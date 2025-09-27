Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Nacidos en redes - Nahuel Ivorra

Nahuel Ivorra, además de su labor como comediante, se desempeña como locutor y creador de contenido. Los fanáticos del stand-up han comprobado y disfrutado de su talento en escena en espectáculos como “El Hombre Standup”, entre otros.

Con un éxito creciente en los últimos años (“después de la pandemia, TikTok fue fundamental”, explica), el humor, encima, lo llevó al amor. En pareja con Ceci Hace (para muchos, La Checha), ambos comediantes han construido una dinámica en la que reconocen la posibilidad de excederse en sus actuaciones, pero lejos de evitarlo, lo incorporan como parte de su identidad escénica. “Te pido mil disculpas” es la frase que atraviesa su espectáculo, utilizada tanto como escudo ante eventuales susceptibilidades como elemento humorístico recurrente.

La reiteración de la disculpa, incluso antes de iniciar el show, funciona como una declaración de principios: “¿Piden disculpas antes de empezar el show? Sí, por las dudas. ¿Y si no hacía falta? Te pido mil disculpas igual”, afirman en su presentación.

La búsqueda de la perfección en su arte es otro de los ejes que abordan, aunque advierten que, si no logran alcanzarla, la respuesta será siempre la misma: “Te pido mil disculpas de antemano”. Esta fórmula se repite incluso ante la posibilidad de que el exceso de disculpas resulte molesto para el público: “Y si te molestamos con tantas disculpas, te pido mil disculpas”.

"¿De probar un chiste y que no se ría nadie? ¡Me pasa constantemente! Vivo de eso. Es prueba y error, prueba y error" (Foto: Gaston Taylor)

Invitado a Nacidos en Redes, Nahuel cuenta su recorrido por el ecosistema digital y, aunque se sorprende ante la pregunta, admite la posibilidad de casamiento.

Mai: —Bienvenido, Nahuel. Contame un poco cómo arrancás, cómo se da esta decisión de voy a ir por el humor?

Nahuel: —Siempre estuve intentando hacer videos, ¿viste? Algunos no los veía mucha gente en un momento y de repente, en pandemia, como que empecé a despegar. Yo soy locutor, actor, trabajé mucho en doblaje también, hacía esas cosas. Empecé a hacer videos que me divertían mucho, y en pandemia, con TikTok, cambió todo...

Mai: —¿Ya hacías stand-up en ese momento?

Nahuel: —Sí, empecé en 2017 más o menos. Pero la pandemia fue un freno total, jamás hice un show por zoom.

Mai: —¿Qué es lo que te motiva a tomar clases de stand-up?

Nahuel: —Me llamaba la atención desde los 18 años, pero en ese momento pensaba “Ah, esto es para giles” porque yo estaba en el palo del teatro. Pero un día dije “me voy a anotar”, fui y me re gustó.

Mai: —Hay que ser inteligente para hacer stand-up, ¿no? Tener como otra visión del mundo me parece, ¿no?

Nahuel: —Yo creo que sí, porque vas a divulgar una visión del mundo. Resaltar algo que todos vieron pero nadie lo dijo, eso para mí ya es gracioso.

Mai: —¿Se puede hacer stand-up en redes?

Nahuel: —Sí, hay un montón de gente que lo hace...

Mai: —¿Y funciona de la misma manera?

Nahuel: —No, es muy distinto: como el público no está ahí para responderte, es otro timing; quizás vos lo hacés en un escenario y no se ríe nadie.

Mai: —¿Te pasó?

Nahuel: —¿De probar un chiste y que no se ría nadie? ¡Me pasa constantemente! (ríe). Vivo de eso. Es prueba y error, prueba y error.

"Sí, claro que uso Chatgpt. Para todo, ¡hasta de psicólogo lo uso! Cuando estoy medio trabado creativamente, le tiro cosas, me devuelve, yo le devuelvo y así, es constante" (Foto: Gaston Taylor)

Mai: —Hablabas de la aparición de TikTok.. ¿Te dio miedo ese primer contenido? ¿Lo pensaste mucho o te mandaste y chau?

Nahuel: —No, me mandé y chau. Para mí, si lo ve gente repetilo. Siempre digo eso: si lo vio gente, volvé a hacerlo pero distinto, tocale algo. Si a algo le va bien, lo miro, lo anoto y lo repito con otras situaciones.

Mai: —¿Cuánto te lleva todo el proceso: guionarlo, grabarlo, editarlo, subirlo?

Nahuel: —Si la idea me gusta, no me lleva nada. Si estoy entusiasmado, en tres horas lo hago.

Mai: —¿Usás Chatgpt?

Nahuel: —Sí, sí, me encanta.

