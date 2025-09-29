El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores” (Instagram)

El reciente regreso de los hijos más pequeños de Benjamín Vicuña tras casi un mes en Estambul marcó uno de los momentos más emotivos del fin de semana para el actor. Los pequeños, Magnolia y Amancio, viajaron junto a su madre, la China Suárez, y se reencontraron con su abuela, Isabel Luco Morandé, este domingo en un almuerzo muy distendido.

Una de las imágenes más significativas de la jornada fue la que Vicuña compartió en sus redes sociales, donde aparece su madre amorzando junto a sus nietos. “Amor de amores”, escribió el artista en la publicación de Instagram, subrayando la calidez del reencuentro familiar en un restaurante, sentados al aire libre. Este gesto fue resaltado en los comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron la reunión tras los días que los niños pasaron en Turquía, y que fueron objeto de una disputa legal.

También el actor mostró aspectos de su vida personal más allá de la paternidad. Compartió una fotografía en la que aparece sonriente, abrazado a su pareja, Anita Espasandín. “Gracias por tanto”, escribió junto a un emoji de corazón, que demostró que el almuerzo fue en familia, con su novia, su madre y sus hijos menores.

La madre de Benjamín Vicuña, Isabel Luco Morandé, junto a los hijos que el actor tuvo con la China Suárez (Instagram)

Unos días antes Vicuña había difundido imágenes de una tarde en el cine con su hija. El encuentro, que tuvo lugar en una sala de proyección, fue muy especial porque llevó a su hija Magnolia a ver su más reciente película, que coprotagoniza junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos”, escribió, remarcando la importancia del tiempo compartido y la interacción amena con sus hijos, aspecto ampliamente celebrado entre sus seguidores en redes sociales.

El viaje reciente de Benjamín Vicuña a Chile para el estreno de Papá x dos sumó una nueva dimensión a la exposición pública de su vida personal, ya que en esta oportunidad su pareja, Anita Espasandín, lo acompañó y fue protagonista visible del evento. La economista documentó la experiencia mediante un carrete de imágenes que difundió en sus redes sociales, evidenciando su apoyo en un momento significativo para el actor.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, juntos y enamorados. "Gracias por tanto", le dedicó el actor

La aparición conjunta en la alfombra roja tuvo especial repercusión. Ambos posaron abrazados y sonrientes delante del panel donde el nombre de la película se desplegaba en letras grandes, reafirmando así la solidez de la relación y su naturalidad ante las cámaras. El vestuario de Espasandín resultó particularmente comentado: un conjunto de camisa oversized y minifalda en tonos verdes y beige, acompañado de botas altas con un diseño geométrico en blanco y marrón. Su elección de un peinado recogido en coleta alta, con mechones sueltos, sumó un aire de frescura y espontaneidad que rápidamente fue replicado en numerosas publicaciones. Por su parte, Vicuña optó por una camisa beige de mangas largas, pantalón claro y zapatillas deportivas grises.

En diálogo con LAM (América TV), Vicuña se refirió hace pocos días a la disputa que hoy mantiene con la China Suárez por la escolarización de sus hijos. “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, remarcó. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, señaló el actor. Añadió que sus hijos quedaron en una posición incómoda y que, para evitarles mayor estrés, optó por canalizar la situación a través de los abogados de ambas partes. “La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, explicó ante las cámaras.