Teleshow

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La periodista sorprendió al aire al compartir una conversación privada con el actor, quien confesó sentirse pleno en la actualidad

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Yanina Latorre reveló detalles de su conversación privada con Fede Bal sobre sus relaciones sin compromiso (Video: Instagram)

En medio de una semana en la que Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena —por sus declaraciones en La noche de Mirtha (Eltrece), donde habló de sus vínculos sin etiquetas y de su deseo de “vomitar la verdad” en las relaciones—, Yanina Latorre sorprendió al aire en El Observador 107.9 al leer parte de una charla privada que mantuvo con el actor.

La periodista y panelista relató con lujo de detalles la conversación que tuvo con Fede, en la que él profundizó sobre su actual manera de vincularse y el momento personal que atraviesa. Sin filtros y con una sinceridad que dejó boquiabierto al estudio, Latorre reprodujo textuales del mensaje que el hijo de Carmen Barbieri le envió.

“Yo le digo: ‘¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?’”, comenzó contando Yanina entre risas, mientras sus compañeros seguían atentos cada palabra. La respuesta de Fede, según relató, fue inmediata y directa: “Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, de mi sexo, de mi sinceridad. Y cuando sos así de sincero, se valora muchísimo”, le dijo el actor.

Fede Bal afirma que atraviesa
Fede Bal afirma que atraviesa el mejor momento de su vida y defiende su estilo de vida sin etiquetas

La periodista remarcó que lo notó convencido y entusiasmado con su estilo de vida actual, al punto de que no parece preocupado por las críticas: “Está creído. Para mí, alguna de estas debe sufrir o va a sufrir”, comentó, dejando entrever que detrás del discurso de libertad puede haber sentimientos en juego. Bal, según el testimonio de Latorre, se definió como un hombre en su mejor momento: “Es de verdad el mejor momento de mi vida. No soy mal chabón y muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no. Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer.

Lejos de quedarse con la curiosidad, la conductora quiso ir más allá. “Le pregunté: ‘¿No te enamorás?’”, relató. La respuesta de Fede, otra vez, fue tan sincera como desconcertante: “Bueno, un poco sí, pero se me pasa rápido”. Latorre insistió, buscando entender si en algún momento el actor podría apostar por una relación monogámica: “‘¿Y cuando te enamores, vas a estar solo con una?’”, le preguntó. Bal, fiel a su nueva filosofía, fue contundente: “No, creo que nunca más, Yani. Este estado no se compara con nada de lo que sentí antes. Cada mujer es un nuevo universo”. El estudio explotó con la frase, y Yanina no dudó en calificarlo: “Es un versero. Pero ahora entiendo por qué las minas se enganchan”, expresó entre risas.

Durante la charla radial, Latorre recordó que Fede Bal ya había hablado públicamente de su visión amorosa unos días antes, en la mesa de Mirtha Legrand, donde confesó haber mentido en el pasado y haber sido infiel. En esa entrevista, el actor dijo que ahora se sentía “liberado” y que vivía relaciones “sexoafectivas basadas en la verdad”.

Fede Bal habló en La noche de Mirtha sobre su pasado de infidelidades y su nueva visión sexoafectiva (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Recientemente, la atención mediática se centró nuevamente en él, tras la difusión de imágenes que lo muestran compartiendo una cena con Victoria Puig en un restaurante de Palermo, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Durante la emisión del programa Infama, la periodista Karina Lavícoli aportó detalles sobre la nueva relación de Fede Bal, señalando que el actor estaría iniciando un vínculo con la hija de un periodista de amplia notoriedad. “Ella es hija de un periodista muy conocido”, afirmó Iavícoli en el estudio, lo que generó una ola de conjeturas entre los presentes.

La periodista profundizó en la descripción: “Ella es hija de un periodista muy, muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso”, lo que incrementó la expectativa hasta que Laura Ubfal identificó a la familia en cuestión: “Se trata de Alexis Puig”.

Temas Relacionados

Fede BalFederico BalYanina Latorre

Últimas Noticias

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

La modelo publicó imágenes mostrando su avanzado embarazo y expresó su emoción por la inminente llegada de su primer hijo junto a Gianluca Simeone, recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores

Eva Bargiela, a punto de

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

En una producción íntima junto al actor chileno Jorge López, la cantante causó furor en las redes. La cuenta regresiva para su festival Futttura

Besos en el cuello y

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

La cantante se refirió al comportamiento de su mascota, llamada Rodrigo Bueno, quien parece discernir la intención de quienes se acercan a su dueña

La insólita teoría que lanzaron

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

El conductor, en una nota con Puro show, se refirió al galardón que recibió el conductor de Gran Hermano. Sus punzantes frases

Marley habló de la polémica

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

El conductor se refirió en Deja que entre el sol, su ciclo de streaming, a su visión sobre el final de la vida y los momentos más difíciles que pasó

Mario Pergolini reflexionó sobre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”