Teleshow

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”

La actriz estuvo en el programa de streaming de Ángel de Brito y habló de la rencilla que tuvo con el cómico años atrás y que no pudieron solucionar

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Juana Molina recordó a Anotnio Gasalla (Video: Bondi Live)

Juana Molina rememoró uno de los capítulos más personales de su historia profesional al hablar de la pelea inconclusa que la distanció de Antonio Gasalla, episodio que volvió a tomar relevancia tras la reciente muerte del humorista. Invitada a Ángel Responde (Bondi Live), la actriz y música se sinceró sobre lo que significó para ella aquella diferencia nunca zanjada, y el arrepentimiento que sintió al descubrir, ya con el paso del tiempo, que el propio Gasalla había hablado bien de ella años después de su distanciamiento.

El disparador fue un posteo que Juana compartió en redes sociales luego del fallecimiento de Gasalla, donde expresó sus sentimientos y lamentó la falta de acercamiento entre ambos. Cuando le preguntaron acerca del origen de este conflicto, dijo: “La cosa fue que él estaba muy enojado conmigo porque yo me había ido de su programa y nunca más me habló y yo pensé que, bueno, que ya estaba, que nunca más me había hablado”.

Y cuando se murió, me enteré que diez años antes él había hablado muy bien de mí en una entrevista”. La artista reconoció desconocer esas palabras elogiosas de Gasalla, y que, de haberlo sabido en aquel momento, la historia podría haber tenido otro desenlace: “Que yo no había visto. Y dije: ‘Qué lástima’, porque... Era el momento, diez años antes, de decirle algo a Antonio, bueno… Y darnos un abrazo, por ahí no vernos más, pero que no me quedara esa sensación”.

El tono de la charla se volvió nostálgico cuando la actriz de Juana y sus hermanas admitió que le quedó cierta amargura por no haber retomado el vínculo ni aclarado la situación con el actor. “Un poco, sí”, confesó ante Ángel de Brito, quien la consoló recordando el temperamento particular de Gasalla: “Sí, bueno, Antonio era muy enojoso”. De este modo, Molina dejó al descubierto la marca emocional que pueden dejar los desencuentros no resueltos, incluso muchos años después y pese al reconocimiento y los buenos recuerdos.

Juana recordó las razones detrás
Juana recordó las razones detrás de su distanciamiento con Gasalla (Foto: Instagram)

El día que se conoció la noticia del fallecimiento del capocómico, la actriz se animó a abrir su corazón en las redes sociales. “Murió Antonio. Qué manera de divertirnos cuando trabajé en su programa y qué triste lo que pasó después”, escribió Molina en el primer párrafo de su carta, al dejar entrever el peso de un pasado que aún le duele. “Me siento un poco como las actrices que escribieron sobre ellas mismas cuando murió David Lynch, pero lo cierto es que lo más lindo de Antonio era cuando me amaba”.

A finales de los años 80 y principios de los 90, Juana era una de las figuras recurrentes en los programas de Gasalla. Su talento para la comedia y su gracia natural la convirtieron en una de sus actrices favoritas. “Cómo me miraba cuando lo hacía reír”, recordó la intérprete al evocar esos momentos en los que su mayor satisfacción era verlo disfrutar de sus ocurrencias. “A veces sentía que se olvidaba de actuar porque se distraía mirándome como si fuera un espectador. Para mí era todo que él se divirtiera conmigo, me hacía actuar mejor, ser más libre”.

Pero un hecho inesperado marcó el inicio de una distancia que nunca se cerró. Fernando Marín, productor de televisión, le ofreció a Juana su propio programa. Se trataba de Juana y sus hermanas, un ciclo humorístico en el que ella desplegaría todo su potencial creativo. “Fue a principios del año 1990, cuando la temporada de Gasalla acababa de empezar”, explicó. Aunque la propuesta era tentadora, Molina no quiso apresurarse. “Le dije que sí, pero que para el año siguiente, que ya estaba comprometida con Gasalla ese año”.

Creyendo que obraba con la transparencia y la fidelidad que correspondían, lo primero que hizo fue contarle la noticia a Antonio. Lo que ocurrió después fue un mazazo inesperado. “¡Para qué! Se enojó muchísimo conmigo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo y fue una pesadilla ese año. Nunca me lo perdonó”.

Temas Relacionados

Juana MolinaAntonio Gasalla

Últimas Noticias

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

El cantante y actor viajó a Málaga junto a su esposa Andrea. Allí pudo abrazar a su hija Bianca, a quien no veía desde 2024, cuando la joven de 22 años se casó y se mudó a España

El emotivo reencuentro de Manuel

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

La modelo está esperando a su primer hijo y entre la felicidad que vive por su llegada, tuvo que frenar con su rutina

Rocío Marengo contó que le

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

La Chiqui hizo referencia a la posible salida de la diva de los teléfonos de la pantalla de Telefe y fue tajante sobre su merecimiento de un Martín Fierro

Mirtha Legrand habló de la

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

La gran actriz, que hace 25 años pelea contra el cáncer, motivó preocupación al no comunicarse con amigos y seguidores. En el video, cuenta las razones que la llevaron a recluirse. La reacción de las figuras del ambiente artístico

Marta González reapareció con un

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

El conductor de Gelatina celebró los 34 años de su novia con una serie de postales íntimas de su relación

Pedro Rosemblat saludó a Lali
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei celebró el acuerdo

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
El emotivo reencuentro de Manuel

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”