Mariana Fabbiani recordó cómo superó su adicción al cigarrillo: “Extraño fumar todos los días”

Mariana Fabbiani habló de su lucha contra el cigarrillo

Mientras en DDM (América) se debatía acerca de la salud de Jorge Lanata, Mariana Fabbiani habló de su experiencia con el cigarrillo, específicamente sobre el proceso de dejar de fumar, algo que siempre fue muy difícil para el periodista y conductor de Periodismo para todos (El Trece), que permanece internado desde hace cuatro meses.

“El cigarrillo es algo que podés asociar al trabajo, a los momentos recreativos... Los que fuimos fumadores, yo fui fumadora, sabemos que siempre es un buen momento para fumar. Si estás mal, porque estás mal. Si estás bien, porque querés disfrutar más. Siempre hay una excusa para fumar. Es muy difícil”, dijo la conductora del ciclo. Luego habló de su experiencia. “Ni bien dejás de fumar, te sentís mejor, con más energía y con menos culpa por saber que estás haciendo algo que te daña. Esto lo digo para la gente que está mirando y que está pensando en dejar el cigarrillo. Es así: (hay que hacerlo) de un día para el otro”, consideró.

“Lo extrañás el resto de tu vida. También es eso. Yo extraño fumar. Extraño fumar todos los días”, admitió Fabbiani al aire. Por otro lado, la conductora también mencionó que la tendencia a las adicciones varía entre las personas. “Hay personalidades más adictivas o más propensas a las adicciones que otras. Hay quienes son fumadores sociales, que pueden fumar un cigarrillo un día, y no lo hacen al siguiente, y no pasa nada. Y hay otros que, tras fumar un cigarrillo, no dejan de fumar nunca”, dijo.

El próximo lunes 21 de octubre, la Usina del Arte se vestirá de gala para recibir la primera edición de los Premios Martín Fierro de Cine. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) se embarca en este nuevo proyecto, el cual busca reconocer lo mejor del cine y la ficción, incluyendo tanto producciones para plataformas de streaming como aquellas de la pantalla grande.

Fabbiani será la anfitriona del evento junto con Benjamín Vicuña, en lo que marcará la primera colaboración profesional entre ambos. “Con Benjamín nunca trabajamos juntos, así que ya nos encontraremos para charlar. Estoy muy emocionada por este nuevo desafío”, confesó la conductora al dar a conocer la noticia. El entusiasmo es evidente, ya que encontrarse al frente de esta primera edición representa un logro en su carrera y un tributo al talento argentino, en un contexto donde el cine enfrenta grandes desafíos. “Me encanta la idea de hacer un Martín Fierro de Cine, con todos los actores, premiando lo que es la ficción y el talento enorme que tenemos”, agregó con orgullo.

Por su parte, en las últimas horas quien se refirió al tema fue el propio Vicuña: “Lo van a disfrutar, lo van a pasar muy bien y van a estar todos, todos, todos invitados a esta fiesta del cine”, en un video publicado por Liliana Parodi, productora del evento. Pero no se quedó solo allí, ya que el actor también adelantó quiénes serán los conductores de la transmisión de la Alfombra Roja: Ángel de Brito y Gimena Accardi serán los encargados de recibir a cada una de las figuras.

“El cambio en la organización es algo que también me entusiasma”, explicó Fabbiani, refiriéndose a la decisión de eliminar las cenas y crear un formato más formal. “Va a ser todo más serio, más respetuoso para la persona que recibe el premio y agradece. Será una gala distinta, pensada para que cada momento sea especial”.

La transmisión del evento estará a cargo de América TV, lo que garantiza que miles de personas puedan ser testigos de esta noche tan esperada en la que Puán, dirigida por Benjamín Naishtat y María Alché, se erige como la principal contendiente con nada menos que 14 nominaciones. El filme, protagonizado por Marcelo Subiotto, capturó la atención no solo del público, sino también de los críticos, consolidándose como una obra imprescindible en esta edición.