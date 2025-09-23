Teleshow

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax

La modelo y uno de los mellizos que tuvo con Facundo Arana compartieron una jornada en un ambiente natural

Sebastián Volterri

Sebastián Volterri

María Susini con su hijo
María Susini con su hijo Yaco, que ya tiene 15 años

El aire de campo se mezclaba con el sonido de cascos golpeando la tierra húmeda y el murmullo de los asistentes en un exclusivo encuentro ecuestre. Entre jinetes, caballos de porte elegante y familias que paseaban en un campo en Cardales, una imagen se destacó con fuerza y logró acaparar miradas: la de Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, que a sus 15 años empieza a mostrar con claridad que ya no es un niño, sino un joven que construye su propio estilo.

La escena tuvo algo de inesperado. Acostumbrados a la discreción que caracteriza a la familia Arana-Susini, fue una sorpresa ver al adolescente llegar acompañado por su madre. Él apareció con una naturalidad despojada de poses, luciendo un buzo negro oversize, sencillo, sin estampados, como una clara declaración de minimalismo adolescente. Lo acompañaban jeans anchos, con ese desgaste intencional que recuerda a los años noventa, y unas zapatillas negras con destellos blancos, prácticas y urbanas. La combinación transmitía libertad, frescura y un guiño generacional: un look pensado para moverse cómodo y a la vez marcar presencia.

Madre e hijo disfrutaron una
Madre e hijo disfrutaron una tarde en la naturaleza

A su lado, María reflejaba elegancia y carácter en partes iguales. Eligió una remera negra de manga larga, ajustada al cuerpo, con un escote en “V” que sumaba feminidad sin perder sobriedad. Los jeans chupines azul oscuro delineaban su figura, y el detalle de un cinturón con hebilla llamativa aportaba ese destello de sofisticación que la modelo sabe manejar sin estridencias. Las botas de caña baja, negras y firmes, terminaron de consolidar una imagen con toques rockeros, modernos y seguros. Madre e hijo, en tonos oscuros y paleta neutra, parecían en sintonía sin necesidad de hablar.

Quienes los vieron juntos destacaron esa armonía que iba más allá de la ropa: había complicidad en las miradas, en la manera de caminar uno al lado del otro, en la forma en que ambos compartían el momento sin necesidad de llamar la atención. Sin embargo, la atención llegaba sola.

María Susini compartió una salida
María Susini compartió una salida ecuestre con su hijo

Facundo Arana y María Susini, que llevan más de 12 años de matrimonio, construyeron una familia que se distingue por la discreción. Junto a India, la mayor, y los mellizos Yaco y Moro, optaron desde un primer momento por una vida privada donde lo mediático se limita a lo indispensable. Esa decisión de mantenerlos lejos de los flashes les regaló a sus hijos la posibilidad de crecer sin el peso de la exposición, algo poco común en el mundo del espectáculo.

Quizás por eso, cada aparición de alguno de ellos se vive casi como un acontecimiento. Los últimos meses, Facundo emocionó en las redes al celebrar los 15 de Yaco y Moro con un mensaje cargado de orgullo. En él recordaba cuánto habían crecido y, entre risas, contaba cómo los mellizos ya lo superaban en altura. Era la confesión de un padre orgulloso, consciente de lo rápido que pasa el tiempo.

Yaco y María, cómplices durante
Yaco y María, cómplices durante la jornada

En el evento ecuestre, esa imagen se volvió real: Yaco, con su estampa adolescente y su andar despreocupado, parecía confirmar aquellas palabras. Su presencia, lejos de los escenarios y los sets, lo mostró como un chico común que empieza a desplegar su identidad propia, pero que al mismo tiempo conserva la calidez de los valores transmitidos en casa: sencillez, naturalidad y humildad.

Esa tarde, entre caballos, risas y charlas de sociedad, no fue el glamour ni la fama lo que llamó la atención. Fue el retrato íntimo de un vínculo madre-hijo que crece con fuerza, protegido por el amor y la discreción de una familia que, aun perteneciendo al mundo del espectáculo, supo elegir el silencio y la vida sencilla como escenario principal.

