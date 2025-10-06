El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Jimena Barón y Matías Palleiro protagonizaron un divertido baile en San Martín de los Andes durante sus vacaciones familiares (Video: Instagram)

El último posteo de Jimena Barón volvió a colocarla en el centro de la atención: un video casero, grabado durante sus vacaciones en el sur argentino, donde baila junto a Matías Palleiro al ritmo del funk brasileño Come to Brazil. Lejos de un registro producido, el video captura un momento de intimidad, descontracturado y cómplice, que conecta con el público por su frescura: risas, charla, y un intercambio viral entre los seguidores. Todo ocurrió en San Martín de los Andes, donde la artista descansa con su familia.

El video comienza con ambos frente a la cámara, listos para moverse. Mientras suena un poco de funk brasileño, ambos se ponen a perrear, hasta que Jimena, entre carcajadas, le sugiere a su pareja: “Pero ponete atrás”. La respuesta de él, con la misma liviandad, corta el paso con un guiño paternal: “Pero está la criatura”. Ese pequeño diálogo define el tono: hay juego, hay improvisación y una dinámica de pareja que se anima a reírse de sí misma. Al posteo lo acompaña una frase que refuerza esa mirada doméstica y entrañable: “Querido hijo: estos somos tus papás. Te amamos”. El remate, horas más tarde, coronó la escena con marca propia: “Oficialmente inaugurada la temporada TANGA 2025, volvieron las guerreras”.

El video viral muestra la complicidad y el humor de la pareja, con un inesperado momento que desató risas en redes sociales

Pero lo que terminó de coronar el clip fue el final: cuando la música sube, Matías la toma en brazos para levantarla en medio del baile, y en ese movimiento, entre risas, a Jimena se le baja el pantalón y se deja ver su tanga color rosa chicle, una postal que desató comentarios y carcajadas en los usuarios. Fiel a su estilo, la cantante no intentó ocultarlo ni editarlo: lo dejó tal cual, reforzando el espíritu divertido y sin filtros que la caracteriza.

La estética del clip suma otra capa de lectura. Ambos lucen looks informales, con un claro guiño fashion: shorts y prendas con estampado animal print, en sintonía con el chiste. La locación —interiores en madera, grandes ventanales, un hogar de montaña— aporta el contexto perfecto para el clima de relax. En historias, la actriz duplicó la broma con un plano posterior de Palleiro y una desopilante leyenda: “Saliendo del masaje me esperaban unas pompas aleopardadas, ojo”.

El look informal y los guiños fashion de la pareja suman frescura al video viral de Jimena Barón y Matías Palleiro

Más allá del humor del video, el contenido se entiende dentro de un marco más amplio: la artista se tomó unos días de descanso en la Patagonia con Palleiro y sus hijos. En sus publicaciones, mostró fragmentos de la estadía: siestas compartidas, paisajes y rutinas simples. En esa línea, la cantante definió como “el momento que toda madre anhela” a esa escena de dormir la siesta con su bebé y, mientras él seguía descansando, escaparse a un masaje.

El viaje tuvo otra novedad que aporta ternura al relato: fue el primer viaje en avión del pequeño Arturo. Fiel a su estilo, Jimena lo contó con ironía (“un estrés total”), mientras el bebé dormía plácidamente en sus brazos. También se sumó Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo, que mantiene una excelente relación con Morrison. En redes, la cantante celebró esa convivencia con humor, subrayando el buen clima de su familia ensamblada.

Antes de compartir el divertido baile, Jimena había mostrado parte de la rutina patagónica que la tiene encantada: filmó el paisaje desde la ventana de su habitación, con las montañas nevadas de fondo, una cascada al costado de la pileta y el sonido del agua como banda sonora natural. “El ruido que se escucha es de una cascada que está al lado de la pile. ¿Me bancan que me hago el masaje y les muestro? Ay, las montañas con nieve ahí al fondo… yo no lo puedo creer”, relató emocionada, mientras mostraba el interior de la casa de dos pisos en la que se hospeda junto a su familia.