Teleshow

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La influencer usó sus redes sociales para alertar que la bailarina fue hackeada y que las personas detrás de esto estaban pidiendo dinero usando su nombre

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Juana Repetto contó el drama que está viviendo su mamá, Reina Reech (Video: Instagram)

Juana Repetto encendió las alertas en redes sociales para advertir sobre el difícil momento que atraviesa su mamá, Reina Reech, a raíz de un hackeo en su teléfono y el intento de estafa asociado. Con agenda laboral recargada, Juana se tomó un momento en sus stories para contar la situación y pedir a amigos y conocidos que estén atentos ante posibles mensajes sospechosos en nombre de Reina, remarcando la importancia de no caer en la trampa y visibilizando la frecuencia con la que estos ataques ocurren en la actualidad.

Buenas. Hoy día a las corridas, atareadísimo en reuniones laborales, que creo que pronto les voy a poder contar un poquito más de novedades porque estoy muy muy muy contenta”, comenzó diciendo en la única historia que hizo en el día. Tras el saludo a sus seguidores, agregó: “Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han jaqueado el teléfono y están pidiendo dinero, porque me están escribiendo todos”.

Por supuesto que no caigan en la trampa”, pidió Juana, directa y preocupada por las consecuencias para su entorno familiar. Continuó aclarando: “Me dijo te hablo por acá por Instagram. Cuando te lo jaquean, evidentemente uno no lo puede usar, así que está con mi hermano en su casa intentando resolverlo”. Y cerró el tema: “Ojo que le han jaqueado a mi mamá el WhatsApp y andan pidiendo dinero. Atención a eso todos los conocidos y conocidas”.

El mensaje de Reina Reech
El mensaje de Reina Reech tras el hackeo

La actriz cerró con un fragmento de vida cotidiana y un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Bueno ahora me voy a la plaza con Beli, tengo un cumple. Eso es todo”. De esta manera, Repetto hizo público el drama que atraviesa Reina Reech y demostró, una vez más, la importancia de estar alerta frente a posibles estafas digitales, así como el valor de la comunicación transparente para proteger a familiares y contactos.

Por su parte, la bailarina también publicó un mensaje en sus redes. “Si, me hackearon el Whatsapp. Agradezco los avisos y preocupación, ya lo estamos resolviendo. Desestimen y bloqueen el Whatsapp si les llega un mensaje pidiendo dinero. Gracias”, fue todo lo que escribió Reina.

Desde el patio de su casa, Juana Repetto filmó a la visita que tuvo frente a ella y la coincidencia que tienen ambas (Instagram)

No es raro que Juana use sus redes sociales como medio de comunicación, puesto que hace a sus seguidores parte de algunos aspectos de su vida. Mientras transcurre su tercer embarazo usa las redes para hacer una actualización casi constante de cómo avanza esta nueva etapa de su vida, que llegó de manera inesperada.

En los últimos días, sorprendió a todos al mostrar, a través de sus historias de Instagram, la inesperada visita que recibió en su propio patio. En la secuencia, Juana toma el teléfono y grita entusiasmada detrás de cámara. "¡Amigos nuevos! ¡Bienvenidos!“, mientras enfoca el jardín repleto de pasto y árboles.La intrusa estrella fue una pequeña zarigüeya que, cerca de las siete de la mañana de este jueves, se paseó por uno de los rincones de la propiedad aprovechando el silencio y la curiosidad del momento.

El animal, rápido y nervioso, no se quedó mucho tiempo ante las voces sorprendidas de Juana y sus hijos, pero dejó la escena lista para una reflexión que conmovió a quienes la siguen día a día. Y es que, si bien la irrupción del marsupial fue breve, Juana descubrió un detalle que le agregó emoción al momento: "Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando donde parir“, escribió, compartiendo la alegría de sentirse acompañada en la maternidad incluso por el mundo animal. La anécdota cruzada de embarazos la sensibilizó y generó una ola de mensajes de apoyo y complicidad en sus redes.

Temas Relacionados

Juana RepettoReina Reech

Últimas Noticias

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Julio habló con Puro Show luego de visitar al exparticipante de Gran Hermano en la sala de terapia intensiva y en el piso Camila, una de sus hermanas, no pudo contener la alegría a los avances en su salud

La emoción del papá de

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

La conductora de Los 8 Escalones y la modelo formaron parte del evento de la diseñadora Marian Saud, sin embargo, no cruzaron palabras. Además, Cande Ruggeri, Soledad Pastorutti, Sol Rivas, Noelia Marzol y Panam dijeron presente

Pampita y Nicole Neumann coincidieron

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

En el ciclo Ya fue todo, los conductores mostraron qué puso el reciente ganador del Martín Fierro y develaron por qué lo escribió en inglés

Se conoció qué dice el

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

El hijo de Claudio Caniggia se sumó a las declaraciones de la hija de Ricardo Fort acerca de que la plata da la felicidad

La reacción de Alex Caniggia

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”

La cantante volvió a hacer referencia a su escandalosa separación con el productor teatral

El enojo de Cecilia Milone
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno congeló el dólar

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Receta de salsa vongole, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

TELESHOW
La emoción del papá de

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”