido, Pérez quiso reforzar la historia mostrándole a Mirtha una foto de dicho momento de su infancia. “Mirá. Es verdad”, resaltó ante toda la mesa. Sin poder ocultar su sorpresa, La Chiqui comentó: “Uy, es verdad. Impresionante”. Fue entonces cuando Cristina reveló el pedido que le hacía a su familia en aquellos años: “Yo pedía que me sacaran fotos con Mirtha en el televisor. ¿Lo puedes creer? Te juro”.

La emoción de Mirta Legrand ante la anécdota de Cristina Pérez

Visiblemente conmovida, Mirtha expresó ante sus invitados: “Me dan ganas de llorar”. En línea con los sentimientos que comentaba la conductora, la periodista agregó: “Y a mí también. Mirá que estoy acá con vos, imagínate”.

Al volver a ver la foto, Legrand resaltó los sentimientos que la situación le generaba y mostró su agradecimiento hacia la comunicadora: “Me emociona, me emociona, me emociona. Muchas gracias, querida. Muchas gracias”.

Acto seguido, La Chiqui elogió a Cristina y destacó sus virtudes como profesional: “Te quiero mucho. Muchas gracias, amor. Yo te sigo mucho, que tenés una dicción perfecta y un vocabulario y un lenguaje maravilloso, querida. Sos una número uno”. Así, con la idea de expresarle sus más profundas sensaciones a la diva, Pérez cerró devolviendo la gentileza: “Te admiro mucho. Y vos una gran periodista”.

El look con el que Mirtha sorprendió a sus invitados

En esta noche especial, Mirtha también recibió en su mesa a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, abogado de formación y una de las figuras ascendentes en la política nacional con gestión centrada en temas de seguridad y justicia. Como representante del mundo de la música estuvo Gladys La Bomba Tucumana, ícono popular y una de las voces más representativas de la cumbia de nuestro país, que atraviesa una nueva etapa en su carrera mientras transita el duelo por la muerte de su novio. Junto a ella se lució Valentina Bassi, actriz multipremiada de cine, teatro y televisión y activista por la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, a partir de su experiencia personal como mamá de un hijo parte del espectro autista.

Para completar el grupo, Marcos Novaro politólogo, investigador principal del Conicet y autor de numerosos trabajos sobre la democracia y la historia política reciente en Argentina, habló sobre la coyuntura actual. Ante esta mesa de figuras, Legrand volvió a marcar tendencia con una elección de vestuario que reflejó su sello inconfundible de elegancia y sofisticación. Fiel a su estilo, la conductora apostó por un diseño exclusivo de Iara para presentarse en su clásico ciclo televisivo, apostando por los brillos, las siluetas trabajadas y la artesanía en detalles que la consolidan como referente indiscutida de la moda en la televisión argentina.

El vestido elegido para la ocasión fue una creación larga de gasa brillante en color rosa pálido, con bordados simétricos en hilos plateados que dibujaron formas geométricas a lo largo de toda la pieza. Detalles como los hombros estructurados y las mangas largas aportaron sofisticación y marcaron una línea elegante y actual, mientras la caída del género y el diseño de Iara multiplicaron la luz y los matices en cada movimiento de la conductora.