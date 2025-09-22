El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Camila habla de la salud de su hermano Thiago, pidió luz y esperanza para su pronta mejoría

En las últimas horas Camilota, la hermana de Thiago Medina subió varios posteos y un video con mucha emoción. Comenzó diciendo algunas palabras, pero luego terminó quebrada por el llanto: “Hola, gente. Bueno, vengo acá a pedirle a todos aquellos que creen, todos aquellos creyentes que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina".

“Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón como hermana, como todos que estamos pasando un mal momento, que oremos por él, oremos por, por él y por todos los que están en terapia intensiva. Pero en este momento me tocó a mí vivir esto con mi familia. Oremos por la vida de cada uno. Brisa también está mal, todo lo que está pasando le está afectando porque es melliza de Thiago. Así que nada, les pido con la desesperación como hermana que oremos por él”, enfatizó.

La preocupación por la evolución de Thiago Medina se intensificó tras el reciente mensaje difundido por Camila, donde solicitó el apoyo espiritual de la comunidad ante el delicado estado de salud del ex participante de Gran Hermano. “Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina. Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y le den la fuerza que necesita en este momento”, escribió en su cuenta, apelando a la solidaridad de sus seguidores. Además subió un video contando algunos detalles sobre su hermano y estado de salud después de la operación

El viernes pasado, Thiago Medina fue sometido a una intervención quirúrgica para reparar la parrilla costal. Aunque la operación fue considerada exitosa, la familia informó que los pulmones del joven presentaban un daño considerable, lo que mantiene en vilo a su entorno y a quienes siguen de cerca su recuperación. “Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”, agregó la participante de Cuestión de peso en su publicación, reforzando el pedido de acompañamiento colectivo.

Esta tarde voceros del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en comunicación con Teleshow aclararon que hoy no se emitió un comunicado sobre la salud del exparticipante del reality show de Telefe, pero aclararon que el paciente continuaba estable.

Daniela Celis informó este finde semana sobre la evolución de la salud de su expareja, quien permanece en estado estable bajo asistencia respiratoria mecánica y sedación. La exparticipante de Gran Hermano detalló que los pulmones son el órgano más afectado y que la recuperación se evalúa diariamente. Celis reiteró el pedido de oración y acompañamiento para el padre de sus hijas, subrayando la incertidumbre que atraviesa la familia.

El accidente que provocó la internación de Medina ocurrió el viernes 12 de septiembre, cuando sufrió un grave incidente con su motocicleta. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al hospital de Moreno e ingresó en terapia intensiva. Los partes médicos posteriores mencionaron estados febriles persistentes que demoraron la cirugía, la cual finalmente se realizó cuando su condición lo permitió, enfocándose en la recuperación de la función torácica. El viernes se llevó a cabo una intervención quirúrgica de cuatro horas y media, coordinada entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital de Alta Complejidad Bicentenario.

Durante la operación, se reconstruyó la parrilla costal, lo que permitió una mejora en la situación hemodinámica y respiratoria. Los médicos informaron que la cirugía transcurrió sin complicaciones y que, tras el procedimiento, Medina regresó a terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo constante y sin requerir fármacos especiales para mantener la presión arterial.

La primera comunicación oficial sobre el estado clínico de Medina fue emitida por el hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, confirmando su estabilidad y la ausencia de necesidad de inotrópicos.

El pronóstico se mantiene reservado, a la espera de la evolución en las próximas horas. Parámetros respiratorios adecuados y la respuesta positiva a la asistencia mecánica han sido destacados por los equipos médicos. En el entorno familiar, Daniela Celis ha reorganizado su rutina para priorizar el cuidado de sus hijas, suspendiendo actividades laborales y manteniendo la presencia paterna a través de gestos cotidianos. El apoyo de familiares y seguidores se refleja en mensajes de aliento y cadenas de oración difundidas en redes sociales, mientras el círculo íntimo agradece la solidaridad y sigue atento a la evolución diaria del joven.