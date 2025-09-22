Teleshow

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

La hermana del ex participante de Gran Hermano compartió un video emotivo en redes sociales. El video

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Camila habla de la salud de su hermano Thiago, pidió luz y esperanza para su pronta mejoría

En las últimas horas Camilota, la hermana de Thiago Medina subió varios posteos y un video con mucha emoción. Comenzó diciendo algunas palabras, pero luego terminó quebrada por el llanto: “Hola, gente. Bueno, vengo acá a pedirle a todos aquellos que creen, todos aquellos creyentes que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina".

“Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón como hermana, como todos que estamos pasando un mal momento, que oremos por él, oremos por, por él y por todos los que están en terapia intensiva. Pero en este momento me tocó a mí vivir esto con mi familia. Oremos por la vida de cada uno. Brisa también está mal, todo lo que está pasando le está afectando porque es melliza de Thiago. Así que nada, les pido con la desesperación como hermana que oremos por él”, enfatizó.

Camilota incondicional al lado de
Camilota incondicional al lado de su hermano

La preocupación por la evolución de Thiago Medina se intensificó tras el reciente mensaje difundido por Camila, donde solicitó el apoyo espiritual de la comunidad ante el delicado estado de salud del ex participante de Gran Hermano. “Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina. Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y le den la fuerza que necesita en este momento”, escribió en su cuenta, apelando a la solidaridad de sus seguidores. Además subió un video contando algunos detalles sobre su hermano y estado de salud después de la operación

Camila y su posteo pidiendo
Camila y su posteo pidiendo por la salud de su hermano

El viernes pasado, Thiago Medina fue sometido a una intervención quirúrgica para reparar la parrilla costal. Aunque la operación fue considerada exitosa, la familia informó que los pulmones del joven presentaban un daño considerable, lo que mantiene en vilo a su entorno y a quienes siguen de cerca su recuperación. “Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”, agregó la participante de Cuestión de peso en su publicación, reforzando el pedido de acompañamiento colectivo.

Camila subió un video hablando
Camila subió un video hablando de la salud de su hermano Thiago

Esta tarde voceros del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en comunicación con Teleshow aclararon que hoy no se emitió un comunicado sobre la salud del exparticipante del reality show de Telefe, pero aclararon que el paciente continuaba estable.

Camila habla de la salud
Camila habla de la salud de su hermano Thiago

Daniela Celis informó este finde semana sobre la evolución de la salud de su expareja, quien permanece en estado estable bajo asistencia respiratoria mecánica y sedación. La exparticipante de Gran Hermano detalló que los pulmones son el órgano más afectado y que la recuperación se evalúa diariamente. Celis reiteró el pedido de oración y acompañamiento para el padre de sus hijas, subrayando la incertidumbre que atraviesa la familia.

El accidente que provocó la internación de Medina ocurrió el viernes 12 de septiembre, cuando sufrió un grave incidente con su motocicleta. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al hospital de Moreno e ingresó en terapia intensiva. Los partes médicos posteriores mencionaron estados febriles persistentes que demoraron la cirugía, la cual finalmente se realizó cuando su condición lo permitió, enfocándose en la recuperación de la función torácica. El viernes se llevó a cabo una intervención quirúrgica de cuatro horas y media, coordinada entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital de Alta Complejidad Bicentenario.

Camila Deniz y toda su
Camila Deniz y toda su familia piden por la pronta recuperación de Thiago

Durante la operación, se reconstruyó la parrilla costal, lo que permitió una mejora en la situación hemodinámica y respiratoria. Los médicos informaron que la cirugía transcurrió sin complicaciones y que, tras el procedimiento, Medina regresó a terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo constante y sin requerir fármacos especiales para mantener la presión arterial.

La primera comunicación oficial sobre el estado clínico de Medina fue emitida por el hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, confirmando su estabilidad y la ausencia de necesidad de inotrópicos.

Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis y Thiago Medina cuando mostraron las primeras imágenes de sus gemelas

El pronóstico se mantiene reservado, a la espera de la evolución en las próximas horas. Parámetros respiratorios adecuados y la respuesta positiva a la asistencia mecánica han sido destacados por los equipos médicos. En el entorno familiar, Daniela Celis ha reorganizado su rutina para priorizar el cuidado de sus hijas, suspendiendo actividades laborales y manteniendo la presencia paterna a través de gestos cotidianos. El apoyo de familiares y seguidores se refleja en mensajes de aliento y cadenas de oración difundidas en redes sociales, mientras el círculo íntimo agradece la solidaridad y sigue atento a la evolución diaria del joven.

Temas Relacionados

Camila DenizThiago MedinaMinisterio de Salud de la Provincia de Buenos AiresDaniela CelisBrisa Medina

Últimas Noticias

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

El grupo reconfigura su futuro con nuevas propuestas y el compromiso de mantener viva la leyenda

Marcos Camino destacó cómo impactó

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

El exfutbolista habló con la prensa en Ezeiza, contó a qué vino al país, y explicó su postura ante la nueva pareja de la conductora

La palabra de Maxi López

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

La intérprete compartió junto a Pilar Gamboa su visión sobre la trama y el tono de la obra Las Hijas, y resalta la importancia de la comedia y la reflexión en la propuesta escénica

Julieta Díaz destacó a Adrián

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca

A pura emoción y con la voz quebrada, la modelo dio a conocer que logró reencontrarse con los celulares viejos, donde guardaba fotos y videos de su niña fallecida en 2012

El desgarrador llanto de Pampita

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”

La compañera de vida del analista político, de 92 años, contó cómo sigue su cuadro desde el accidente cerebrovascular que tuvo en 2012

Elena, la esposa de Mariano
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un incendio en La Rioja

Un incendio en La Rioja consumió 14 hectáreas e investigan si fue provocado: hay tres detenidos

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

Francia reconoció oficialmente la existencia del Estado de Palestina

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

TELESHOW
Marcos Camino destacó cómo impactó

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”