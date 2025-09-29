Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

Fabbiani subraya la necesidad de prudencia al abordar temas polémicos en la televisión

La reciente nominación de Mariana Fabbiani a los Martín Fierro 2025 en la categoría “Labor en Conducción Femenina” sirvió como punto de partida para que la conductora reflexione sobre la exposición pública y la evolución de su imagen a lo largo de su carrera.

En una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la presentadora de DDM (América TV) analizó cómo la mirada del público y los comentarios sobre su físico han influido en su vida personal y profesional, así como en su percepción de sí misma. Durante la conversación, Fabbiani abordó el impacto que la constante atención mediática sobre su cuerpo tuvo en su autoestima. La conductora relató que, durante años, fue objeto de observaciones y juicios sobre su delgadez, lo que le generó inseguridades profundas.

La presentadora valora su evolución profesional y personal frente a las cámaras de la televisión argentina

Según sus palabras a La Once Diez/Radio de la Ciudad, “todo el tiempo hablaban de mi cuerpo. Estaba flaca, sí, pero era algo que no podía manejar, mi metabolismo estaba así, tenía problemas con la gastritis", señaló la conductora. Y aportó una reflexión un poco más profunda: "No se acepta el cuerpo del otro. Todo el mundo hacía comentarios de eso y me re acomplejaba. Por suerte ahora tengo unos kilitos de más, la edad trae eso, más aceptación, más maduración, es una batalla que todos vamos a perder”.

Esta declaración pone en evidencia la presión social que enfrentan las figuras públicas respecto a los estándares de belleza y la dificultad de escapar a los juicios externos, incluso cuando existen condiciones de salud subyacentes. La presentadora también se refirió a la representación de la diversidad corporal en los medios y la publicidad, señalando la escasa inclusión de mujeres de distintas edades y contexturas.

"También pasa con las marcas, no es que comunican con mujeres de edad, siempre con modelos hegemónicos y hay un montón de otra gente que no está representada. Cuando nos sentimos bien con nosotras es cuando mejor se nos ve” declaró la conductora.

Fabbiani destaca la falta de diversidad corporal en los medios y la importancia de ampliar los modelos de belleza

Con estas palabras, Mariana Fabbiani subrayó la importancia de la autoaceptación y la necesidad de ampliar los modelos de belleza que se muestran en la industria. En el plano profesional, la exposición constante ha sido una característica central en la trayectoria de Fabbiani. La conductora destacó que su crecimiento personal y profesional se ha dado frente a las cámaras, permitiendo que la audiencia acompañe su desarrollo. “Yo crecí en la tele, de alguna manera la gente vio mi evolución. Yo siento que trabajo de mí, y valoro que la gente pueda ver más allá del personaje”, manifestó, con una mirada introspectiva que revela cómo la percepción del público ha influido en su carrera y en la valoración de su trabajo.

Mariana Fabbiani reflexiona sobre la presión mediática y la autoaceptación tras su nominación a los Martín Fierro

Consultada sobre su actitud frente a temas polémicos en su programa, la conductora explicó que su intervención en debates delicados ha sido selectiva y medida. “A veces es algo que en la tele no he tenido la necesidad de hacer, salvo en determinadas ocasiones, hay que saber cuándo hacerlo. No hay que reaccionar mal”, sostuvo Fabbiani en la entrevista radial con Catalina Dlugi.

Con esta postura, remarcó la importancia de la prudencia y el autocontrol en el ámbito televisivo, especialmente cuando se abordan cuestiones controvertidas. Un desafío que se pone en juego cada vez que se enciende la luz de aire y que con un poco de oficio y otro poco de olfato, fue aprendiendo a manejar en su camino en los medios.