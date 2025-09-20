Teleshow

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Con el Dúo Pimpinela de gira por España, Lucía y Joaquín Galán visitaron un hogar de adultos mayores en Bilbao, donde cantaron y hablaron con las residentes. El video del conmovedor momento

El conmovedor momento que vivió Lucía Galán en una residencia para adultos mayores en Bilbao, España, cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud

El reencuentro entre Lucía y Joaquín Galán con su público español, durante la gira “Noticias del Amor” de Pimpinela, estuvo marcado por un momento de profunda emoción en Bilbao. En su paso por el País Vasco, la artista relató en su cuenta de Instagram que visitaron una residencia de adultos mayores, donde compartieron canciones y vivencias con los residentes.

Según mostró en un video, una de las asistentes, conmovida hasta las lágrimas, le preguntó por su estado de salud, recordando la preocupación que generó su reciente enfermedad. “Agradezco a la vida por estos momentos llenos de tantas preguntas pero sobre todo muy especiales y llenos de amor”, expresó la cantante.

El intercambio en la residencia reflejó la cercanía y el afecto que el dúo mantiene con su público. Durante la charla, una señora en silla de ruedas, visiblemente emocionada, agradeció la visita y compartió su conocimiento sobre la vida de los hermanos, lo que llevó a ambas a un abrazo cargado de emoción.

Todo empezó cuando Lucía vio que la señora le quería hacer una pregunta. La mujer, entonces, le dijo: “¿Tu estuviste enferma?“, y la respuesta de Lucía fue asentir: ”Sí, yo estuve enferma". La charla no quedó allí. La mujer, emocionada, insistió: “Se que tu hermano se quedó contigo, yo se la vida vuestra”, y en ese instante se puso a sollozar, mientras Lucía la abrazaba, conmovida. “Pero ya estamos... Ya estamos bien”, le aseguró la cantante en ese encuentro, mientras la señora exclamaba: “Dios mío, Dios mío. Están bien”.

Los Pimpinela visitaron un hogar
Los Pimpinela visitaron un hogar de adultos mayores en Bilbao

El trasfondo de este momento se remonta a mediados de 2024, cuando Lucía Galán atravesó un delicado episodio de salud. La artista fue sometida a una cirugía para extirpar un quiste premaligno en el páncreas. Fue ella misma quien decidió comunicar el diagnóstico y el tratamiento a sus seguidores, recurriendo a un video en su cuenta de Instagram. En ese mensaje, relató: “Hola, ¿qué tal a todos? Quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, los médicos hicieron milagrosamente un descubrimiento”.

Más adelante, detalló: “Encontraron un quiste premaligno en mi páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía, tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste, pegado a la pared, es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos, y esto es para prevenir el cáncer de páncreas”.

La noticia generó inquietud entre admiradores y colegas, aunque la actitud franca y optimista de Lucía Galán fue valorada como un ejemplo de fortaleza y sinceridad. Poco antes de viajar a España, el 9 de agosto, la cantante visitó el programa La Noche de Mirtha, donde confirmó que la operación había quedado atrás y que pudo retomar su vida y su carrera sin dificultades. “Hacía mucho que no hacía una fiesta pero después del año pasado, que fue un año bastante complicado de salud, me pareció que hay que celebrar la vida”, afirmó en esa ocasión.

Pimpinela está de gira por
Pimpinela está de gira por España

La conductora Mirtha Legrand se mostró especialmente conmovida y destacó la recuperación de la artista, recordando que ambas comparten el mismo kinesiólogo. Lucía Galán precisó: “Hace un año y dos meses que me operé en el Mater Dei. Entonces dije: ‘bueno, voy a celebrar’”. Por ese motivo, decidió festejar su cumpleaños número 64 de manera especial, convencida de que “uno pasa por situaciones extremas y cree que siempre va a estar todo bien, y en un segundo la vida te cambia con una noticia”.

El compromiso social de Pimpinela también forma parte de su historia. En julio de 1996, los hermanos fundaron el Hogar Pimpinela para la Niñez, una asociación civil sin fines de lucro ubicada en Vicente López, que ya cumplió 29 años. Esta institución, dirigida por Lucía y Joaquín Galán, brinda asistencia integral y gratuita a la infancia carenciada. Más de quinientos niños y niñas han sido adoptados tras pasar por el hogar, lo que representa, en palabras del dúo, “el orgullo más grande” de su trayectoria artística.

