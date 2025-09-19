Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale preparan dos mesas para reflexionar y divertir

El estudio de El Trece vuelve a tener brillo y aires de cita ineludible. Como cada fin de semana, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana reúnen en sus mesas a voces imprescindibles del espectáculo, el periodismo y la actualidad argentina. Entre platos y confesiones, las cámaras se enfocan en rostros que recorrieron escenarios y redacciones, que hicieron reír, pensar y soñar a generaciones.

La legendaria Mirtha Legrand encabeza la velada el sábado a las 21:30 horas, acompañada por comunicadores y actores de trayectoria plural. Su nieta, Juana Viale, tomará la posta el domingo al mediodía, en una edición que promete risas y anécdotas inolvidables para los televidentes.

¿Qué sucede cuando una simple mesa se convierte en el epicentro de las historias más vibrantes del fin de semana? La respuesta llegará en dos tandas. El sábado, Mirtha compartirá diálogos con un panel que traspasa géneros y generaciones. Edgardo Alfano, conductor del emblemático A dos Voces en TN, se suma a la conversación con la dosis de actualidad. Junto a él, la energía de Amalia “Yuyito” González, cara de “Empezar el día” en Ciudad Magazine, promete abrir confidencias inéditas, luego de un período en el que osciló entre la amplia exposición mediática y cierta reclusión de los reflectores.

Yuyito González es una de las figuras destacadas de la mesa de Mirtha Legrand

Tampoco faltarán miradas expertas sobre la salud. Guillermo Capuya, médico conocido por su trabajo sostenido en la pantalla y la prensa, brindará reflexiones y consejos que buscan calar hondo entre los presentes. La música también estará presente y como referente de ello resaltará la presencia internacional de José Luis ‘el Puma’ Rodríguez, cuya voz y carisma cruzaron fronteras y a horas de presentarse nuevamente en un escenario porteño, junto con Los Palmeras en el Movistar Arena.

El despliegue artístico de la mesa de Mirtha concluye con Silvina Escudero, bailarina de presencia magnética, siempre lista para deslumbrar y narrar su propia historia dentro y fuera de escena, donde sin dudas uno de los temas a tocarse será el haber tenido algunas diferencias con su hermana, hecho por el que estuvieron un largo tiempo sin hablarse.

¿Puede una comida convertirse en un espectáculo? En la pantalla de El Trece, la respuesta suele ser afirmativa. Y si el sábado es de la abuela, el domingo el protagonismo viaja en sangre y en legado. El 21 de septiembre, a las 13:45 horas, Juana Viale conduce Almorzando con Juana con una mesa donde el teatro, la música y la comedia se mueven a centímetros de distancia.

Pablo Ruiz será parte de la mesa de Juana Viale (IG@pabloruizoficial)

Las actrices Julieta Díaz y Pilar Gamboa, piezas fundamentales del debut de Adrián Suar como director teatral con Las hijas, serán parte de la charla. Se sumará el talento del imitador uruguayo Roberto Peña, capaz de transformar cualquier sobremesa en un show de múltiples identidades y figura indiscutida de la época de oro de VideoMatch. El repertorio musical encuentra su espacio con Pablo Ruiz, voz reconocible, memoria viva de otras décadas y de los vaivenes emocionales de la cultura argentina. Cerrando la lista, Franco Masini, joven actor, aporta el pulso y la mirada de una nueva generación que ya conquista escenarios y pantallas.

No faltarán confesiones: cada invitado lleva consigo logros, tropiezos y relatos que pronto cruzarán la frontera de lo privado, lanzados al aire para el deleite –y la reflexión– de una audiencia siempre atenta. ¿Con qué anécdotas sorprenderán esta vez? ¿Serán los momentos de risa o las confesiones inesperadas los que queden grabados en la memoria de los espectadores?

Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale no solo alimentan el cuerpo. En cada entrega, la tradición familiar se convierte en legado televisivo, y la costumbre de conversar, en una experiencia compartida por toda una nación.