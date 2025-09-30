Teleshow

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Luego de obtener la estatuilla como Mejor Programa de Viajes y Turismo, el conductor se mostró con Juli Roque, la cronista de Los Profesionales, y lejos de Botto, con quien se lo vinculó el último mes

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Fede Bal a los besos luego de la entrega del Martín Fierro: "Estoy soltero"

La celebración de los Martín Fierro dejó una postal inesperada para Fede Bal: tras recibir el galardón al Mejor Programa de Viajes y Turismo por Por el Mundo (Eltrece), el conductor fue visto en el after party de la premiación en actitud a los besos y muy apasionado con una chica cuya identidad generó especulaciones. La sorpresa llegó cuando se supo que la misteriosa acompañante era Juli Roque, reconocida notera de Los Profesionales de Siempre.

El triunfo de Por el Mundo marcó el inicio de una noche especial para Fede Bal, quien, al agradecer el premio, envió un mensaje cargado de emoción dirigido a su padre, Santiago Bal. Sin embargo, la atención mediática se desplazó rápidamente hacia su vida personal, luego de que se lo viera compartiendo gestos de afecto con Juli Roque en el evento posterior a la ceremonia. Este hecho llamó la atención porque, en las semanas previas, los rumores lo vinculaban sentimentalmente con Evelyn Botto.

La relación entre Fede Bal y Evelyn Botto había sido tema de conversación desde principios de septiembre, cuando Yanina Latorre anticipó en SQP un posible romance entre ambos. Consultado por Teleshow sobre su situación sentimental tras la aparición pública con Juli Roque, Fede Bal fue categórico: “Estoy soltero, es algo que intento explicar desde hace semanas”, declaró al medio.

En una entrevista concedida a Escucho ofertas tras salir de su programa en Blender, Fede Bal abordó los rumores sobre su vínculo con Evelyn Botto. Al ser consultado por un compañero sobre si mantenía una relación formal con la cantante, el conductor relativizó la situación: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”, afirmó. Además, relató cómo surgió su acercamiento a Evelyn Botto: “Yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy Kusnetzoff. Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.

El hijo de Carmen Barbieri no ocultó su admiración por Evelyn Botto y profundizó en los motivos de su interés: “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, expresó. Al advertir la cantidad de elogios que había pronunciado, bromeó: “¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”.

Juli Roque, hace un mes, cuando habló con Fede Bal sobre el inicio de su relación con Evelyn Botto

En la misma conversación, Fede Bal detalló sus sentimientos hacia Evelyn Botto: “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”. Además, compartió aspectos de su vínculo: “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”.

No obstante, la aparición de Juli Roque en el after de los Martín Fierro reavivó las preguntas sobre el presente sentimental de Fede Bal. Consultado nuevamente, el conductor insistió en su estado civil: “Estoy solo, estoy solo, estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco con amigos y disfrutando de Buenos Aires que está más linda que nunca. Estoy bien”, aseguró a Teleshow.

Por su parte, Evelyn Botto también se refirió a la naturaleza de su relación con Fede Bal en diálogo con Alejandro Castelo para Ya fue todo (YouTube). La cantante y conductora describió el vínculo en términos de amistad y libertad: “Sigue, sigue, sigue la buena onda, la amistad. Cuando tenemos un tiempito y ganas y se coincide, se sale. Pero sin ningún tipo de compromiso. Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”, manifestó.

La secuencia de acontecimientos en la noche de los Martín Fierro y las declaraciones de los protagonistas delinean un escenario en el que Fede Bal se muestra abierto a nuevas experiencias personales, mientras mantiene lazos de afecto y admiración con Evelyn Botto. La presencia de Juli Roque en el after party añade un nuevo capítulo a la vida sentimental del conductor, quien, lejos de definiciones tajantes, opta por disfrutar de su presente rodeado de amigos y colegas en la ciudad de Buenos Aires.

