Teleshow

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

El filme se llevó el premio del público en Francia, luego de ser seleccionado para representar a la Argentina en el Oscar y el Goya. El mensaje del equipo

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Dolores Fonzi, tras ganar con Belén en el Festival de Biarritz, pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela (Video: Instagram)

Belén, la película protagonizada, dirigida y escrita por Dolores Fonzi, viene cosechando distinciones. Un día después de ser elegida para ser la representante argentina en los Premios Oscar y los Premios Goya y recibir una ovación en su presentación en el Festival de San Sebastián, el filme consiguió llevarse el premio del público en el Festival de Biarritz. La actriz, sobre el escenario junto a todo su equipo, llevó el pedido de justicia por los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El violento crimen narco de Florencio Varela llegó al público del festival de cine francés, con toda la prensa internacional como testigo, para visibilizar el caso que conmociona al país. Dolores Deza, la abogada sobre la que se basó su personaje en la película, fue quien tomó la palabra para referirse al escalofriante caso.

“Como quienes defendemos el derecho al aborto nos importa la vida de las mujeres, queremos pedir justicia para Brenda, para Lara y para Morena. Tres adolescentes que anoche murieron en un femicidio y que conocimos la noticia recientemente. Queremos pedir justicia para ellas y para todas las mujeres”, afirmó Deza, con todas las actrices y productoras de la cinta a su lado, luego de que Belén fue elegida como la favorita de la audiencia en la 34ª edición de la muestra francesa dedicada al cine latinoamericano.

"Justicia para Brenda, Lara y
"Justicia para Brenda, Lara y Morena", escribió Dolores Fonzi sobre el escenario del Festival de Biarritz 2025 cuando Belén ganó el premio del público (Instagram)

No fue el único gesto que tuvo Dolores Fonzi, en medio de sus publicaciones sobre el gran recibimiento que viene teniendo su segunda película en los festivales de cine europeos, por el crimen de las dos jóvenes de 20 años y una niña de 15 años. También replicó las declaraciones de su amiga, Nancy Dupláa, sobre el hecho y los números del horror. “1 femicidio cada 26 horas. 133 chicos y chicas perdieron a sus madres en lo que va del año. Los femicidios no paran. La violencia de género existe. El estado tiene que dar respuesta. Vamos a seguir reclamando. Ni una menos”, manifestó.

La actriz también replicó en su cuenta de Instagram el furioso mensaje que lanzó Georgina Orellano, secretaria general del sindicato AMMAR, en la marcha en Plaza Flores que se dio el miércoles, unas horas después del hallazgo de los cadáveres de las víctimas. “Hoy hay tres menos. Hoy hay tres familias que están rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto, si no nos hacemos cargo de que no le pasa a cualquiera. Dejen de repetir ese discurso clasista de que te puede pasar a cualquiera. ¡No! ¡Le pasa a las pobres! A ver si entienden. Les pasa a las pobres. Son las pobres. El juguete descartable de este gobierno nacional. Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego", exclamó.

Belén, la película de Dolores Fonzi que fue elegida para el Oscar y el Goya (Video: Amazon Prime Video)

Fonzi compone en su segundo largometraje a Dolores Deza, la abogada del mismo nombre del emblemático caso Belén, fundamental para la lucha feminista argentina y para la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, quien luchó en los tribunales por una mujer que pasó dos años en la cárcel por un aborto espontáneo en un hospital de San Miguel de Tucumán.

En diálogo con Teleshow, luego de recibir la noticia de la postulación de su filme para los Oscar y los Goya, Dolores Fonzi compartió su felicidad. “Estoy afónica de gritar”, contó. “Siento una enorme alegría, pero más bien por la tarea cumplida, que logramos efectuar con esfuerzo, trabajo y sin parar”, expresó, mientras recordó cómo fue gestado el proyecto. “La película a la vez le devuelve a la propia Belén un cierre de oro a su situación, como ella misma ha dicho”, destacó.

Temas Relacionados

Dolores FonziBelénFestival de Biarritz 2025triple crimen narcoBrenda del CastilloMorena VerdiLara Gutiérreztriple femicidio de Florencia Varela

Últimas Noticias

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

El cantante relató cómo la adicción de su papá y un entorno familiar adverso lo obligaron a asumir responsabilidades adultas desde niño, afectando sus relaciones y su visión sobre el amor

El Polaco habló del alcoholismo

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Previo a su debut en el programa culinario, la cantante contó cuál sería su mejor preparación y cómo defendería su presentación

La Joaqui sorprendió al revelar

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

La influencer compartió un video practicando recetas en familia antes de su debut en el reality culinario, reflejando complicidad y aprendizaje con su ser querido mientras anticipa su participación en el programa

Valentina Cervantes mostró cómo se

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

La actriz compartió un video del segmento del alfajor junto al conductor, generando especulaciones luego de la reciente separación del presentador

Sabrina Rojas dejó un enigmático

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

A través de sus redes, la hija de la actriz expresó: “No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta. La evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total absolución”

El apoyo de Anna del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón