Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje

Benjamín Vicuña y la China Suárez se encuentran enfrentados hace meses por la agenda de los dos hijos que tienen en común: Magnolia y Amancio. A causa de la relación de la actriz con Mauro Icardi los pequeños dividen su vida, por 20 días, entre Estambul y Buenos Aires, con la intención de pasar tiempo con sus dos padres y sus hermanos.

Así la cosa, cuando los pequeños se encuentran en el país con su papá, el chileno aprovecha cada segundo que tiene para estar con ellos. El actor, que se encuentra en plena grabación de un nuevo proyecto, decidió sumar a sus hijos más chicos al detrás de cámara, generando una escena tan cotidiana como entrañable. Vestido con un traje negro y camisa blanca sin corbata, Vicuña optó por mostrarse distendido y presente junto a los pequeños en una sala de ambiente sencillo, ambientada probablemente como parte de un set de rodaje o ensayo. Sentado en una banqueta, próximo a un carro técnico, señalaba una pantalla profesional y les explicaba minuciosamente detalles de la grabación, mientras ambos hijos lo escuchaban con atención.

Magnolia, con su cabello largo y rubio, vestía un abrigo negro y mantenía la mirada fija en el monitor; a su lado, Amancio —con chaqueta y pantalón de mezclilla— también se sumaba a la experiencia, ambos sentados en taburetes bajos. La postal reflejaba una atmósfera de complicidad, aprendizaje y proximidad, con Vicuña asumido tanto en su rol profesional como en el de padre presente. La luz blanca del ambiente realzaba los tonos claros del espacio y la concentración compartida, subrayando esa cotidianidad donde el actor combina la pasión por su trabajo con la cercanía y el contagio de curiosidad para con sus hijos.

Vicuña junto a sus dos hijos menores en el trabajo

La escena no solo mostró el costado más humano y familiar del actor, sino también la voluntad de sostener el vínculo con Magnolia y Amancio, integrando la rutina de los pequeños a sus días de rodaje y haciendo de cada reencuentro una oportunidad para transmitir afecto, aprendizajes y pertenencia.

Durante el fin de semana, el chileno pasó el día en familia. Una de las imágenes más significativas de la jornada fue la que Vicuña compartió en sus redes sociales, donde aparece su madre almorzando junto a sus nietos. “Amor de amores”, escribió el artista en la publicación de Instagram, subrayando la calidez del reencuentro familiar en un restaurante, sentados al aire libre. Este gesto fue resaltado en los comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron la reunión tras los días que los niños pasaron en Turquía, y que fueron objeto de una disputa legal.

También el actor mostró aspectos de su vida personal más allá de la paternidad. Compartió una fotografía en la que aparece sonriente, abrazado a su pareja, Anita Espasandín. “Gracias por tanto”, escribió junto a un emoji de corazón, que demostró que el almuerzo fue en familia, con su novia, su madre y sus hijos menores.

Los hijos de Vicuña con su abuela materna (Foto: Instagram)

Unos días antes Vicuña había difundido imágenes de una tarde en el cine con su hija. El encuentro, que tuvo lugar en una sala de proyección, fue muy especial porque llevó a su hija Magnolia a ver su más reciente película, que coprotagoniza junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos”, escribió, remarcando la importancia del tiempo compartido y la interacción amena con sus hijos, aspecto ampliamente celebrado entre sus seguidores en redes sociales.

Mientras los pequeños están con su padre, la China disfruta de sus días en Turquía con Icardi y Rufina, quien decidió vivir con ellos en Estambul y comenzar una nueva etapa en su vida, con un nuevo colegio, amigos e idioma.