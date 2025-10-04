Teleshow

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

La influencer usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que alguien creó una cuenta de Facebook para pedir dinero y aprovechar la internación del joven de 22 años para sacar réditos

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Camilota, la hermana de Thiago Medina, denunció estafas (Video: Instagram)

En medio de la delicada situación que atraviesa la familia de Thiago Medina internado en terapia intensiva desde el 12 de noviembre—, su familia se vio obligada a denunciar una estafa que buscaba aprovecharse de su difícil momento. Al tener conocimiento que Camila Deniz, conocida comúnmente como Camilota, inició una campaña en redes sociales para conseguir trabajo y así costear los gastos, pronto surgió una cuenta falsa en Facebook utilizando su nombre y fotos, con la finalidad de pedir dinero y engañar a quienes siguen el proceso de recuperación del exGran Hermano.

Camilota, visiblemente cansada tras un largo día, decidió dirigirse directamente a los seguidores a través de sus redes sociales para advertir sobre la maniobra: “Estoy matada, recién llegué a casa después de un largo día, victorioso. Y la verdad, vengo acá a decir que hay una cuenta de Facebook en la que están pidiendo plata”. Y siguió: “No soy yo. Vengo a aclarar acá porque yo no estoy pidiendo nada. Así que lo estoy dejando acá abajo. Vayan a denunciarlo. Ayúdenme, porque se están tomando atribuciones que no son así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito, así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí”.

La joven relató la indignación que le genera la maniobra: “Yo no estoy pidiendo colaboración para nada, así que ayúdenme. Encima están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata”. Camilota mostró el perfil falso y pidió colaboración para que quienes la siguen, la denuncien y la bloqueen: “Acá está el Facebook que me mandaron, así que lo voy a estar dejando acá y vayan a bloquear porque no soy yo”.

Camilota denunció que crearon una
Camilota denunció que crearon una cuenta de Facebook para pedir plata en su nombre (Foto: Instagram)

En su mensaje, remarcó la importancia de frenar la estafa y apuntó contra quienes intentan aprovecharse de la solidaridad de otros: “Gente, ayúdenme, porque ya estoy cansada que hablen cosas y que pidan cosas, porque no soy yo. Solamente a la gente que me ayudó siempre le voy a estar agradeciendo, pero jamás voy a hacer esto por necesidad. Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar, tengo cosas para hacer”.

Camilota cerró su descargo pidiendo a todos sus seguidores que estén atentos a las cuentas falsas y reiteró la invitación a denunciar los perfiles apócrifos, reafirmando su compromiso y honestidad: “Ayúdenme porque no quiero quedar mal adelante de nadie. Y también mañana voy a hacer pizza. Ojo, estén atentos”. Con este mensaje directo, la familia intentó ponerle freno a quienes buscan lucrar con la preocupación ajena y proteger tanto la reputación como la genuina cadena de ayuda que se organizó para colaborar con la recuperación de Thiago Medina.

Luego de más de 20 días el exparticipante de Gran Hermano comenzó a mejorar, se encuentra estable, consciente y hablando. En este contexto, la familia está feliz por la recuperación de Thiago y, tanto en las redes sociales como en las declaraciones públicas, lo hacen saber. Julio, el papá de Medina, habló con Puro Show (El Trece) luego de salir de visitarlo y no pudo contener la emoción al poder charlar con su hijo. “Recién salgo de verlo. Quería informar que lo encontré sentado al costado de la cama, estaba ahí sentado hablando con las enfermeras”, comenzó diciendo el hombre.

La actualización de la salud
La actualización de la salud de Thiago (Foto: Instagram)

En el piso del programa se encontraban Camila y Lucas, dos de los hermanos del joven de 22 años, por lo que no pudieron contener la felicidad al escuchar esta buena noticia y aplaudieron de felicidad. “Lo saludamos, nos habla, le pide a Daniela ver a las nenas. A nosotros nos pregunta cómo estamos, todo eso. Nos encontramos recién con esto“, detalló Julio acerca de la conversación que tuvo con su hijo.

