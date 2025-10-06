Teleshow

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La conductora criticó la interpretación sexista de un video viral, señalando la doble vara de género y cuestionó el trato desigual hacia las mujeres

Sol de María

Por Sol de María

Sabrina Rojas respondió a un titular machista tras dar una nota en una fiesta después de los Martín Fierro (Video: Instagram)

Un titular que sugería que Sabrina Rojas “tiene un moño en la cabeza” desató una ola de indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre el machismo en el tratamiento mediático de las mujeres. El video, publicado por la página Coherencia por favor tras la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, se viralizó rápidamente y provocó la inmediata reacción de la conductora, quien se despachó públicamente sobre la doble vara de género y la interpretación sexista de su actitud durante la entrevista.

El origen de la controversia se remonta a una entrevista distendida que la modelo mantuvo con el cronista Martín Salwe y el influencer Lizard durante la fiesta posterior a los Martín Fierro. En el video, la exesposa de Luciano Castro acababa de ganar un premio por su conducción en Pasó en América (América TV) e intercambió bromas y comentarios con los noteros, quienes la felicitaron por el galardón y protagonizaron un momento de cercanía que incluyó un beso en la mejilla.

La cuenta de Instagram Coherencia por favor, seguida por más de un millón de usuarios, replicó el fragmento con el título “Sabrina Rojas tiene un moño en la cabeza”, lo que fue interpretado como una insinuación de que la actriz estaba “regalada” o disponible. La reacción de la animadora no tardó en llegar.

La conductora denunció la doble
La conductora denunció la doble vara de género en el tratamiento mediático

En la sección de comentarios, Sabrina expresó su enojo y calificó el titular de machista. “¿Perdón? Estoy poniéndole onda a dos pibes talentosos que se merecen una nota divertida. Y si me hubiese gustado alguno, o los dos juntos, ¿en serio yo tengo un moño? ¿Y si la situación es al revés? El tipo seguro que sería un genio, ¿no?”, escribió.

En su descargo publicado en las historias de la misma red social, la actriz desglosó punto por punto los motivos de su indignación. “1. Le estoy poniendo onda a una nota donde hay dos chicos talentosos y merecen que así sea", afirmó. Rojas subrayó que, lejos de buscar coquetear, su actitud fue cordial y que, en realidad, quienes le “tiran onda” son los entrevistadores: “2. Si la sabés interpretar, los que me tiran onda son ellos a mí (dije que no pudo uno, menos el otro). Justamente es la manera de decirles que soy difícil”. Además, remarcó que fue uno de los noteros quien le dio un beso, y no al revés: “3. El que me da un beso es uno de ellos, ¿y yo tengo un moño?”, arrojó.

El video viral de Sabrina
El video viral de Sabrina Rojas reavivó el debate sobre el machismo en los medios

La conductora fue más allá y denunció la existencia de una doble vara de género en el tratamiento mediático. “4. Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”, sostuvo.

Sabrina dejó en claro su creencia de que el titular no solo era una mala interpretación, sino que evidenciaba un nivel de machismo peligroso. “5. Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego”, agregó en su descargo, y cerró enfurecida: “6. Hacete honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, ¡menos machirulismo!”. Ante la polémica, el posteo fue eliminado de la página de Coherencia por favor y ya no es visible para los usuarios.

