La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

Diego Poggi compartió con sus seguidores el dolor por la muerte de su abuela Mary, a quien dedicó un emotivo homenaje en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el conductor expresó su tristeza y gratitud por los años compartidos, acompañando sus palabras con una serie de fotos que retratan momentos importantes junto a su abuela.

En su publicación, el periodista relató que la pérdida de Mary ocurrió hace aproximadamente un mes y describió la dificultad de asimilar su ausencia. “¡Ay, Abue! Todavía no lo puedo creer. Hace un mes que nos dejaste. Primero quiero agradecerle al universo por haberme dejado disfrutarte toda mi vida. Es un privilegio tener abuelos de grande, lo sé”, escribió el conductor. El mensaje, que rápidamente alcanzó miles de interacciones, se convirtió en un espacio donde Poggi volcó recuerdos y anécdotas personales que reflejan la profunda influencia de su abuela en su vida.

Entre los recuerdos compartidos, destacó el papel fundamental que ella tuvo en su formación y en los logros alcanzados a lo largo de su carrera. “Me cuidaste, me educaste, me apoyaste, y muchas de las cosas que logré fueron gracias a lo que aprendí de vos: tus ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todo, de resolver primero y después ver qué onda”, expresó el conductor de Telefe. El periodista también evocó momentos cotidianos y entrañables, como las conversaciones telefónicas, las comidas caseras y las salidas a escondidas a locales de comida rápida, que ahora adquieren un valor especial en el recuerdo.

Poggi compartió además una anécdota sobre cómo su tía enseñó a Mary a utilizar la computadora para poder seguir sus transmisiones en streaming y en la radio, lo que le permitía sentirse acompañada en cada paso profesional de su nieto. “Siempre estabas ahí. No importaba el horario, siempre me bancaste, y yo sentía que te acompañaba”, relató el periodista, quien también mencionó la figura de su abuelo Manolo y otros familiares que, según sus palabras, ahora la acompañan.

La publicación de Poggi no tardó en recibir una amplia respuesta en redes sociales. El posteo superó los 15.000 “me gusta” y reunió cientos de mensajes de apoyo y condolencias. Personalidades del medio como su amiga Lucila “La Tora” Villar, Sofía Martínez y Leandro “El Chino” Leunis se sumaron a las muestras de afecto, reflejando el impacto que la noticia tuvo entre colegas y seguidores.

En el cierre de su mensaje, Poggi destacó la huella imborrable que Mary dejó en su vida y la de su familia. El periodista reconoció que las celebraciones familiares, especialmente las de fin de año, tendrán un significado distinto a partir de ahora, pero reafirmó su compromiso de mantener vivo el recuerdo y el legado de su abuela.

“Vamos a estar bien, pero te vamos a extrañar un montón. Todavía no puedo abrir el baúl del auto porque ahí quedó la campera acolchonada que usaste los últimos días… y sé que si la veo me voy a romper todo. Las Navidades, porque justo naciste un 25 de diciembre, no van a ser iguales pero nos vamos a encargar de honrarte y celebrarte. Cuidanos y esperame, Abue. Te voy a amar siempre“, manifestó.

Durante una charla con Infobae, en una entrevista con María Laura Santillán, Poggi ya había hablado sobre su abuela. Cuando se debatió la posibilidad de irse a vivir al exterior, Diego reveló que se quedó por su familia y, más específicamente, por ella: “Mi abuela una vez me dijo: ‘no te vayas’. Me mató. Y hace poco le pregunté de nuevo: ‘andate a la mierda me dijo, salvate’”, comentó, entre risas.

“La escucho mucho a mi abuela, la gran matriarca de mi familia. Mi abuela es espectacular. Es muy abierta, una persona grande, tiene casi 90 años. Es una genia. Siempre te sorprende. Siempre la redobla. Siempre es la persona más abierta de mi familia. Siempre mi abuela está un paso adelante. Viste, los abuelos son mágicos. Y me pone mal a veces pensar en que mi abuela no va a estar más. Eso sí me angustia. Me pongo mal enseguida, al instante que lo digo”.