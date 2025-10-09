Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

Cami Mayan sorprendió en Instagram con fotos en microbikini verde desde la playa (Instagram)

Cami Mayan volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva tanda de fotos que causaron furor en las redes. Desde su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 700 mil seguidores, la influencer compartió una serie de postales en las que posó con una microbikini verde mientras disfrutaba de una jornada de sol y playa. Además, acompañó la publicación con un mensaje lleno de humor: “Obvio que sigue habiendo contenido de viaje. Ojalá no se cansen”.

Las fotos fueron tomadas en un entorno natural, rodeado de rocas y arena, donde la joven lució relajada y sonriente, con el mar de fondo y un look veraniego que destacó entre sus seguidores. La publicación no tardó en viralizarse: en menos de una hora, ya había superado los 40 mil “me gusta” y recibido cientos de comentarios de amigos, colegas y fanáticos que no dudaron en dejarle mensajes de cariño y halagos por su estilo.

Para la ocasión, Cami eligió una bikini de color verde oliva, de tela aterciopelada, con un top strapless anudado en la espalda y una bombacha cavada. En algunas de las imágenes se la ve tomando sol sobre las piedras, mientras que en otras aparece jugando con su pelo mojado o columpiándose en una hamaca rústica, en un entorno que evoca al Mediterráneo.

El tono de piel bronceado, los accesorios dorados y los lentes de sol marrones completaron un look simple pero sofisticado. “Qué linda malla, amiga”, le comentó Fefe Bongiorno, mientras que Juli Castro sumó un pícaro “Amiga, qué”. También Victoria Garabal reaccionó con humor: “La amiga de las girls”.

Entre los primeros en dejar su huella también apareció Fede Popgold, quien bromeó con una frase que generó risas entre los usuarios: “No entiendo qué nos querías mostrar con la primera foto”, escribió, haciendo referencia a la imagen en la que la influencer posa de espaldas, cosechando cientos de “me gusta” en su comentario.

Aunque la temporada alta ya terminó, Cami parece decidida a extender su verano y mantener vivo el espíritu vacacional. Sus seguidores ya se habían acostumbrado a su contenido de viaje, repleto de paisajes, looks de playa y reflexiones sobre su rutina. En las últimas semanas, la influencer compartió postales de distintos destinos, consolidando su estilo fresco y cercano, donde mezcla moda, lifestyle y humor cotidiano.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Sos la definición de verano eterno”, escribió una fan, mientras que otra usuaria agregó: “Esa bikini te queda soñada”. Otros aprovecharon para remarcar su carisma y su naturalidad frente a cámara, dos rasgos que la caracterizan desde sus primeras apariciones públicas.

Cami Mayan se consolidó en los últimos años como una de las figuras más activas en redes, combinando contenido de moda, viajes y bienestar personal. Tras su separación de Alexis Mac Allister, la creadora de contenido apostó a una nueva etapa más enfocada en su crecimiento profesional y en compartir momentos cotidianos con su comunidad.

A lo largo del último año, protagonizó campañas publicitarias, colaboró con marcas internacionales y participó en distintos eventos de moda. Con este nuevo posteo, Cami volvió a imponer tendencia. Su elección de un conjunto en tono verde menta ya se posiciona como una de las favoritas entre sus seguidoras, que suelen replicar sus looks y preguntar en los comentarios por las marcas que usa. Además, su capacidad para combinar paisajes naturales con moda y actitud refuerza su imagen de referente del estilo relajado, ese que mezcla elegancia con espontaneidad.

Lejos de los flashes de los eventos o los sets de producción, Cami eligió un escenario más crudo y veraniego: piedras, sol y mar. Y, como suele pasar con cada una de sus publicaciones, el resultado fue un éxito inmediato.