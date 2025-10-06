Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral (Video: Por el mundo/ Telefe)

“Bueno, yo cuando me caí supe enseguida que el show tenía que continuar”, afirmó Catherine Fulop, con la determinación que la caracteriza, al recordar su caída en pleno show en el Movistar Arena de Erreway, en su vuelta a los escenarios, que se volvió viral por un accidente que podría haber sido grave.

Durante su visita a Por el mundo (Telefe), el programa conducido por Marley con ambos desde Japón, la actriz contó con humor el inesperado momento, que se dio en pleno escenario cuando junto a Camila Bordonaba interpretaban a los personajes de Rebelde Way. “En ese momento no me reí porque yo sabía que el espectáculo es de los chicos. O sea, ellos están felices con su regreso”, destacó.

“Se hizo reviral. Fue terrible”, aseguró, sobre el momento en el que ambas actrices pudieron sortear el momento con gracia. “Por suerte estoy viva”, lanzó, apenas volvió Cathy al escenario, mientras con Camila continuaban en sus papeles de la recordada tira de Cris Morena. “Cada vez que lo ve es llorar de la risa”, aseveró, lejos de cualquier dramatismo y de lo que podría haber sucedido.

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway

La caída fue tan viral, llegó a medios internacionales y dejó expuesto el profesionalismo de la madre de Oriana y Tiziana Sabatini sino su sorprendente capacidad física: “No me pasó nada. Ni un moretón. Se ve que tensioné el cuerpo y todo. Yo no me fui para atrás. Yo presioné los abdominales y quedé así”, detalló, mientras se ponía en una especie de posición fetal, la que según sus palabras, consiguió que pueda terminar sin quebraduras, ni rasguños.

“Bueno, yo cuando me caigo, sabía enseguida que el show tenía que continuar”, explica con naturalidad, recordando el inesperado episodio. “Camila siguió el show como si nada. Seguimos las dos en personajes”, rememoró, mientras resaltaba que su intención no era acaparar la atención de un evento tan especial para la banda que hoy conforman Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila, con la ausencia de Luisana Lopilato. “Ellos estuvieron, la verdad, brillaron esa noche, por suerte. Yo no le robé el show”, concluyó.

Es un momento muy especial para la actriz venezolana, quien se convertirá en abuela por primera vez, luego del anuncio del embarazo de Oriana con Paulo Dybala. “Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser precavidos. Fue mucha emoción, pero bueno, estábamos expectantes a que todo anduviera bien”, compartió Catherine en diálogo con Teleshow, luego de conocerse la noticia.

La felicidad de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini (Instagram)

“Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó la protagonista de éxitos como Abigail y Déjate querer. “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”, confesó, sobre su reacción al ver el anuncio que su hija dio en las redes mientras ella se encontraba de viaje con el programa del conductor de Telefe.

“Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos treinta y un años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta”, manifestó. “Mi emoción, no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón”, confesó, mientras afirmaba que “tener un nieto va a ser lo más”.

“Han sido tantos años, tanto vivido, que de repente pensar que mi bebita va a tener un bebé es demasiado fuerte. No te puedo decir lo que siento porque se me está saliendo el corazón”, concluyó, sobre esta nueva etapa que se abre en la vida familiar.