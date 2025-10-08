Coty Romero expresó su angustia por el cierre de su cuenta de Instagram y admitió su error: “No lo voy a hacer más”

Coty Romero perdió su cuenta de Instagram tras promocionar apuestas ilegales, lo que afectó gravemente su trabajo como influencer (Video: TikTok)

La repentina suspensión de la cuenta de Instagram de Coty Romero provocó una crisis personal y profesional que la propia exparticipante de Gran Hermano calificó como devastadora. La joven, que vive en Buenos Aires pero es oriunda de Corrientes, depende económicamente de su actividad en redes sociales.

“Perdí mi cuenta de Instagram, es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse muy mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”, confesó la joven, luego de reconocer de manera pública su error al promocionar plataformas de apuestas ilegales, lo que le costó su principal fuente de ingresos y la sumió en un estado de angustia. La influencer, visiblemente afectada, recurrió a sus seguidores a través de TikTok para solicitar ayuda y expresó su temor a tener que “empezar de cero otra vez”.

El drama se reflejó en sus reiteradas intervenciones públicas. La joven admitió que, aunque era consciente de que la promoción de apuestas ilegales era una práctica sancionable, optó por realizarla debido a la alta remuneración que ofrecía. “Sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires”, explicó, además de manifestar su arrepentimiento: “Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.

La sanción de Meta a Coty Romero refleja el avance de la regulación sobre el juego online y la vulnerabilidad de quienes dependen de las redes sociales

La situación se agravó en un momento especialmente delicado para la joven influencer, que atravesó recientemente episodios de llanto y desesperación. “Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas”, relató.

Ante la imposibilidad de acceder a su cuenta principal, Coty abrió un nuevo perfil y, en paralelo, lanzó un pedido masivo de ayuda a sus seguidores.

“Lo único que tienen que hacer es escribirle a Meta y poner: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Rommero’”, solicitó la influencer. La exhermanita subrayó que la colaboración de usuarios con cuentas verificadas podría aumentar las posibilidades de éxito, aunque agradeció cualquier tipo de apoyo. Hasta el momento, Meta no revirtió la decisión y la cuenta original permanece bloqueada. “Para la gente que trabaja de esto, saben que es muy duro que te pase una cosa así”, cerró la joven en el video.

Coty Romero habló por primera vez desde que se confirmó su ruptura con Nacho Castañares: “No creo que me vuelva a pasar algo así”

En el plano personal, en los últimos meses Romero buscó dejar atrás su separación de Nacho Castañares. Según contó la ex Gran Hermano, la situación representó un momento de angustia y estrés que la llevó a tomar una tajante decisión: renunciar al programa que compartían juntos.

La influencer decidió aclarar la situación en el stream El Ejército de la mañana (Bondi). “¿Por qué te fuiste de Fuera de Joda (Telefe)?”, le consultó Pepe Ochoa a la joven. Luego de unos segundos, Romero afirmó: “Me había separado, y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él. Dije ‘No, no quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender’”.

En ese marco, Coty confesó la reflexión que la llevó a tomar esa decisión y el impacto positivo que tuvo en su vida: “Viste cuando la vida te pone otra vez en una situación similar y es como que decís aprendo o aprendo y la verdad que fue una decisión increíble. Hoy en día le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo”.

“Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y él fue una de las personas que más me enseñó. Esta relación fue ‘ok, me duele, hice mi duelo, pero estoy re bien, sané y adelante”, continuó la invitada, destacando la importancia de su vínculo con Castañares. Fue entonces cuando Ochoa le preguntó: “¿Y por qué se separaron?”.