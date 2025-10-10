Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”

Juana Molina recordó a Anotnio Gasalla (Video: Bondi Live)

Juana Molina rememoró uno de los capítulos más personales de su historia profesional al hablar de la pelea inconclusa que la distanció de Antonio Gasalla, episodio que volvió a tomar relevancia tras la reciente muerte del humorista. Invitada a Ángel Responde (Bondi Live), la actriz y música se sinceró sobre lo que significó para ella aquella diferencia nunca zanjada, y el arrepentimiento que sintió al descubrir, ya con el paso del tiempo, que el propio Gasalla había hablado bien de ella años después de su distanciamiento.

El disparador fue un posteo que Juana compartió en redes sociales luego del fallecimiento de Gasalla, donde expresó sus sentimientos y lamentó la falta de acercamiento entre ambos. Cuando le preguntaron acerca del origen de este conflicto, dijo: “La cosa fue que él estaba muy enojado conmigo porque yo me había ido de su programa y nunca más me habló y yo pensé que, bueno, que ya estaba, que nunca más me había hablado”.

“Y cuando se murió, me enteré que diez años antes él había hablado muy bien de mí en una entrevista”. La artista reconoció desconocer esas palabras elogiosas de Gasalla, y que, de haberlo sabido en aquel momento, la historia podría haber tenido otro desenlace: “Que yo no había visto. Y dije: ‘Qué lástima’, porque... Era el momento, diez años antes, de decirle algo a Antonio, bueno… Y darnos un abrazo, por ahí no vernos más, pero que no me quedara esa sensación”.

El tono de la charla se volvió nostálgico cuando la actriz de Juana y sus hermanas admitió que le quedó cierta amargura por no haber retomado el vínculo ni aclarado la situación con el actor. “Un poco, sí”, confesó ante Ángel de Brito, quien la consoló recordando el temperamento particular de Gasalla: “Sí, bueno, Antonio era muy enojoso”. De este modo, Molina dejó al descubierto la marca emocional que pueden dejar los desencuentros no resueltos, incluso muchos años después y pese al reconocimiento y los buenos recuerdos.

Juana recordó las razones detrás de su distanciamiento con Gasalla (Foto: Instagram)

El día que se conoció la noticia del fallecimiento del capocómico, la actriz se animó a abrir su corazón en las redes sociales. “Murió Antonio. Qué manera de divertirnos cuando trabajé en su programa y qué triste lo que pasó después”, escribió Molina en el primer párrafo de su carta, al dejar entrever el peso de un pasado que aún le duele. “Me siento un poco como las actrices que escribieron sobre ellas mismas cuando murió David Lynch, pero lo cierto es que lo más lindo de Antonio era cuando me amaba”.

A finales de los años 80 y principios de los 90, Juana era una de las figuras recurrentes en los programas de Gasalla. Su talento para la comedia y su gracia natural la convirtieron en una de sus actrices favoritas. “Cómo me miraba cuando lo hacía reír”, recordó la intérprete al evocar esos momentos en los que su mayor satisfacción era verlo disfrutar de sus ocurrencias. “A veces sentía que se olvidaba de actuar porque se distraía mirándome como si fuera un espectador. Para mí era todo que él se divirtiera conmigo, me hacía actuar mejor, ser más libre”.

Pero un hecho inesperado marcó el inicio de una distancia que nunca se cerró. Fernando Marín, productor de televisión, le ofreció a Juana su propio programa. Se trataba de Juana y sus hermanas, un ciclo humorístico en el que ella desplegaría todo su potencial creativo. “Fue a principios del año 1990, cuando la temporada de Gasalla acababa de empezar”, explicó. Aunque la propuesta era tentadora, Molina no quiso apresurarse. “Le dije que sí, pero que para el año siguiente, que ya estaba comprometida con Gasalla ese año”.

Creyendo que obraba con la transparencia y la fidelidad que correspondían, lo primero que hizo fue contarle la noticia a Antonio. Lo que ocurrió después fue un mazazo inesperado. “¡Para qué! Se enojó muchísimo conmigo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo y fue una pesadilla ese año. Nunca me lo perdonó”.