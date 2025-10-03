Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

Juana Repetto contó el drama que está viviendo su mamá, Reina Reech (Video: Instagram)

Juana Repetto encendió las alertas en redes sociales para advertir sobre el difícil momento que atraviesa su mamá, Reina Reech, a raíz de un hackeo en su teléfono y el intento de estafa asociado. Con agenda laboral recargada, Juana se tomó un momento en sus stories para contar la situación y pedir a amigos y conocidos que estén atentos ante posibles mensajes sospechosos en nombre de Reina, remarcando la importancia de no caer en la trampa y visibilizando la frecuencia con la que estos ataques ocurren en la actualidad.

“Buenas. Hoy día a las corridas, atareadísimo en reuniones laborales, que creo que pronto les voy a poder contar un poquito más de novedades porque estoy muy muy muy contenta”, comenzó diciendo en la única historia que hizo en el día. Tras el saludo a sus seguidores, agregó: “Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han jaqueado el teléfono y están pidiendo dinero, porque me están escribiendo todos”.

“Por supuesto que no caigan en la trampa”, pidió Juana, directa y preocupada por las consecuencias para su entorno familiar. Continuó aclarando: “Me dijo te hablo por acá por Instagram. Cuando te lo jaquean, evidentemente uno no lo puede usar, así que está con mi hermano en su casa intentando resolverlo”. Y cerró el tema: “Ojo que le han jaqueado a mi mamá el WhatsApp y andan pidiendo dinero. Atención a eso todos los conocidos y conocidas”.

El mensaje de Reina Reech tras el hackeo

La actriz cerró con un fragmento de vida cotidiana y un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Bueno ahora me voy a la plaza con Beli, tengo un cumple. Eso es todo”. De esta manera, Repetto hizo público el drama que atraviesa Reina Reech y demostró, una vez más, la importancia de estar alerta frente a posibles estafas digitales, así como el valor de la comunicación transparente para proteger a familiares y contactos.

Por su parte, la bailarina también publicó un mensaje en sus redes. “Si, me hackearon el Whatsapp. Agradezco los avisos y preocupación, ya lo estamos resolviendo. Desestimen y bloqueen el Whatsapp si les llega un mensaje pidiendo dinero. Gracias”, fue todo lo que escribió Reina.

Desde el patio de su casa, Juana Repetto filmó a la visita que tuvo frente a ella y la coincidencia que tienen ambas (Instagram)

No es raro que Juana use sus redes sociales como medio de comunicación, puesto que hace a sus seguidores parte de algunos aspectos de su vida. Mientras transcurre su tercer embarazo usa las redes para hacer una actualización casi constante de cómo avanza esta nueva etapa de su vida, que llegó de manera inesperada.

En los últimos días, sorprendió a todos al mostrar, a través de sus historias de Instagram, la inesperada visita que recibió en su propio patio. En la secuencia, Juana toma el teléfono y grita entusiasmada detrás de cámara. "¡Amigos nuevos! ¡Bienvenidos!“, mientras enfoca el jardín repleto de pasto y árboles.La intrusa estrella fue una pequeña zarigüeya que, cerca de las siete de la mañana de este jueves, se paseó por uno de los rincones de la propiedad aprovechando el silencio y la curiosidad del momento.

El animal, rápido y nervioso, no se quedó mucho tiempo ante las voces sorprendidas de Juana y sus hijos, pero dejó la escena lista para una reflexión que conmovió a quienes la siguen día a día. Y es que, si bien la irrupción del marsupial fue breve, Juana descubrió un detalle que le agregó emoción al momento: "Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando donde parir“, escribió, compartiendo la alegría de sentirse acompañada en la maternidad incluso por el mundo animal. La anécdota cruzada de embarazos la sensibilizó y generó una ola de mensajes de apoyo y complicidad en sus redes.