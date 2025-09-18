El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Lucas y Sergio, dos de los hermanos de Thiago Medina, dieron a conocer cómo se apoyan en este momento y los cuidados que recibe el joven durante su internación (Puro Show - El Trece)

En medio de días atravesados por la incertidumbre y el dolor, la familia de Thiago Medina se mantiene unida y presente, aferrada a la fe y la esperanza de una recuperación. Cada parte médico, cada pequeña noticia desde el hospital de Moreno, se vive con una mezcla de ansiedad y gratitud por el apoyo recibido. Mientras Camila Deniz asumió el rol de vocera en los medios y canalizó los mensajes de esperanza de la familia, en las últimas horas fueron sus hermanos Sergio y Lucas quienes ofrecieron su testimonio y contaron cómo sobrellevan esta delicada situación.

Ambos hablaron este jueves a la mañana en un móvil de Puro Show (El Trece), brindando detalles concretos sobre el presente de Thiago, exparticipante de Gran Hermano 2022. El primero en romper el silencio fue Sergio, el mayor de los dos, que actualizó el parte de salud: “Está estable, no presentó cuadro de fiebre, están esperando los cultivos para saber la causa de la fiebre. Por ahora está así y estamos esperando que nos informen qué es lo que va a pasar en el transcurso”.

No faltaron preguntas sobre el delicado equilibrio de la convivencia familiar en estos días de tensión. Sergio fue claro respecto a la relación con Daniela Celis, la expareja de Thiago y madre de sus dos hijas: “Estamos unidos como hermanos, siempre lo estuvimos, siempre respetamos nuestros espacios. Nos toca vivirlo más juntos para sobrellevar esta situación y rezarle a Dios para que salga. Con Dani la misma situación, ella es la mamá de nuestras sobrinas y también entenderán que pasará por el mismo dolor porque sus hijas extrañan a su papá. Es una situación muy delicada”.

El joven de 22 sufrió un grave accidente en moto y se encuentra internado desde el viernes pasado (Instagram)

El mayor de los Medina también aclaró dudas sobre las campañas de dadores de sangre: “Tienen que venir al hospital de Moreno, de 7.30 a 10, para ser anotados, les sacan sangre y lo guardan en el banco para reponer lo que se está usando con Thiago”, invitó, resaltando la importancia de la colaboración colectiva para mantener al joven estable en medio de su recuperación tras el grave accidente.

En cuanto a la dinámica de acompañamiento y visitas, sumó: “Entramos, nosotros somos 10, somos muchos, su papá y Dani también tienen que ir, y nos vamos turnando porque no podemos entrar todos a la sala de terapia porque tenemos que dar respeto y espacio a los otros pacientes y tampoco podemos ser injustos con los otros pacientes que tienen familiares y que quieren verlos. Tenemos que respetar, vamos entrando de a uno, de a dos, como se puede”.

Más adelante, fue el turno de Lucas, el menor, que acotó con emoción: “No es que Thiago está solo en una sala, sino con otros. Lo vi el primer día, le hablé, él escucha todo pero está dormido”. Sergio retomó la palabra y agregó perspectiva sobre la evolución: “Está en un coma inducido, ayer cuando vinimos le habían duplicado la alimentación y la orina había aclarado, así que entendemos que tiene una leve mejoría en el organismo”.

Los hermanos de Thiago destacaron la presencia de Daniela, expareja del joven y madre de sus hijas (Instagram)

A lo largo de la charla, Sergio fue quien más insistió en el pedido de acompañamiento espiritual de la comunidad: “Yo la única ayuda que pido son oraciones a Dios y lo que mi hermana (Camilota), que es la que se encarga porque yo soy ajeno a los medios, sacó de mi bolsillo para colaborar con mi familia, no quiero hacer abuso de ninguna situación porque no quedaría bien. La única ayuda que puedo pedir yo, que no uso redes sociales ni nada, son oraciones, que oren todos, oren ustedes, a pesar de que hay tormentas, también hay sol y hay que sobrellevar las olas”.

Sobre los insumos y necesidades en la internación de Thiago, Sergio aclaró: “Sí, el tema del colchón antiescaras lo solucionó Daniela con Romina (Uhrig). Tratamos de no invadir porque cada uno sobrelleva la situación como puede y tenemos que no invadir el pesar que tiene el otro. Pero, por ahora, todo lo que va sucediendo el hospital nos informa, por lo que le agradecemos por atenderlo con rapidez la situación y también al del Bicentenario Esteban Echeverría que va a colaborar más adelante cuando el estado de Thiago sea mejor”.

En el cierre, Lucas lo resumió con la emoción de un hermano menor: “Thiago es un orgullo para la familia porque él siempre está con nosotros y verlo ahí es una impresión muy grande”.