Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

La influencer, en una charla en Cortá por Lozano, contó que su hijo de casi 2 años es reconocido en las calles de Argentina

Valentina Cervantes reveló la popularidad de su hijo Benjamín en las calles de Buenos Aires (Video: Instagram)

Valentina Cervantes, influencer y pareja de Enzo Fernández, abordó en una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe) el reconocimiento que generó su hijo menor, Benjamín. La popularidad del niño se hace notar especialmente cuando está en Buenos Aires.

“Soy consciente (de la popularidad de Benjamín) y también cuando venimos acá a Argentina, en la calle, lo paran a él”, relató la modelo, que debutará como participante en MasterChef Celebrity, durante la charla televisiva. Explicó que esta situación ocurre sin importar con quién se encuentre el niño. “No importa con la persona que vaya. Capaz va con mi cuñada o con mis hermanos y lo frenan”, subrayó.

Frente a la consulta sobre si el niño disfruta estos encuentros, ella sostuvo que “él saluda a todo el mundo”. Afirmó también que su hijo es “resimpático”, una cualidad que le permite desenvolverse de manera cercana con los seguidores y curiosos. El programa también mencionó el cariño de la audiencia hacia la familia y la figura del menor. Además, la producción del programa conducido por Vero Lozano armó un clip donde incluyó varios de los videos más divertidos y tiernos del nene.

La familia de Enzo Fernández
La familia de Enzo Fernández celebró la consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes 2025

Recientemente, Valentina acompañó a Enzo en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional: la consagración del Chelsea como campeón del Mundial de Clubes 2025. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la influencer se mostró junto a sus dos hijos celebrando con el mediocampista la conquista del título internacional frente al Paris Saint-Germain.

Durante la jornada, compartió una serie de imágenes y videos a través de sus historias de Instagram que reflejaron el clima de emoción y orgullo familiar. Vestida con la camiseta azul del club inglés, con el número 8 y el nombre “Enzo” estampado en la espalda, fue una de las protagonistas visibles en la jornada en la que los Blues sellaron una victoria contundente por 3 a 0 sobre el equipo parisino. Las publicaciones incluyeron momentos previos al partido, instantes en el palco con sus hijos y la celebración posterior en el campo de juego.

Valentina compartió imágenes exclusivas de
Valentina compartió imágenes exclusivas de la celebración familiar tras el triunfo del Chelsea

En una de las primeras imágenes difundidas en sus redes, se la ve de espaldas, en la tribuna baja del estadio, sosteniendo a su hijo menor mientras su hija observa el precalentamiento del equipo sobre el césped. Los tres vistieron la camiseta del Chelsea y exhibieron con claridad el número de camiseta del centrocampista. “Hace calor afuera. Sí. Pero ahora, cuando empiece, vamos a entrar”, se escucha decir a Valentina en un video donde también aparece Benjamín tomando la mamadera, visiblemente fastidiado por las altas temperaturas.

El look elegido por la influencer se destacó. Fiel a su estilo, optó por un conjunto informal y práctico: la camiseta oficial del Chelsea y un minishort de jean, ideal para un día caluroso y una jornada extensa. Llevó el pelo recogido, con dos mechones por delante, lo que reforzó una imagen natural, al igual que un maquillaje suave, sin elementos llamativos, pero acorde al contexto. Las fotos y videos también muestran a Olivia con un peinado similar y una actitud participativa, mientras que Benjamín, más pequeño, se mantuvo en brazos de su mamá durante gran parte del encuentro.

El carisma de Benjamín, hijo
El carisma de Benjamín, hijo menor de Enzo Fernández, conquista a seguidores y curiosos

La celebración posterior al partido brindó las postales más potentes. Tras el pitazo final, cuando el Chelsea ya había confirmado su victoria con goles de Cole Palmer (2) y João Pedro, Valentina y sus hijos bajaron al césped para sumarse a los festejos junto al campeón. Allí posaron para una imagen triunfante frente al arco, con el trofeo dorado del Mundial de Clubes en primer plano y una sonrisa que hablaba por sí sola.

