La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

La China Suárez alentó a Mauro Icardi tras su regreso a Turquía

A tan solo días de haber regresado a Turquía, la China Suárez volvió a decir presente, una vez más, en el estadio del Galatasaray. La actriz acudió al partido junto a su pequeña Rufina en el duelo ante el Liverpool por la segunda jornada de la Champions League. En ese marco, la modelo alentó a Mauro Icardi con una camiseta personalizada y cerca de sus seres queridos.

La influencer compartió el detrás de escena de su jornada junto a sus casi 8 millones de seguidores. Para eso, Suárez publicó un carrusel en el que, entre fotos y videos, dejó ver su amor por el delantero. En la primera imagen, la China compartió una selfie en la que se la veía posando con la camiseta titular del club turco.

El look de la China Suárez para alentar a Mauro Icardi (Instagram)

Justamente, en uno de los videos que grabó caminando por los pasillos del vestuario, la modelo mostró los detalles de la camiseta que lució. El clip comenzaba grabando a la actriz de espaldas, mientras se dirigía a uno de los palcos. Mientras acomodaba su pelo, y su remera, la joven dejó ver el dorsal que llevaba. Se trataba del 9, el número de Mauro Icardi, y su apodo: China. Tanto las letras como el número estaban confeccionadas con una tela brillosa, fuera de lo usual.

Por último, en su carrusel, la actriz mostró una imagen en la que alentaba a su novio junto a sus seres queridos. De esta manera, Suárez sigue buscando cómo adaptarse a una nueva etapa de su vida. Entre viajes e idas y vueltas, la artista reparte su tiempo entre Argentina y Turquía.

La China Suárez regresó a Turquía y alentó a Mauro Icardi en el estadio del Galatasaray (Instagram)

En los últimos días, la influencer tuvo una visita relámpago a la ciudad de Buenos Aires. Allí acompañó a sus hijos menores, quienes quedaron al cuidado de su padre. Durante su estadía, aprovechó para reencontrarse con amigos y familiares y compartir esos momentos que la distancia impide.

Una vez de regreso en Estambul, la figura del espectáculo no perdió tiempo y demostró cuánto extrañaba a Icardi. La ex Casi Ángeles subió a sus historias un collage con dos fotos en las que se la veía recostada en la cama junto al rosarino. Una era en color, con los dos mirando a cámara y una sonrisa que empezaba a dibujarse en sus caras. La otra era en blanco y negro y ella tenía los ojos cerrados, una imagen que parecía anticipar el texto. “Mi lugar seguro”, escribió Eugenia junto a un corazón, un mensaje que fue replicado por el futbolista. Una postal y una síntesis de cómo pasa sus días del otro lado del mundo.

La actriz compartió imágenes exclusivas de su visita al partido de Champions League junto a su hija Rufina (Instagram)

Poco a poco, la China parece adaptarse con facilidad a su vida en Turquía. Así lo demostró el fin de semana al compartir una serie de publicaciones que combinaron imágenes de relax, lujo y un marcado hermetismo sobre su vida personal. Las stories que compartió desde la ciudad turca no solo exhibieron momentos de disfrute, sino que también reavivaron interrogantes sobre su entorno y sus acompañantes en este viaje.

En una de las imágenes difundidas a través de su cuenta de Instagram, la actriz aparece en primer plano, recostada junto a una piscina que ofrece una vista privilegiada al Bósforo. La escena transmite una atmósfera de descanso absoluto, con La China Suárez luciendo la piel bronceada y una expresión relajada, mientras dirige una mirada cómplice a la cámara. Esta postal, que sugiere el entorno de un hotel de alto nivel, refuerza la idea de que el ocio puede convertirse en un espectáculo visual para sus seguidores.

La segunda publicación de la artista elevó el tono de sofisticación: la China Suárez se mostró en un baño de espuma, rodeada de burbujas, en una imagen que remite a una producción fotográfica profesional. La elección de este tipo de contenido, en el que la actriz adopta una actitud de diva, generó una ola de comentarios y especulaciones entre quienes siguen de cerca sus movimientos. “¿Estaba sola?, ¿era un momento íntimo para ella?, ¿dónde quedaron Mauro Icardi y Rufina?”, fueron algunas de las preguntas que circularon en redes, ya que ni su pareja ni su hija mayor, quien la acompañó en este regreso a Turquía, aparecen en las imágenes.