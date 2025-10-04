Teleshow

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

La conductora de Los 8 Escalones mostró una foto icónica del tema que sacudió a la farándula en 2013 y que sigue sumando capítulos con el paso del tiempo

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi con una foto histórica (Los 8 escalones. El Trece)

Hay escándalos en el mundo del espectáculo que cada tanto vuelven a la primera plana. No importa cuánto tiempo haya pasado ni el camino que hayan tomado los famosos involucrados en el asunto. Permanecen a resguardo en una especie de caja negra dispuestos a salir a escena en cada momento. Y de los más resonantes del último tiempo, sin dudas, es el que involucró a Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi.

“Basta para mí”, escribió la rubia en su Twitter para anunciar que se separaba del padre de sus hijos mayores. Al poco tiempo, contaba que estaba en pareja con el rosarino, primero admirador y luego amigo de López. O al menos eso contó la leyenda. ¿Eran realmente tan amigos? ¿Icardi rompió códigos de la amistad y el deporte que le valieron incluso su lugar en la selección argentina?

Lo concreto es que el tema volvió a la escena durante la emisión de Los 8 Escalones. Durante el segmento del verdadero o falso, le propuso a un participante contestar sobre la veracidad o no de una fotografía. Y No tuvo mejor idea que exhibir la imagen de Wanda, Maxi y Mauro sonrientes en un yate, una de las postales más icónicas que salieron a la luz una vez que se desató el escándalo.

El participante no dudó en afirmar que la foto es verdadera, ratificando aquello de que la realidad puede superar a la ficción, lo que de inmediato abrió el portal de los recuerdos. A modo de validación de la respuesta, Pampita tomó una de las declaraciones de Icardi de aquel entonces, para justificar su presencia en la embarcación: “Ella me invitó a dar un paseo con Maxi”, explicó el rosarino.

La foto de la discordia
La foto de la discordia en Los 8 escalones (Captura El Trece)

La presencia de Marcelo Polino entre el jurado sumó más ingredientes al culebrón al validar el testimonio. "Así es, eran muy amigos Maxi y Mauro, y lo invitaron a su casa. Después pasó todo lo que está pasando ahora, y esa foto siempre se usa para el Día del Amigo como meme”, apuntó el reconocido periodista de espectáculos.

Teorías sobre las amistades, las traiciones, los códigos, los amores se sucedieron desde entonces, ubicándose a un lado u otro del mostrador. Además de memes, el caso tuvo un neologismo que no necesita demasiada explicación, y que Polino volvió a poner sobre la mesa. “La famosa icardiada”, señaló, y todos en el estudio sabían de qué estaban hablando.

Desde su rol de conductora, Pampita tenía algo más para aportar: “Ella dice que no eran tan amigos ellos. No la estoy defendiendo, pero hay versiones encontradas sobre esa foto”, aseguró, sin dar más precisiones, y pasó a otra pregunta para continuar con la dinámica del programa.

Wanda Nara y Maxi López
Wanda Nara y Maxi López hoy, compañeros de trabajo y lejos de los escándalos

A más de doce años de aquella foto, Wanda está en plena batalla judicial con Icardi, mientras logró recomponer su vínculo con su primer marido, al punto de que serán compañeros de trabajo en Masterchef Celebrity. Pero el hilo rojo que los une se remonta a casi veinte años y nadie se atreve a asegurar que no habrá más volantazos en este guion.

Según algunos testigos, en 2005, un joven Icardi se acercó a Maxi López, quien entonces jugaba en el Barcelona, para pedirle un autógrafo. Años más tarde, en 2011, ambos jugadores coincidieron en la Sampdoria de Italia, donde habrían forjado una estrecha amistad. La relación se transformó en un escándalo cuando se supo que Wanda había encontrado consuelo en los brazos de Icardi, lo que llevó a la ruptura definitiva con López.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiMaxi LópezPampitaLos 8 escalones

Últimas Noticias

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Con más de 8 millones de seguidores en TikTok, la actriz y cantante sigue ganando espacio en el mundo digital. Invitada a Nacidos en Redes, con mucha sinceridad y valentía habla de la otra cara del éxito, desde la lucha contra la marihuana hasta cómo sobrellevar momentos pesimistas

Juli Savioli, cantante, actriz y

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Con una gira exitosa y el desafío de acercar la cultura a diferentes teatros de la Argentina, nació el éxito de la obra “Una clase especial”. La charla con ambos actores para Teleshow y el próximo reestreno en la Ciudad Feliz

Damián de Santo y Martín

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Desde milongas conservadoras hasta escenarios europeos y bailar con Lali en gira por España, Juan Seguí y Carlos Cisneros reivindican la libertad de cuerpos e identidades

Tango queer: dos bailarines argentinos

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax

El exfutbolista de River Plate salió a comer con Valentino, Benedicto y Constantino y dos compañeros de su hijo mayor

Así fue la noche de

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo

Mientras atraviesan la dulce espera, la modelo y el futbolista sorprendieron a sus seguidores al revelar cómo llamarán a su primer hijo

Cami Homs y José Sosa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: todo

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

Por qué el 60% de los autos nuevos más vendidos en la Argentina son brasileños

En medio de la tensión por el caso Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

Choque y demoras en la autopista BsAs-La Plata: uno de los conductores estaba ebrio y se lo llevaron esposado

INFOBAE AMÉRICA
Lula impulsa exenciones fiscales y

Lula impulsa exenciones fiscales y nuevos programas sociales rumbo a 2026 mientras la oposición brasileña sigue sin un candidato definido

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

TELESHOW
Juli Savioli, cantante, actriz y

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo