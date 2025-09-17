Deslumbró en La Voz Argentina y recibió el elogio soñado de Valeria Lynch: “Soy tu fan”

Luis González en La Voz Argentina (Telefe)

El martes, en el estudio encendido de La Voz Argentina 2025, Luis González se plantó frente al público y al jurado con una seguridad férrea. Interpretó “Ahora quién”, de Marc Anthony, y emocionó a todos con su performance. La energía fluyó entre las luces y los rostros expectantes, hasta que la última nota flotó en el aire, y un silencio espeso llenó el estudio.

¿Quién podía romper esa conmoción? Nico Occhiato no lo dudó. Se acercó al participante, elogiándolo de cara a todos: “¡Qué bestia que es este flaco! ¡Tremendo!”. Era una exclamación genuina, una reacción visceral delante de un talento que acababa de brillar.

La conversación giró entonces hacia un guiño: ¿y si Luis se animaba a interpretar un tema de Valeria Lynch, una de las integrantes del jurado? El comentario flotaba cuando, casi en coro, los demás coaches asintieron. Soledad Pastorutti se le sumó de inmediato: "Estaba pensando lo mismo cuando estaba cantando ese tema, te lo juro“, lanzó mientras miraba a Valeria con una complicidad evidente. Aquello no era casualidad: había algo en la voz de Luis que evocaba el carácter y la fuerza de la mítica cantante.

Sin dudar, el participante se lanzó sin red. Cantó un extracto de “Me das cada día más”, en crudo, sin una sola nota de acompañamiento. El estudio, atónito, pareció aguantar la respiración. El aplauso surgió unánime, explosivo, sincero. Nadie pudo evitar el asombro: ¿cuántas veces un concursante logra arrancarle tamaña reacción tanto al público como a los propios jueces?

Llegó el turno de las devoluciones. La Sole, con voz vibrante, fue la primera en tomar la palabra. "Yo estoy enloquecida con vos, Lucho. Mirá que pasaste por género en este programa, y no sé si habíamos hablado sobre esta canción, pero tengo la sensación de que a priori no te convencía tanto irte de lo que estabas haciendo. ¿Este te gustó?“, preguntó abiertamente.

Valeria Lynch emocionó a Luis González en La Voz

Luis asintió, emocionado. La jurado, entonces, no escatimó en elogios: “Te queda tan bien. Cuando escuché esta posibilidad dije ‘esto la va a romper, Lucho, como siempre’, pero creo que esta fue una de las mejores presentaciones tuyas, siento que hoy estabas muy bien en muchos sentidos. Sos un genio, tenés que creértela. La verdad es que no puedo decir otra cosa, nos dejás a todos boquiabiertos siempre, de verdad, ¿o no, Valeria?“.

La mirada se trasladó a Valeria Lynch, y el clima de expectativa volvió a contagiarlos a todos. La respuesta fue corta y contundente: "Soy tu fan“. ¿Cómo digerir tamaña frase? Luis González lo soltó, casi incrédulo: "¿En serio? No, increíble. Que lo diga Valeria Lynch es impresionante“, exclamó. La tensión se descomprimió. Pablo Tamagnini remató con buen humor que, gane o pierda, esa noche Luis ya podía irse feliz.

Pero faltaba un último suspiro. Valeria Lynch, aún absorta, compartió su análisis: "Es que sos increíble, la dinámica que le diste al tema, nos tuviste a todos ahí esperando el desarrollo del tema. Cuando llegaste a esa nota última fue de una precisión que nos quedamos todos...“. Las palabras quedaron suspendidas, arropadas por el respeto y la admiración.

¿Cuál es la clave de un instante único en televisión? ¿El talento crudo, la emoción desbordada, la validación de ídolos consagrados? En una noche de La Voz Argentina 2025, Luis González supo responder a todas esas preguntas con una sola actuación, esa que superó todas las expectativas en un momento clavo de la competencia, cuando cada vez son menos participantes y las presiones se suman, a la vez que se sumando los desafíos, como, en esta oportunidad, sorprender a la propia Valeria Lynch.