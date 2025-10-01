Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

"Es mujer", respondió Sonia cuando le preguntaron si espera nena o varón

La revelación del sexo del segundo hijo de Sonia Zavaleta se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus seguidores, luego de que la cantante decidiera responder preguntas en su cuenta de Instagram. A través de la popular “cajita de preguntas”, Sonia Zavaleta —hija de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, y del polista Clemente Zavaleta— compartió detalles de su embarazo y confirmó que espera una niña, generando una ola de mensajes y reacciones en redes sociales.

La dinámica comenzó cuando Sonia Zavaleta, casada desde 2022 con el director de cine Isidro Escalante y madre de un niño llamado Enero, invitó a sus seguidoras a conversar. “Charlemos”, propuso, y de inmediato recibió una avalancha de consultas. Entre las preguntas más recurrentes, varias apuntaron a la posibilidad de que estuviera esperando más de un bebé. “¿No serán trillizos?”, le preguntaron, a lo que respondió: “No, por suerte, pero en la primera ecografía se vieron dos manchitas y tuvimos que esperar unas semanas para corroborar… fueron semanas tensas jaja”. La inquietud por el tamaño de su vientre también fue tema de conversación. Una seguidora dudó de que estuviera de solo cuatro meses de embarazo, y Sonia Zavaleta aclaró: “Les prometo, no miento, son exactos 4 meses y medio”.

La acografía y una postal con su hijo Enero y una remera coreana de Las Trillizas de Oro

El intercambio incluyó anécdotas de otras madres, como la de una usuaria que relató el peso y la talla de sus hijos al nacer. Sonia Zavaleta reaccionó con empatía: “Ay, si, te acompaño en el sentimiento. Por lo menos se lo que se me viene”. Consultada sobre posibles nombres para la bebé, admitió que aún no lo ha decidido: “Ni idea por ahora”.

La pregunta sobre el sexo del bebé fue una de las más insistentes. “¿Nena o nene? Si se puede saber”, “¿es otro varón?”, “¿es una nena?”, “¿sabés el sexo ya?”, fueron algunas de las consultas. Finalmente, Sonia Zavaleta despejó la duda: “Es mujer”. La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes también le enviaron mensajes afectuosos, algunos de los cuales ella respondió con humor, como cuando una usuaria la elogió por su aspecto durante el embarazo y ella compartió una imagen en la que se la veía visiblemente cansada.

El cansancio que provoca el embarazo también fue tema de conversación, y Sonia lo tomó con mucho humor

La relación con su familia también estuvo presente en la conversación. Sobre una fotografía junto a su prima Luli Laprida, quien fue madre en agosto, le preguntaron por sus actividades durante el embarazo anterior. Sonia Zavaleta respondió: “Si, pequé alto viaje con Luli, pero esta vuelta tengo otro tamagotchi fuera de la panza”, acompañando el mensaje con un emoji de risa. En otra interacción, una seguidora compartió su experiencia en el quinto mes de embarazo y la cantante coincidió: “Así es un día a la vez”. En la imagen que acompañaba la respuesta, se veía a su hijo Enero durmiendo a su lado y llamó la atención una camiseta con la imagen de las Trillizas de Oro de una publicación coreana. Sonia Zavaleta explicó: “Si, tengo una remera con las trillis (me la regaló Pilar Laprida). La mejor remera del mundo”.

Las historias de otras embarazadas continuaron llegando, como la de una seguidora que relató: “Mis primeros 4 meses fatales full vómito. Ahora por el 7 pero quedándome sin aire”. Sonia Zavaleta compartió una fotografía en la que su rostro reflejaba el cansancio del primer trimestre: “Uf, amiga, esta fue mi cara todo el primer trimestre… fue fatal”.

Para muchas de sus seguidoras, la panza de Sonia no parece de cuatro más, sino más. Abajo, con su prima Luli Laprida, reciente madre de Otto

En medio de estas conversaciones, Sonia Zavaleta anunció que estaba editando un nuevo episodio del pódcast “No todo lo que brilla es oro”, que realiza junto a Luli y Pilar Laprida, centrado en el embarazo, el parto y el posparto. Consultada sobre sus planes profesionales, adelantó que en noviembre lanzará nuevo material y que ofrecerá un show a principios de diciembre. “Tengo muchos nervios y mucho sueño, pero dale que va”, expresó, e invitó a sus seguidores a escuchar su música en Spotify.

Sonia anunció nuevo disco en noviembre y nuevo show en diciembre. Sus temas nuevos se pueden escuchar en Spotify

El anuncio del embarazo de Sonia Zavaleta en agosto también tuvo un matiz familiar muy especial. Las tres hermanas, conocidas como las Trillizas de Oro, se reunieron frente a la cámara junto a la matriarca, Chichita, para compartir la noticia. La escena, marcada por risas y complicidad, giró en torno a la pregunta: “¿Cuántos bisnietos tenés ya?”. Chichita respondió con seguridad: “Veintiuno, ya son veintiuno”, reflejando el seguimiento atento de la familia a cada nacimiento. María Eugenia corrigió: “No, veintiuno no mamá. El diecinueve es Romeo y el veinte es Otto”, mientras las hermanas repasaban la lista de nietos.

El intercambio familiar se mantuvo en tono humorístico, con las hermanas insistiendo en que los bisnietos ya suman veintiuno y celebrando la llegada de un nuevo integrante a la familia Fernández Rousse. Entre bromas sobre el nombre de Otto y la palabra “otro”, la alegría se hizo evidente. “Es el cuento de nunca acabar esto”, bromeó la futura abuela, aludiendo a la sensación de una familia en constante crecimiento.

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21

La confirmación del embarazo de Sonia Zavaleta llegó en ese contexto festivo, cuando apareció en cámara bailando y mostrando su incipiente pancita. Las Trillizas de Oro celebraron la noticia con cánticos y abrazos, y en el video difundido en redes sociales, el humor familiar quedó plasmado en frases como: “Te recibimos así Coca, confirmando que este clan es el cuento de nunca acabar, jaja. Meme está feliz”.