Mai: —¿Lo usás para guionar?

Nahuel: —Para todo, ¡hasta de psicólogo lo uso! Además voy al psicólogo, pero lo uso para todo. Cuando estoy medio trabado creativamente, le tiro cosas que pensé, que las tengo ahí, medio, medio, me devuelve y yo le devuelvo y así, es constante.

Mai: —Y esto de que hay mucho standupero o humorista que dice “Me robaron o me copiaron el chiste”, ¿qué opinás de eso?

Nahuel: —Bueno, hoy estamos en la cultura de que todo es un trend, todo es un challenge. Y sí, pasa eso en el contenido, pero cuando alguien te roba un chiste es porque no fue algo muy personal tuyo. Yo creo que lo mejor que podés hacer es hablar sobre tu experiencia, sobre lo que te pasa a vos y es muy difícil que te roben algo que te pasó a vos. Puede ser que a otra persona le haya pasado algo parecido, sí, pero el chiste no va a ser el mismo, seguro. Pero sí, está llenísimo de gente que roba chistes.

Mai: —¿Cuándo empezaste a vivir de las redes sociales, Nahuel?

Nahuel: —Más o menos en el 2021, 2022, cuando empecé a trabajar con marcas y eso. Y ahora con los shows de stand-up.

Mai: —¿Y qué es más difícil, llenar un teatro o que le vaya bien a un contenido en redes?

Nahuel: —Y... llenar un teatro no es fácil. Hay gente que tiene millones de seguidores en redes pero hacen un teatro y no va nadie. Ojo, pasa mucho eso pero pasa mucho al revés también.

Mai: —¿Las redes te generan ansiedad? ¿Cómo te llevás con eso?

Nahuel: —Me genera ansiedad mucho menos que antes, pero sí, cuando no tengo ideas y sé que voy a subir una cagada, eso me genera mucha ansiedad. No tener una idea y querer a subir algo me desespera.

Mai: —¿Tenés mucho hate?

Nahuel: —Sí, sobre todo en Facebook. Tuve épocas que el hate me hacía reír muchísimo. Obviamente, en algún momento me daña, pero que un chabón se tome el trabajo de ponerte “Es el peor video que vi en mi vida” me pareció absolutamente gracioso.

Mai: —¿Alguna vez te cruzaste con un hater en la calle?

Nahuel: —No, no, en la calle siempre buena onda.

Mai: —¿Todos los comediantes tienen una parte insegura?

Nahuel: —Si no sos inseguro, no sos comediante (ríe). Aparte el humor es tan subjetivo que quizás uno se cuestiona todo el tiempo “¿Esto estará bueno?“ El humor siempre es relativo.

"Con Ceci nos conocimos haciendo stand-up. Salíamos entre amigos y un día, en un recital de Divididos, alguien nos sacó una foto besándonos... ¡y muy borrachos! Además teníamos un show juntos" (Foto: Gaston Taylor)

Mai: —Otro tema: con Ceci Hace -también conocida como La Checha, su personaje- son la pareja del momento, ¿contá cómo se conocieron?

Nahuel: —Haciendo stand-up la conocí. Ella era muy amiga de un amigo en común. El siempre la jodía “¿Te lo cogiste?“, siempre boludeábamos, ¿viste ese coqueteo de boludear a la otra persona? Y bueno, un día empezamos a ir a lugares, siempre como amigos. Y otro día, en un recital de Divididos, alguien nos sacó una foto besándonos... y muy borrachos. Además teníamos un show juntos.

Mai: —¿Viven juntos?

Nahuel: —Sí, ahora estamos arreglando la casa.

Mai: —¿Se casarían?

Nahuel: —Yo creo que sí, no sé si... no sé si es un fin en común, pero obvio que no tendría problema (ríe). No sabía que me ibas a preguntar esto.

Mai: —¿Y cómo te ves de acá a cinco años en el ecosistema digital y también en el ecosistema real del teatro?

Nahuel: —Tengo la esperanza de que mis reels de stand-up los empiece a ver más gente. Estoy queriendo que empiece a despegar un poco eso y seguir haciendo videos así de humor. Y con La Checha también tenemos ganas de hacer videos más producidos, más profesionales, un contenido más para YouTube.

Mai: —Ultima pregunta, que siempre le hago a todos los creadores de contenido: ¿qué se necesita para poder vivir de las redes sociales?

Nahuel: —(Piensa) Bueno, eso que te decía antes: si algo te funciona, no lo abandones, repetilo. Si algo no funciona, tampoco te angusties, probá otra cosa. Otra cosa que siempre pienso es tratar de hacer videos para gente que no tiene ganas de verte. Pensar: cómo hago para enganchar a esa persona.

Fotos: Gastón Taylor