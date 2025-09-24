Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Fernando Burlando destacó el rol de la tecnología y la colaboración ciudadana en la investigación del robo a Pampita (Video: Telefe Noticias)

La detención de ocho integrantes de una banda que robó la casa de Pampita en Barrio Parque abrió nuevos caminos en la investigación policial y judicial. Tras los allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, la policía secuestró elementos que permitieron identificar el botín y vincular a todos los detenidos con el robo, en un hecho que tomó estado público tanto por la magnitud del daño como por el modo de operar de los delincuentes. Fernando Burlando, representante legal de la conductora, brindó detalles durante la emisión de Telefe Noticias (Telefe) y profundizó sobre el entramado detrás del caso.

Según se conoció, la banda estaba compuesta por seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano. Para los investigadores, los movimientos previos y posteriores al robo evidencian un nivel significativo de organización y, según señaló Burlando, un conocimiento preciso sobre la seguridad de la vivienda. “No descarto que la información haya surgido del propio entorno de la casa. Alguien, ya sea alguien que haya trabajado, o alguien cercano, sabía cosas que, por suerte, no eran ciertas porque se recuperaron esas imágenes”, señaló.

La banda que robó la casa de Pampita estaba integrada por ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano

La reconstrucción del robo cobró definición a partir del uso de las cámaras de seguridad de la ciudad. Tras abandonar la casa de la conductora, los delincuentes utilizaron un auto de apoyo que fue captado por distintas cámaras. “Las cámaras de seguridad son las que los siguieron. Cuando terminaron de robar en lo de Pampita, se identifica es un auto de apoyo. Ese auto de apoyo es el que termina llevando a los investigadores hasta este lugar, con las imágenes en las que se reconocían algunos de los rostros del día del robo”, detalló el cronista del noticiero, Alejo Santander.

Burlando puso especial atención en la vulnerabilidad de la información y la forma en la que los ladrones planificaron el golpe. Según el abogado, los asaltantes creían que las cámaras interiores no funcionaban: “Carolina siempre decía que sus cámaras no funcionaban y ellos pensaban que no funcionaban. También gracias a los técnicos en informática de la Policía de la Ciudad se logró recuperar esas imágenes”. De esa manera, se obtuvieron datos clave sobre el horario de ingreso, los circuitos internos durante las seis horas que permanecieron dentro de la vivienda y el modelo del auto con el que escaparon. “Estuvieron seis horas y un poco más adentro de la casa. Una barbaridad de tiempo”, reiteró.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los autores y recuperar parte del botín sustraído en Barrio Parque

El letrado indicó que la banda actuó con una lógica profesional: “Estos vinieron a reventar y a descuartizar cuanta casa podían. Evidentemente, tenían muy buenos informantes, que eso es lo que todavía nos falta averiguar”. El operativo policial se realizó entre Once y el barrio de La Boca, donde se detuvo a los ocho sospechosos y se recuperaron carteras, anteojos, artículos personales y documentación, incluidos pasaportes. De acuerdo a Burlando, la recuperación de estos elementos resultó un alivio parcial para su clienta, pero lo más importante fue el hallazgo de celulares con archivos relacionados a Blanca, su hija fallecida en 2012. “Para Carolina lo más importante eran esos teléfonos que había recuperado. No puedo dejar de reconocer que esto le generó muchísima emoción, muchísima alegría. Obviamente, ahora quiere todo. Uno se pone exigente cuando ve el gran despliegue de la Policía”, dijo el abogado.

A pesar del avance en las detenciones y en la recuperación de algunos objetos, Burlando mostró cautela frente al cierre de la investigación. Estimó que la banda podría contar con más integrantes y que parte del botín sustraído, sobre todo joyas y dinero, todavía no apareció en los procedimientos. “Todavía falta tener alguna persona más. La banda no era nada más que de siete u ocho, sino que creo que nos quedamos con la posibilidad de tener una o dos personas más, por lo menos, y un vehículo que también participó del apoyo”, sostuvo. La policía ya individualizó ese automóvil, según el letrado.

La policía investiga si hay más integrantes en la banda y si participaron en otros robos en la ciudad de Buenos Aires (Video: Telefe Noticias)

En el operativo también se halló un arma de fuego abandonada: “Hay un arma secuestrada, que creo que en la emoción de haber encontrado lo que encontraron, o presumir que habían cometido un hecho de importancia, la dejaron también abandonada. El arma estaba en el lugar donde ingresaron al domicilio, y se ve que cuando constataron que no había gente en el lugar, la dejaron por si eran detectados o sonaba la alarma. Al no haber gente, no tenían que reducir a nadie, podían darse a la fuga”. Para Burlando, estos detalles mostraron un accionar frío y calculado por parte de los delincuentes.

Según relató el propio ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, los delincuentes habrían ingresado legalmente al país, sin registrar antecedentes en antecedentes penales locales. Aun así, la policía buscaba determinar si en sus países de origen existían registros previos e investigar contactos y movimientos previos al ataque a la casa de Ardohain. “Deberá investigarse qué es lo que pasó acá en Argentina y desde cuándo están. Cómo ingresaron, bajo qué objetivo”, reforzó el letrado.

El robo dejó a Pampita con una profunda sensación de inseguridad y angustia tras encontrar su casa destrozada

El hecho tuvo un fuerte impacto personal en la conductora, que experimentó una profunda inseguridad tras el episodio. Burlando transmitió el estado de ánimo de Pampita con palabras elocuentes: “Cuando llegó Carolina después de un duro viaje, abrir la puerta y encontrarte con un panorama tan desolador, tan angustiante, ver tu casa totalmente destrozada, sucia, desarreglada... Los miedos quedan, y sobre todo, las sensaciones”.

El operativo de detención se produjo en un edificio de la avenida Callao, a metros del Congreso Nacional. Allí, parte de los delincuentes intentaron escapar corriendo por pasillos y ventanas tras advertir el ingreso policial. “Este es un aguantadero. Alguna vez aquí funcionó un hotel. El lugar donde estos delincuentes habían intentado escapar y se estaban ocultando”, describió el cronista de Telefe Noticias en el lugar del hecho. Elementos incautados, como carteras, anteojos y hasta joyas, fueron exhibidos en la conferencia de prensa posterior, que contó con la presencia del ministro de Seguridad porteño.

El ministro de Seguridad porteño confirmó que los detenidos ingresaron legalmente al país y no tenían antecedentes locales

Burlando expresó su reconocimiento al trabajo de la Policía de la Ciudad y remarcó la colaboración tanto del personal técnico como de los vecinos, esenciales para la recuperación de pruebas y testimonios en las horas posteriores al hecho. “La tarea fue realmente brillante desde el primer momento”, resaltó. Además, subrayó la importancia del uso de la tecnología y la cooperación ciudadana en el desarrollo de la causa.

La investigación continuará para determinar si los implicados formaron parte de otros robos en la ciudad. “Esto es una banda en serio. Si se ve el diseño, cómo se manejaron, el despliegue que generaron dentro del domicilio... Era una organización para temer. Va a tener mucho trabajo la policía, porque no debe ser el único hecho delictivo que han cometido”, explicó.

El trabajo judicial se enfocará en determinar el origen de la información interna que permitió a los delincuentes actuar con tal nivel de precisión. Para Burlando, este punto resulta clave en el desarrollo del caso. “Evidentemente hubo una falla. La falla fue dejar un CPU donde las cámaras de video iban filmando. Creo que eso sirvió para que Carolina hoy pueda tener parte de su tranquilidad y también, para que nuestra investigación sea más certera”, cerró.