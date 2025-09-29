Teleshow

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

El actor, a través de sus redes, compartió fotos junto a Isabel Luco Morandé, Anita Espasandín y sus hijos más chicos

Guardar
El domingo familiar de Benjamín
El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores” (Instagram)

El reciente regreso de los hijos más pequeños de Benjamín Vicuña tras casi un mes en Estambul marcó uno de los momentos más emotivos del fin de semana para el actor. Los pequeños, Magnolia y Amancio, viajaron junto a su madre, la China Suárez, y se reencontraron con su abuela, Isabel Luco Morandé, este domingo en un almuerzo muy distendido.

Una de las imágenes más significativas de la jornada fue la que Vicuña compartió en sus redes sociales, donde aparece su madre amorzando junto a sus nietos. “Amor de amores”, escribió el artista en la publicación de Instagram, subrayando la calidez del reencuentro familiar en un restaurante, sentados al aire libre. Este gesto fue resaltado en los comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron la reunión tras los días que los niños pasaron en Turquía, y que fueron objeto de una disputa legal.

También el actor mostró aspectos de su vida personal más allá de la paternidad. Compartió una fotografía en la que aparece sonriente, abrazado a su pareja, Anita Espasandín. “Gracias por tanto”, escribió junto a un emoji de corazón, que demostró que el almuerzo fue en familia, con su novia, su madre y sus hijos menores.

La madre de Benjamín Vicuña,
La madre de Benjamín Vicuña, Isabel Luco Morandé, junto a los hijos que el actor tuvo con la China Suárez (Instagram)

Unos días antes Vicuña había difundido imágenes de una tarde en el cine con su hija. El encuentro, que tuvo lugar en una sala de proyección, fue muy especial porque llevó a su hija Magnolia a ver su más reciente película, que coprotagoniza junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos”, escribió, remarcando la importancia del tiempo compartido y la interacción amena con sus hijos, aspecto ampliamente celebrado entre sus seguidores en redes sociales.

El viaje reciente de Benjamín Vicuña a Chile para el estreno de Papá x dos sumó una nueva dimensión a la exposición pública de su vida personal, ya que en esta oportunidad su pareja, Anita Espasandín, lo acompañó y fue protagonista visible del evento. La economista documentó la experiencia mediante un carrete de imágenes que difundió en sus redes sociales, evidenciando su apoyo en un momento significativo para el actor.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín,
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, juntos y enamorados. "Gracias por tanto", le dedicó el actor

La aparición conjunta en la alfombra roja tuvo especial repercusión. Ambos posaron abrazados y sonrientes delante del panel donde el nombre de la película se desplegaba en letras grandes, reafirmando así la solidez de la relación y su naturalidad ante las cámaras. El vestuario de Espasandín resultó particularmente comentado: un conjunto de camisa oversized y minifalda en tonos verdes y beige, acompañado de botas altas con un diseño geométrico en blanco y marrón. Su elección de un peinado recogido en coleta alta, con mechones sueltos, sumó un aire de frescura y espontaneidad que rápidamente fue replicado en numerosas publicaciones. Por su parte, Vicuña optó por una camisa beige de mangas largas, pantalón claro y zapatillas deportivas grises.

En diálogo con LAM (América TV), Vicuña se refirió hace pocos días a la disputa que hoy mantiene con la China Suárez por la escolarización de sus hijos. “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, remarcó. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, señaló el actor. Añadió que sus hijos quedaron en una posición incómoda y que, para evitarles mayor estrés, optó por canalizar la situación a través de los abogados de ambas partes. “La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, explicó ante las cámaras.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaAnita EspasandínIsabel Luco Morandé

Últimas Noticias

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

El actor y la joven intercambiaron mensajes sugestivos en Instagram, lo que alimentó rumores sobre una relación sentimental

Quién sería la nueva novia

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

El homenaje al cantante en La peña de Morfi reunió saludos de Ángel Di María, Julián Álvarez y Diego Milito, quienes destacaron su talento, humildad y la conexión que mantiene con el mundo del fútbol. El video

La sorpresa que los jugadores

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

La cantante compartió imágenes exclusivas de su paso por el festival de cine europeo, mostrando momentos junto a su pareja

Las fotos de Lali Espósito

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

La bailarina se refirió en Almorzando con Juana a la propuesta que tuvo Teo, su hijo mayor

Valeria Archimó contó cómo combate

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La modelo cumplió su sueño de poder viajar a Japón con la intención de estudiar el idioma

Ingrid Grudke viajó a Tokio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las familias de Morena y Brenda suman a los abogados Storto y Burlando mientras sigue de “Pequeño J”

Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: el equipo no se abrió

“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

Tras la eliminación de la Libertadores, el River de Gallardo sumó una nueva decepción: los números rojos del equipo tras la derrota con Riestra

INFOBAE AMÉRICA
El régimen talibán liberó al

El régimen talibán liberó al ciudadano norteamericano Amir Amiri tras negociaciones mediadas por Qatar

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impuso en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

TELESHOW
Quién sería la nueva novia

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés