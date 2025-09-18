Teleshow

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Con un outfit inmaculado de día y un vestido de flores para el cóctel, la argentina se consolida en el circuito internacional de la moda

Por Sebastián Volterri

Pampita en España para Carolina Herrera

En España, donde la elegancia y la moda encuentran su escenario perfecto, Pampita volvió a convertirse en protagonista. Su estadía en el país ibérico no pasó inadvertida: la argentina deslumbró en cada paso con una dualidad de estilos que fueron testigos de dos momentos únicos en el exclusivo evento de Carolina Herrera.

Su aparición selló no solo una postal de estilo imborrable, sino también la consolidación de una alianza cada vez más estrecha con la firma, al reafirmar su papel como referente de la moda latinoamericana en el circuito internacional.

Por la tarde, en una terraza bañada por el sol y rodeada de la arquitectura clásica de la ciudad, la modelo apareció con una imagen que definió la sofisticación veraniega. El blanco total de su vestido, ribeteado con botones dorados, marcó la pauta desde el inicio. Una postal de frescura y minimalismo acompañado por una copa de cocktail. Sus accesorios —lentes oscuros, joyas sutiles— y la delicadeza de los detalles en oro elevaron la sencillez a un nivel casi etéreo. Esta simbiosis de luz mediterránea, diseño sobrio y actitud despreocupada transformó la terraza en un escenario de película. “¿Qué secretos se brindan en una tarde así?”, parecía preguntarle la mirada de la modelo.

Pampita y el look blanco
Pampita y el look blanco para la primera parte del día

Las horas pasaron, y la ciudad cambió de piel. A la llegada de la noche —siempre cómplice de los grandes momentos— se sumó el desfile, cita obligada en el calendario de la moda internacional. Fue allí que Pampita reapareció completamente transformada: el blanco inmaculado mutó en un estallido de color. El vestido de un solo hombro, firmado por la icónica marca, era una auténtica fiesta visual. Las flores estampadas en rojo, violeta, amarillo y verde componían un tapiz vivo que acompañaba cada movimiento.

Pampita y el look full
Pampita y el look full color para la tarde

La imagen frente al histórico edificio lo decía todo: “No hace falta posar”, parecían decir sus gestos. La modelo argentina irradiaba seguridad y carisma, envuelta en la armonía perfecta de audacia cromática y silueta sofisticada. La cartera dorada y los aros largos acentuaban un aire de realeza moderna, mientras el cabello, suelto y ondulado, creaba una estela suave a su paso.

Y si el frente conquistaba con su energía, la parte trasera del vestido entregaba la máxima sorpresa. La espalda asimétrica descubierta, los pliegues superpuestos y la abertura en la falda remataban el look con una sensualidad natural: cada paso dejaba entrever la pierna de Pampita y la fluidez del diseño. La ciudad, los autos, la entrada del desfile: todo quedaba en segundo plano ante esa aparición.

Más allá de los looks, la argentina atraviesa una etapa radiante en lo personal y profesional. En Madrid, no solo fue la invitada: fue la protagonista. Su cercanía con Carolina Herrera —más visible y firme que nunca— multiplicó su estatura de embajadora de la moda latinoamericana. Orgullo argentino, su nombre resuena con fuerza en ambos hemisferios.

Pampita se consolida en España
Pampita se consolida en España como figura de la moda en el mundo

Elegancia y metamorfosis. De la blancura etérea de la tarde al estallido nocturno del color, Pampita hizo de su estadía en España un despliegue de versatilidad. Su paso por el exclsuivo evento de moda quedó en la memoria de todos: “La moda es transformarse y sorprender”, parecía afirmar con cada look, cada gesto, cada mirada directa a la cámara.

Cabe recordar que en febrero último se conoció que, a raíz de los escándalos después de su relación con Mauro Icardi, la China Suárez había dejado de ser la cara de la línea elegante y sofisticada de la marca. Así las cosas, las últimas publicaciones de Pampita sirvieron tanto para exhibir los diseños seleccionados para la ocasión, como para subrayar la importancia de la modelo dentro de la campaña internacional de la marca.

