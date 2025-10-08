Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

Con la cuenta regresiva en marcha, miles de fans cuentan los días para la llegada de Bad Bunny a Argentina. El puertorriqueño, que se ha convertido en un fenómeno mundial, ya agotó sus tres shows en el estadio River Plate, causando furor en el país. En ese marco, el cantante recordó cómo fue su experiencia y destacó al público local a nivel mundial.

“Fue bien emocionante porque la energía del público... Yo creo que todo el mundo está consciente de que la energía del público en Argentina es diferente. Y recuerdo que me quedé afónico, me quedé sin voz, hacía un viento terrible y frío. Y fue un poco frustrante haberme quedado sin voz cuando el público estaba tan entregado al show y cantando. Era como que no puede ser que ellos lo estén dando todo y yo me quedé sin nada”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Billboard, de cara al primero de sus shows, agendado para el 13 de febrero.

Luego, Bad Bunny, quien presentará su nuevo álbum Debí tirar más fotos, continuó: “Pero aun así no me dejaron caer y yo sobreviví como casi cuarenta o treinta minutos del show sin voz, entre bebiendo té y haciendo magia para poder recuperarla. Me empecé a cubrir y ya para el final del show la recuperé, no al cien por ciento, pero pude cantar con ellos y esa experiencia fue bonita”.

Continuando con la charla, el artista habló de su visita anterior y de su conexión con músicos como Charly García o Soda Stereo: “Yo recuerdo que para la gira de Un verano sin ti, en cada país, pues poníamos una canción de algún exponente, banda, artista, cantante de dicho país. Entonces, recuerdo que la primera noche o la segunda, pusimos una canción de Soda, si no mal recuerdo de Soda Stereo. Y luego por la segunda noche, una de Charly García buscando, aprendiendo más de la música de Argentina”.

En ese sentido, el cantante no ocultó su sorpresa al enterarse del impacto que tenía la música García en el público local: “Y realmente a mí me pareció súper súper cool porque conocí el impacto también que tiene y había tenido en la cultura de Argentina, en artistas de Argentina. Y si no me equivoco, él estaba pasando por un momento difícil en ese mismo momento, y fue una de las personas que trabaja con nosotros que nos sugirió que debía ser una canción de Charly García y mano, Demoliendo Hoteles, esa canción, por lo menos a mí me gusta mucho”.

Desde que comenzaron a circular imágenes de sillas blancas de plástico en sitios emblemáticos del mundo, la especulación no cesó en redes sociales. Así, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, eligió el estadio Monumental para su regreso a la Argentina después de cuatro años. la gira mundial recorrerá 23 ciudades en cinco continentes, con inicio en Santo Domingo y cierre previsto para el 22 de julio de 2026 en Bélgica. La cita en el Monumental permitirá un aforo superior a 84.000 personas y marca la primera vez que el artista llevará su espectáculo al estadio más grande del país.

Así fue el debut de Bad Bunny en el primer día de su sexto álbum - crédito @ComplexMusic/ Instagram

Su última actuación en Argentina fue en noviembre de 2022, cuando agotó dos funciones en Vélez Sarsfield durante el “World’s Hottest Tour”.

La actual gira incluirá escenarios de Costa Rica, México, Perú, Chile, Brasil, Australia, Japón, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica. Durante el tour, Bad Bunny presentará en vivo los temas de su último álbum “Debí tirar más fotos”, que debutó en el primer puesto del Billboard 200 y se mantuvo 16 semanas como número uno en el Top Latin Albums, según cifras oficiales de la industria. Se convirtió en el primer artista latino en ubicar todas las canciones de un álbum en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.