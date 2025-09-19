Teleshow

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Momentos de incertidumbre y emociones intensas marcaron la jornada del reality, que se acerca a una instancia decisiva. La difícil decisión de la cantante y la elección del resto de los coaches

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Jornada clave en el Team Lali en La Voz Argentina (La Voz Argentina - Telefe)

La noche del jueves en La Voz Argentina 2025 estuvo marcada por la tensión y la expectativa, cuando el equipo comandado por Lali Espósito debió afrontar la eliminación de uno de sus miembros en una jornada decisiva del certamen. En esta fase, los concursantes se enfrentaron en duelos directos que definieron su futuro, bajo la atenta mirada de los coaches y el público.

Durante la primera parte del programa, Iara Lombardi compitió contra Valentino Rossi, Giuliana Piccioni se midió con Jaime Muñoz y Alan Lez hizo lo propio frente a Rafael Morcillo. Tras estas presentaciones, Lali seleccionó a Valentino, Giuliana y Alan para avanzar de manera directa a la siguiente etapa. Los restantes, Iara, Jaime y Rafael, recibieron una segunda oportunidad, esta vez evaluados por los coaches Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra.

El desenlace de la noche llegó con el anuncio de Nico Occhiato, quien comunicó: “Quien se mete en la próxima instancia de La Voz Argentina, quien obtuvo el puntaje más alto esta noche de Luck Ra, Miranda! y la Sole, quien sigue en el Team Lali es Jaime Muñoz”. Poco después, Occhiato informó que Iara también continuaría en competencia, lo que dejó a Rafael como el nuevo eliminado del equipo. La capitana del equipo se acercó de inmediato para abrazar a Rafael y solicitó un aplauso del público en reconocimiento a su desempeño.

Duelos, segundas oportunidades y un
Duelos, segundas oportunidades y un adiós: la noche en que La Voz Argentina 2025 puso a prueba al Team Lali y sorprendió a todos

Sorpresas en La Voz

El impacto de una sola frase puede transformar la trayectoria de un participante en un certamen televisivo. En la última emisión de La Voz Argentina 2025, Luis González vivió ese momento cuando Valeria Lynch le expresó: “Soy tu fan”. La declaración, inesperada y contundente, marcó un punto de inflexión en la competencia, donde la presión aumenta a medida que el número de concursantes disminuye y los desafíos se intensifican.

Luis González en La Voz Argentina 2025

La noche comenzó con Luis González subiendo al escenario del estudio de Telefe con una confianza inquebrantable. Eligió interpretar “Ahora quién”, de Marc Anthony, y logró conmover tanto al público como al jurado. La atmósfera se cargó de expectativa hasta que la última nota se desvaneció, generando un silencio denso que precedió a una ovación espontánea. Nico Occhiato fue el primero en romper la tensión, acercándose al participante para elogiarlo abiertamente: “¡Qué bestia que es este flaco! ¡Tremendo!”, exclamó, reflejando la impresión que había causado la actuación.

La conversación entre los coaches derivó rápidamente en una propuesta: que Luis González se animara a cantar un tema de Valeria Lynch, quien formaba parte del jurado. Soledad Pastorutti coincidió de inmediato, confesando: “Estaba pensando lo mismo cuando estaba cantando ese tema, te lo juro”, mientras dirigía una mirada cómplice a Valeria Lynch.

Valeria Lynch emocionó a Luis González en La Voz

Sin titubear, Luis González aceptó el reto y ofreció una versión a capela de “Me das cada día más”. El estudio quedó en vilo, y el aplauso que siguió fue unánime y efusivo. La reacción del público y de los jueces evidenció la magnitud del momento: no es habitual que un concursante logre tal nivel de impacto en ambos frentes. Al llegar el momento de las devoluciones, rrecibió primero los elogios de Soledad Pastorutti.

A su turno, Valeria Lynch no tardó en sumarse a los elogios. “Te queda tan bien. Cuando escuché esta posibilidad dije ‘esto la va a romper, Lucho, como siempre’, pero creo que esta fue una de las mejores presentaciones tuyas, siento que hoy estabas muy bien en muchos sentidos. Sos un genio, tenés que creértela. La verdad es que no puedo decir otra cosa, nos dejás a todos boquiabiertos siempre, de verdad, ¿o no, Valeria?”.

La atención se centró entonces en Valeria Lynch, quien, con una respuesta breve y categórica, pronunció la frase que definiría la velada: “Soy tu fan”. La reacción de Luis González fue inmediata y sincera: “¿En serio? No, increíble. Que lo diga Valeria Lynch es impresionante”, expresó, evidenciando la magnitud del reconocimiento recibido.

