Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

Yanina Latorre reveló detalles de su conversación privada con Fede Bal sobre sus relaciones sin compromiso (Video: Instagram)

En medio de una semana en la que Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena —por sus declaraciones en La noche de Mirtha (Eltrece), donde habló de sus vínculos sin etiquetas y de su deseo de “vomitar la verdad” en las relaciones—, Yanina Latorre sorprendió al aire en El Observador 107.9 al leer parte de una charla privada que mantuvo con el actor.

La periodista y panelista relató con lujo de detalles la conversación que tuvo con Fede, en la que él profundizó sobre su actual manera de vincularse y el momento personal que atraviesa. Sin filtros y con una sinceridad que dejó boquiabierto al estudio, Latorre reprodujo textuales del mensaje que el hijo de Carmen Barbieri le envió.

“Yo le digo: ‘¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?’”, comenzó contando Yanina entre risas, mientras sus compañeros seguían atentos cada palabra. La respuesta de Fede, según relató, fue inmediata y directa: “Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, de mi sexo, de mi sinceridad. Y cuando sos así de sincero, se valora muchísimo”, le dijo el actor.

Fede Bal afirma que atraviesa el mejor momento de su vida y defiende su estilo de vida sin etiquetas

La periodista remarcó que lo notó convencido y entusiasmado con su estilo de vida actual, al punto de que no parece preocupado por las críticas: “Está creído. Para mí, alguna de estas debe sufrir o va a sufrir”, comentó, dejando entrever que detrás del discurso de libertad puede haber sentimientos en juego. Bal, según el testimonio de Latorre, se definió como un hombre en su mejor momento: “Es de verdad el mejor momento de mi vida. No soy mal chabón y muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no. Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer.”

Lejos de quedarse con la curiosidad, la conductora quiso ir más allá. “Le pregunté: ‘¿No te enamorás?’”, relató. La respuesta de Fede, otra vez, fue tan sincera como desconcertante: “Bueno, un poco sí, pero se me pasa rápido”. Latorre insistió, buscando entender si en algún momento el actor podría apostar por una relación monogámica: “‘¿Y cuando te enamores, vas a estar solo con una?’”, le preguntó. Bal, fiel a su nueva filosofía, fue contundente: “No, creo que nunca más, Yani. Este estado no se compara con nada de lo que sentí antes. Cada mujer es un nuevo universo”. El estudio explotó con la frase, y Yanina no dudó en calificarlo: “Es un versero. Pero ahora entiendo por qué las minas se enganchan”, expresó entre risas.

Durante la charla radial, Latorre recordó que Fede Bal ya había hablado públicamente de su visión amorosa unos días antes, en la mesa de Mirtha Legrand, donde confesó haber mentido en el pasado y haber sido infiel. En esa entrevista, el actor dijo que ahora se sentía “liberado” y que vivía relaciones “sexoafectivas basadas en la verdad”.

Fede Bal habló en La noche de Mirtha sobre su pasado de infidelidades y su nueva visión sexoafectiva (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Recientemente, la atención mediática se centró nuevamente en él, tras la difusión de imágenes que lo muestran compartiendo una cena con Victoria Puig en un restaurante de Palermo, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Durante la emisión del programa Infama, la periodista Karina Lavícoli aportó detalles sobre la nueva relación de Fede Bal, señalando que el actor estaría iniciando un vínculo con la hija de un periodista de amplia notoriedad. “Ella es hija de un periodista muy conocido”, afirmó Iavícoli en el estudio, lo que generó una ola de conjeturas entre los presentes.

La periodista profundizó en la descripción: “Ella es hija de un periodista muy, muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso”, lo que incrementó la expectativa hasta que Laura Ubfal identificó a la familia en cuestión: “Se trata de Alexis Puig”.