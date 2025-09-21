Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo” (Instagram)

Cada 21 de septiembre es especial para Maru Botana y su familia. Este domingo compartió una sentida publicación al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hijo Facundo Solá. A través de Instagram, la cocinera le dedicó un escrito a flor de piel a su bebé, a 17 años de su pérdida.

“Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”, comenzó escribiendo la pastelera en un posteo que acompañó con una foto de su hijo.

“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida”, resaltó la chef.

“El siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos videos y recuerdo momentos que me quedaran para siempre como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a futbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al Cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente”, compartió, sensibilizada mientras recordaba el momento más difícil de su vida.

“Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos”, señaló Maru, quien junto a su marido, Bernardo Solá, son padres también de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés.

“Gracias, Facu. Hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, concluyó la jurado de Bake Off Famosos, quien destacó especialmente los gestos de sus seguidores y de quienes la acompañaron siempre en su carrera. “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo mas grande y necesario en estos días”, afirmó.

Estos días Maru Botana compartió fotos de su escapada a Río de Janeiro con su hija María Inés. “¡Nos escapamos a Río y en dos días y medio hicimos de todo! ¡Lo recorrimos en bici, mucha adrenalina y anécdotas que jamás vamos a olvidar!”, compartió, junto a varias fotos de su salida, entre lugares turísticos famosos como el Cristo Redentor y chapuzones en el mar.

Las imágenes del viaje de Maru junto a su hija más chica dejaron entrever un notorio disfrute marcado por baños en el mar, comidas compartidas y una profunda conexión personal. “¡Nos reímos, nos bañamos en el mar, comimos mucho sushi y conocimos tremendos lugares!”, relató la cocinera en sus redes sociales, evidenciando la intensidad con la que ambas aprovecharon la experiencia carioca.

Durante la estadía en Río de Janeiro, la vida urbana y el entorno costero se transformaron en el marco ideal para distenderse y fortalecer el vínculo familiar. Botana subrayó lo especial del contexto: “¡Una mega ciudad, con un mega mar, con mucha gente y mucha buena energía!”.

Más allá de las actividades turísticas y la exploración gastronómica, Botana destacó el impacto reparador del viaje. “Buena escapada para tomar aire, conocimos tremendos lugares con mi chinita y nos cargamos las piletas para seguir”, expresó, haciendo hincapié no solo en el receso de la cotidianidad, sino también en el fortalecimiento emocional obtenido durante la escapada. “Un viajecito que no vamos a olvidar. ¡Te amo, Inechu!”, finalizó.