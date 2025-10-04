Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi con una foto histórica (Los 8 escalones. El Trece)

Hay escándalos en el mundo del espectáculo que cada tanto vuelven a la primera plana. No importa cuánto tiempo haya pasado ni el camino que hayan tomado los famosos involucrados en el asunto. Permanecen a resguardo en una especie de caja negra dispuestos a salir a escena en cada momento. Y de los más resonantes del último tiempo, sin dudas, es el que involucró a Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi.

“Basta para mí”, escribió la rubia en su Twitter para anunciar que se separaba del padre de sus hijos mayores. Al poco tiempo, contaba que estaba en pareja con el rosarino, primero admirador y luego amigo de López. O al menos eso contó la leyenda. ¿Eran realmente tan amigos? ¿Icardi rompió códigos de la amistad y el deporte que le valieron incluso su lugar en la selección argentina?

Lo concreto es que el tema volvió a la escena durante la emisión de Los 8 Escalones. Durante el segmento del verdadero o falso, le propuso a un participante contestar sobre la veracidad o no de una fotografía. Y No tuvo mejor idea que exhibir la imagen de Wanda, Maxi y Mauro sonrientes en un yate, una de las postales más icónicas que salieron a la luz una vez que se desató el escándalo.

El participante no dudó en afirmar que la foto es verdadera, ratificando aquello de que la realidad puede superar a la ficción, lo que de inmediato abrió el portal de los recuerdos. A modo de validación de la respuesta, Pampita tomó una de las declaraciones de Icardi de aquel entonces, para justificar su presencia en la embarcación: “Ella me invitó a dar un paseo con Maxi”, explicó el rosarino.

La foto de la discordia en Los 8 escalones (Captura El Trece)

La presencia de Marcelo Polino entre el jurado sumó más ingredientes al culebrón al validar el testimonio. "Así es, eran muy amigos Maxi y Mauro, y lo invitaron a su casa. Después pasó todo lo que está pasando ahora, y esa foto siempre se usa para el Día del Amigo como meme”, apuntó el reconocido periodista de espectáculos.

Teorías sobre las amistades, las traiciones, los códigos, los amores se sucedieron desde entonces, ubicándose a un lado u otro del mostrador. Además de memes, el caso tuvo un neologismo que no necesita demasiada explicación, y que Polino volvió a poner sobre la mesa. “La famosa icardiada”, señaló, y todos en el estudio sabían de qué estaban hablando.

Desde su rol de conductora, Pampita tenía algo más para aportar: “Ella dice que no eran tan amigos ellos. No la estoy defendiendo, pero hay versiones encontradas sobre esa foto”, aseguró, sin dar más precisiones, y pasó a otra pregunta para continuar con la dinámica del programa.

Wanda Nara y Maxi López hoy, compañeros de trabajo y lejos de los escándalos

A más de doce años de aquella foto, Wanda está en plena batalla judicial con Icardi, mientras logró recomponer su vínculo con su primer marido, al punto de que serán compañeros de trabajo en Masterchef Celebrity. Pero el hilo rojo que los une se remonta a casi veinte años y nadie se atreve a asegurar que no habrá más volantazos en este guion.

Según algunos testigos, en 2005, un joven Icardi se acercó a Maxi López, quien entonces jugaba en el Barcelona, para pedirle un autógrafo. Años más tarde, en 2011, ambos jugadores coincidieron en la Sampdoria de Italia, donde habrían forjado una estrecha amistad. La relación se transformó en un escándalo cuando se supo que Wanda había encontrado consuelo en los brazos de Icardi, lo que llevó a la ruptura definitiva con López.