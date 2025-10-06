Teleshow

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

La cantante compartió un video casero bailando funk brasileño con su pareja durante sus vacaciones. Sus particulares looks. El momento

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Jimena Barón y Matías Palleiro protagonizaron un divertido baile en San Martín de los Andes durante sus vacaciones familiares (Video: Instagram)

El último posteo de Jimena Barón volvió a colocarla en el centro de la atención: un video casero, grabado durante sus vacaciones en el sur argentino, donde baila junto a Matías Palleiro al ritmo del funk brasileño Come to Brazil. Lejos de un registro producido, el video captura un momento de intimidad, descontracturado y cómplice, que conecta con el público por su frescura: risas, charla, y un intercambio viral entre los seguidores. Todo ocurrió en San Martín de los Andes, donde la artista descansa con su familia.

El video comienza con ambos frente a la cámara, listos para moverse. Mientras suena un poco de funk brasileño, ambos se ponen a perrear, hasta que Jimena, entre carcajadas, le sugiere a su pareja: “Pero ponete atrás”. La respuesta de él, con la misma liviandad, corta el paso con un guiño paternal: “Pero está la criatura”. Ese pequeño diálogo define el tono: hay juego, hay improvisación y una dinámica de pareja que se anima a reírse de sí misma. Al posteo lo acompaña una frase que refuerza esa mirada doméstica y entrañable: “Querido hijo: estos somos tus papás. Te amamos”. El remate, horas más tarde, coronó la escena con marca propia: “Oficialmente inaugurada la temporada TANGA 2025, volvieron las guerreras”.

El video viral muestra la
El video viral muestra la complicidad y el humor de la pareja, con un inesperado momento que desató risas en redes sociales

Pero lo que terminó de coronar el clip fue el final: cuando la música sube, Matías la toma en brazos para levantarla en medio del baile, y en ese movimiento, entre risas, a Jimena se le baja el pantalón y se deja ver su tanga color rosa chicle, una postal que desató comentarios y carcajadas en los usuarios. Fiel a su estilo, la cantante no intentó ocultarlo ni editarlo: lo dejó tal cual, reforzando el espíritu divertido y sin filtros que la caracteriza.

La estética del clip suma otra capa de lectura. Ambos lucen looks informales, con un claro guiño fashion: shorts y prendas con estampado animal print, en sintonía con el chiste. La locación —interiores en madera, grandes ventanales, un hogar de montaña— aporta el contexto perfecto para el clima de relax. En historias, la actriz duplicó la broma con un plano posterior de Palleiro y una desopilante leyenda: “Saliendo del masaje me esperaban unas pompas aleopardadas, ojo”.

El look informal y los
El look informal y los guiños fashion de la pareja suman frescura al video viral de Jimena Barón y Matías Palleiro

Más allá del humor del video, el contenido se entiende dentro de un marco más amplio: la artista se tomó unos días de descanso en la Patagonia con Palleiro y sus hijos. En sus publicaciones, mostró fragmentos de la estadía: siestas compartidas, paisajes y rutinas simples. En esa línea, la cantante definió como “el momento que toda madre anhela” a esa escena de dormir la siesta con su bebé y, mientras él seguía descansando, escaparse a un masaje.

El viaje tuvo otra novedad que aporta ternura al relato: fue el primer viaje en avión del pequeño Arturo. Fiel a su estilo, Jimena lo contó con ironía (“un estrés total”), mientras el bebé dormía plácidamente en sus brazos. También se sumó Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo, que mantiene una excelente relación con Morrison. En redes, la cantante celebró esa convivencia con humor, subrayando el buen clima de su familia ensamblada.

Antes de compartir el divertido baile, Jimena había mostrado parte de la rutina patagónica que la tiene encantada: filmó el paisaje desde la ventana de su habitación, con las montañas nevadas de fondo, una cascada al costado de la pileta y el sonido del agua como banda sonora natural. “El ruido que se escucha es de una cascada que está al lado de la pile. ¿Me bancan que me hago el masaje y les muestro? Ay, las montañas con nieve ahí al fondo… yo no lo puedo creer”, relató emocionada, mientras mostraba el interior de la casa de dos pisos en la que se hospeda junto a su familia.

Temas Relacionados

Jimena BarónMatías Palleiro

Últimas Noticias

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La exparticipante de Gran Hermano agradeció desde sus redes el acompañamiento de su seguidores en la recuperación del padre de sus hijas

Daniela Celis relató el emotivo

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

La cantante dedicó palabras de amor y orgullo a su al cuartetero, coach de La Voz Argentina, luego de que en el estadio reunió a 50 mil personas

La Joaqui le dedicó un

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Durante un evento en Madrid, las reconocidas artistas sorprendieron al conductor argentino con un mensaje afectuoso. La amistad de cuatro décadas de las cantantes

Lucía Galán sorprendió a Ángel

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

La conductora de Los 8 escalones disfruta de días en la “Gran Manzana” junto a Benicio y Anita. Las imágenes

Las fascinantes fotos de la

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La exmodelo y escritora compartió su experiencia al atravesar dos diagnósticos oncológicos en menos de un año, destacando el aprendizaje y la resiliencia como claves para superar la adversidad

Tini de Bucourt: “Tenía un
ÚLTIMAS NOTICIAS
La renuncia de Espert: qué

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

INFOBAE AMÉRICA
El permanente ataque del socialismo

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

TELESHOW
Daniela Celis relató el emotivo

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”