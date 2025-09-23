Teleshow

La amiga de Evangelina Anderson contó la intimidad del encuentro con Eros Ramazzotti tras el beso fallido a la modelo

Milca Gili detalló paso a paso cómo se gestó la polémica escena que se viralizó con el cantante en Milán

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Desde Italia, Milca Gili contó detalles sobre el encuentro entre ambos y cuál fue la reacción de ambos ante el beso fallido (Desayuno Americano – América)

Hace unos días, Evangelina Anderson aprovechó de lleno sus jornadas en Italia, acompañada por su hermana Celeste Pasternó, Majo Martino y la hermana de la periodista. El grupo llegó a Milán para vivir la Semana de la Moda, ícono de estilismo y glamour. Entre salidas, desfiles y las postales de una ciudad vibrante, las argentinas se encontraron con una propuesta inesperada: reunirse con Milca Gili, amiga de Anderson, quien las invitó a un exclusivo encuentro nada menos que con Eros Ramazzotti. Lo que parecía una velada de anécdotas y distensión, sin embargo, terminó siendo el disparador de una de las polémicas más comentadas del mundo del espectáculo.

Según relató la propia Milca en su charla con Desayuno Americano (América), el cantante italiano invitó a Evangelina y a las demás a su casa con total amabilidad. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer. Pero dejó claro que, para preservar la intimidad del anfitrión, ella misma pidió a las invitadas que dejaran los celulares y no sacaran ninguna foto: “Yo soy amiga de Eros, lo había visto en una nota para una canal de televisión en 2018 y quedamos amigos desde ahí. Luego le hice una entrevista para una revista de actualidad, después estuvo en el Movistar Arena… Es muy compañero, nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”.

La modelo quedó envuelta en
La modelo quedó envuelta en rumores de romance ante el inesperado beso que intentó darle el cantante (Instagram)

En aquella salida, la conversación fluyó entre risas y música. Milca se encargó de despejar cualquier rumor de romance entre Evangelina y Ramazzotti. “Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. De hecho, cuando nos fuimos para la bodega, le dije a Eros que las chicas se querían tomar una foto con él y si podíamos hacerlo, por lo que me contestó que por supuesto. También le comenté que esa foto iba a salir en todos lados porque dos chicas trabajan en la televisión y le pregunté si estaba de acuerdo. Lo hicimos afuera, en la puerta de su casa, para que no se viera nada”, recordó acerca de cómo fue la actitud del grupo en el hogar del cantante. Llegado ese momento, mientras se preparaban para la postal grupal, sumaron teléfonos para registrar el recuerdo, pero el clima distendido se fracturó apenas por un instante.

Lo que sucedió después fue lo que días más tarde escaló en redes sociales y medios internacionales: con el grupo filmando la escena, Eros comenzó a cantar y, en lo que Milca describió como un intento fallido de parte del artista italiano, intentó besar repentinamente a Evangelina. “Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió, pero no fue su intención”, aseguró Milca, buscando cerrar la polémica, aunque las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram con la frase “Alguien se enamoró…” ya se había viralizado.. En el video se ve a Evangelina rechazar el gesto mientras se agacha para evitarlo, y al grupo reaccionar principalmente con risas y algo de sorpresa. Casi de inmediato, Ramazzotti volvió a intentarlo, ante la mirada confusa de quienes presenciaban la secuencia.

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y generó un incómodo momento entre ambos (Instagram)

La escena generó interpretaciones varias. Frente a las consultas sobre si Anderson se sintió incómoda, Gili fue clara: “No, de hecho a ella la veo todos los días y se sintió tan mal como Eros porque no fue así. Él se puso a cantar, él hizo eso… Lo va a aclarar”. Y sumó: “¿Cómo le va a dar un beso? Era obvio que lo iba a rechazar porque fue un chiste hacerlo así. Conversamos todo el almuerzo y fue en armonía. A él le dieron ganas de hacerlo. No sé si lo hace siempre, ya que tampoco sube chicas al escenario como hacen otros artistas”.

Otro trascendido que circuló fue sobre si Ramazzotti había destratado o ignorado a Anderson en entrevistas posteriores. “No la conoce, no se han cruzado teléfonos, nada”, remarcó Gili, terminando con cualquier versión errónea.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMilca GiliEros RamazzottiVideoItaliaBeso

Últimas Noticias

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

LAM tuvo imágenes de la exparticipante del reality show en una fuertísima disputa con su hermana en el barrio de Saavedra. El video

La pelea de las mellizas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

La conductora dio detalles de su encuentro con el cantante y destacó la belleza que reflejaba en su juventud

Viviana Canosa recordó su historia

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

El abogado de la conductora expuso cómo la policía logró identificar a los sospechosos y recuperar objetos clave. Los posibles cómplices y el origen de la información interna

Fernando Burlando habló tras la

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

La actriz formó parte del show de Esto es ¡FA! y causó furor al mostrar su talento vocal. Además, en el evento participaron artistas como Ivonne Guzmán, de La Delio Valdez, Pipo Cipolatti y Los Fundamentalistas del aire acondicionado

Florencia Peña sorprendió al cantar

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

La actriz compartió todos los preparativos de la celebración que tendrá el fin de semana para conocer si está en la dulce espera de un varón o una mujer. Su palabra

Rocío Marengo prepara a lo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”